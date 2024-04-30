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30 квітня 2024, 18:12

Примусового повернення українських чоловіків із-за кордону не буде — Стефанішина

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це повідомила у Брюсселі в інтерв'ю Deutsche Welle віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
Фото: facebook.com/olga.kravets.796

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Вона запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

«Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації — облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення», — заявила Стефанішина.

Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

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«Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти», — наголосила Стефанішина.

Нагадаємо

МЗС України вирішило з 23 квітня 2024 року призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
30 квітня 2024, 18:15
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Тільки є одна проблема — владі ніхто більше на слово не вірить.
Особисто я вже розопочав процес переходу на місцеву податкову систему.
Нехай тупоголові популісти та дурнуваті мисливці на «ухилянтів» платять податки та донатять.
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0
financialGenius
financialGenius
30 квітня 2024, 18:30
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Долго вы ждали конечно … нужно было сразу после начала войны организовывать все по месту … нашим нельзя верить ни на грамм … это не просто так они делают , в будущем будет и блокировка счетов , движимого / не движимого имущества , всех до копейки … посмотрите что с овгз будет у мужского населения … я лично после начала войны начал по немного продавать что бы в большой минус не уйти , правда я много помогал друзьям / знакомым на фронте , но и это уже меня немного достало, тупо не понимаю куда идут миллиарды … а мне тут еще диваны патриоты рассказывают что я своими копейками там помогаю , лучше бы вернулся и пошел на фронт , а сами сидят в харьковах и на далеком западе в тцк
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