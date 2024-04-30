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30 квітня 2024, 19:22

Розблокування кордону з Польщею: Гетманцев оцінив додаткові надходження до держбюджету

Завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету за тиждень додатково надійшло 2,5 млрд грн. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету за тиждень додатково надійшло 2,5 млрд грн.
Фото: НБУ

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Він також додав, що загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника.

У Державній митній службі зазначили, що за січень-квітень 2024 року до держбюджету перераховано 185,9 млрд грн митних платежів, що на 14,4 млрд перевищило очікувану суму надходжень.

Нагадаємо

Гетманцев оцінював втрати держбюджету внаслідок блокування польськими фермерами кордону у березні у 6,5 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Genna Smatko
Genna Smatko
30 квітня 2024, 21:31
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Гетьманцев скоріш оцінив скільки попаде йому в кішеню.
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mantis05
mantis05
30 квітня 2024, 22:54
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Мне больше понравилось как в парламенте ЕС задали вопрос: а почему это, фермеры- которые получают дотации и их техника- которая в кредите с отрицательной ставкой, тусят на границе с Украиной, во время посевной. И, о чудо! Дотации для ляхов на следующий год- урежут. Какая красота.
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