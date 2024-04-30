Мінфін залучив 7,2 мільярда від продажу облігацій та знизив ставки

Міністерство фінансів 30 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,23 млрд грн, що на 0,36 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 7,59 млрд грн. При цьому Мінфін знизив ставки. Про це свідчать дані міністерства.