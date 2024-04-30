Кабінет міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпеки та оборони. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
30 квітня 2024, 19:43
Кабмін виділив додаткові 15,5 мільярда на закупівлю дронів
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«Сьогодні Уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями», — зазначив прем'єр.
За його словами, це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які вже були виділені на безпілотники в цьому році.
«За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони», — додав голова уряду.
Джерело: Мінфін
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