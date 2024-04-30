Примусового повернення українських чоловіків із-за кордону не буде — Стефанішина

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це повідомила у Брюсселі в інтерв'ю Deutsche Welle віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

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Вона запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

«Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації — облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення», — заявила Стефанішина.

Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

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«Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти», — наголосила Стефанішина.

Нагадаємо

МЗС України вирішило з 23 квітня 2024 року призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).