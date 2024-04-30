Завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету за тиждень додатково надійшло 2,5 млрд грн. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
30 квітня 2024, 19:22
Розблокування кордону з Польщею: Гетманцев оцінив додаткові надходження до держбюджету
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Він також додав, що загалом надходження до держбюджету від митних платежів у квітні становили 49,1 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше встановленого Мінфіном індикативного показника.
У Державній митній службі зазначили, що за січень-квітень 2024 року до держбюджету перераховано 185,9 млрд грн митних платежів, що на 14,4 млрд перевищило очікувану суму надходжень.
Нагадаємо
Гетманцев оцінював втрати держбюджету внаслідок блокування польськими фермерами кордону у березні у 6,5 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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