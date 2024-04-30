Міністерство фінансів 30 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,23 млрд грн, що на 0,36 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 7,59 млрд грн. При цьому Мінфін знизив ставки. Про це свідчать дані міністерства.
30 квітня 2024, 18:03
Мінфін залучив 7,2 мільярда від продажу облігацій та знизив ставки
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,02 млрд грн під 15,39% з погашенням 30 квітня 2025 року (минулого тижня ставка була 16,00%);
- 2,06 млрд грн під 16,35% з погашенням 18 березня 2026 року (минулого тижня ставка була 17,00%);
- 2,15 млрд грн під 17,60% з погашенням 7 липня 2027 року (минулого тижня ставка була 18,30%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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