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10 жовтня 2023, 8:40 Читать на русском

Як перетворити заощадження на джерело економічного розвитку країни

Чому в Україні женуться за зовнішніми інвесторами, ігноруючи внутрішні інвестиції, ДТ розповів Богдан Данилишин, академік НАН України, ексголова Ради НБУ. «Мінфін» обрав головне.

Чому в Україні женуться за зовнішніми інвесторами, ігноруючи внутрішні інвестиції, ДТ розповів Богдан Данилишин, академік НАН України, ексголова Ради НБУ.

На що витрачають гроші українці

Переважна частина доходів українців витрачається на споживання. Це не надто втішний тренд, зважаючи на те, що накопичені кошти громадян — теж джерело інвестицій. Власне, у розвинених країнах ці кошти є потужним стимулом для розвитку як фінансової системи як такої, так і різноманітних її інструментів.

Починаючи з 2016 року, майже 87% грошових доходів українців витрачалося на придбання товарів і послуг. У структурі споживчих витрат близько 50% припадають на продукти харчування та напої, 14% — на житлово-комунальні платежі, 6% — витрати на медицину.

Тобто витрати першої необхідності (харчування, медицина та проживання) становлять понад 70% (!) споживчих витрат населення. Для порівняння: у країнах ЄС зазначені види витрат становлять тільки 40% загальних витрат, а витрати на продукти харчування — лише 17%.

Валові заощадження економіки залишаються низькими, оскільки домінантна частина заробленого доходу витрачається на споживання.

Частка грошових доходів населення, що спрямовується на споживання, %

Джерело: Дзеркало тижня

У 2021 році на приріст валових національних заощаджень було спрямовано лише 12,5% ВВП, що критично мало для забезпечення активного інвестиційного розвитку економіки.

За даними МВФ, у 2021-му середній рівень заощаджень у країнах світу з ринками, що формуються, становив 34% ВВП, у тому числі в регіоні Європи — 26% ВВП.

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Чому заощадження тануть

Ми тільки мріємо про західних інвесторів та їхні мільйони, але досі основним джерелом інвестицій українських підприємств стабільно є їхні власні кошти: у середньому за 2017−2021 рр. — 70%.

Позики банків становлять лише 5% серед джерел інвестицій, кошти іноземних інвесторів — 3%, державні кошти — 15%. Обмеженість зовнішніх ресурсів фінансування гальмує інвестиційний розвиток підприємств, стримує економічне відновлення країни.

Така ситуація стала логічним наслідком зниження рівня заощаджень в економіці, падіння рівня фінансового посередництва банків і звуження інвестиційної активності держави.

Основна причина падіння рівня національних заощаджень, у тому числі й заощаджень громадян, — критична ситуація з рівнем доходів населення.

Власне, формування заощаджень домашніх господарств почало стрімко погіршуватися з 2014 року. Норма заощаджень населення за останні десять років впала нижче 5%, у 2021-му становила 2,9%, що в п’ять разів (!) менше за рівень країн ЄС.

Сектор домашніх господарств України характеризується найнижчим в Європі рівнем купівельної спроможності та схильності до заощаджень. Це пригнічує як сукупний попит економіки, так і можливості банківської системи виступати ефективним фінансовим посередником.

Насправді, саме цей низький рівень внутрішніх заощаджень — основна причина інвестиційної стагнації економіки. За останні 15 років рівень валового нагромадження основного капіталу скоротився з 25% ВВП до 12% ВВП, що суттєво нижче рівня країн з ринками, що формуються, у 25−30% ВВП. У 2022 році реальні інвестиції впали на 34%, порівнюючи з 2021-м.

Як вийти з ситуації

Після 2015 року темпи зростання реального ВВП України не перевищували 4% на рік. Одна з ключових причин низьких темпів зростання у міжвоєнний період — жорстка монетарна та фіскальна політика. У результаті, напередодні вторгнення рівень внутрішніх заощаджень і рівень інвестування впали до історично рекордних показників.

Перетворення національних заощаджень на вагоме джерело економічного розвитку стане можливим за умови дієвого розвороту економічної політики (монетарної, фіскальної, структурної) на цілі відновлення країни. Зміни потрібно фокусувати на заходах інтенсифікації інвестицій та підвищення ефективності використання наявних фінансових, трудових і виробничих ресурсів. Країна потребує:

  • посилення фіскальних стимулів для інвестиційної бізнес-діяльності;
  • адекватної економічним умовам монетарної політики;
  • посилення фінансового посередництва з боку банківської системи;
  • дієвої системи гарантій і страхування ризиків;
  • інтенсифікації залучення коштів міжнародних організацій і корпоративних інвесторів у довгострокові інвестиційні проєкти повоєнного відновлення та створення робочих місць.

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Підвищення продуктивності економіки та конкурентоспроможності реального сектора формуватиме передумови для накопичення внутрішніх заощаджень та їхнього ефективного перерозподілу на цілі подальшого інвестиційного розвитку країни.

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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
10 жовтня 2023, 12:03
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Ага, а потом военкомат своим штрафом через ДВС заблокирует все деньги и  *** пальцы. Не ребетя крутитесь сами у депутатов просите деньги только они привыкли под подушку ложить. Так надёжнее.
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