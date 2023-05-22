Злети та падіння тижня: Інвестори знову полюбили американські банки

Фондовий ринок США продовжує зростати на чолі з акціями технологічних компаній. Цьому не змогли перешкодити невирішені питання з американським держборгом та високою інфляцією. S&P 500 за підсумками минулого тижня додав 1,6%, високотехнологічний Nasdaq — 3%, а індекс Dow Jones — 0,4%. Про підсумки минулого тижня, і головні події цього, розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Невирішене питання з держборгом трохи зіпсувало кінець тижня: минулої п'ятниці основні індекси трохи просіли. Тим часом, стратег із Bank of America Савіта Субраманіан у неділю підвищила цільовий рівень S&P 500 на кінець року з 4000 до 4300, заявивши, що акцент американських компаній на ефективності зробить їх прибуток більш стабільним.

«Поточні оцінки не є низькими, але рідко бувають такими під час спаду прибутковості. З урахуванням циклічно скоригованого прибутку оцінювальний аналіз вказує на прибутковість S&P 500 у розмірі 5% на рік протягом наступного десятиліття», — наголошують аналітики у записці для клієнтів.

Публікація протоколу засідання Федеральної резервної системи у середу може пролити світло те що, що центральні банки думають про можливість подальшого підвищення ставок.

Також у найближчі п'ять днів продовжать виходити цікаві квартальні звіти, чекаємо на статистику ринку житла в США та показник інфляції.

Злети тижня

Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) +17,08%

Акції компанії зростають на новинах про злиття: виробники комплектуючих для комп'ютерів Kioxia (Японія) та Western Digital (США) прискорять переговори про це, повідомило інформагентство Reuters з посиланням на свої джерела. Western Digital і Kioxia вели переговори про злиття у 2021 році, поки вони не зайшли в глухий кут через низку проблем. Однак, на початку 2023 року сторони переговори відновили.

Підштовхує компанії до якнайшвидшого ухвалення рішення спад на ринку флеш-пам'яті. Нині вони посідають друге та четверте місце в галузі. За планом 43% об'єднаної компанії належатиме Kioxia, 37% — Western Digital, частину, що залишилася, розподілять серед акціонерів.

За словами джерел, остаточного рішення ще не ухвалено і деталі можуть змінитися. Злиття двох галузевих гігантів, ймовірно, зацікавить регуляторів у кількох країнах, включно із США та Китаєм.

Крім того, інвестор Western Digital — Elliott Management, який володіє конвертованими привілейованими акціями компанії, вимагає від неї розділити виробництво флеш-пам'яті та жорстких дисків.

У разі об'єднання двох компаній вони контролюватимуть третину світового ринку флеш-пам'яті, ставши в один ряд із південнокорейською Samsung.

Zions Bancorporation NA (NASDAQ: ZION) +16,59%

Цього року було багато поганих новин для акцій банків, особливо регіональних. Минулого тижня вони були розбавлені позитивом, що дозволило вирости галузевим акціям.

Це сталося після повідомлення про те, що депозити Western Alliance вже відновилися до докризового рівня, а відсоток застрахованих депозитів зріс до 79% порівняно з 68% на кінець кварталу.

Zions Bancorp, 36-й за величиною банк США з активами близько $89 млрд, був серед тих, хто опинився у виграші від цієї новини.

Компанія має близько 52% незастрахованих депозитів від їхньої загальної кількості, тому належить до найкращих 20 банків за цим показником.

Comerica Incorporated (NYSE: CMA) +16,25%

Акції банку зросли на тій самій новині, що й папери Zions Bancorp.

У Comerica в 1-му кварталі було не застраховано 54% від загальної кількості депозитів, що дозволяє банку за цим показником займати 15 місце.

Падіння тижня

VF Corporation (NYSE: VFC) -10,97%

Власник North Face і Timberland — VF Corp. — постраждав через реакцію на новини компанії Foot Locker, одного з найбільших ритейлерів спортивного взуття, одягу та супутніх товарів у США.

Foot Locker повідомила про зниження продажів на 11% у 1-му кварталі 2023 року. Це виявилося нижчим за прогноз, але головним розчаруванням інвесторів стало падіння прибутку відразу на 56%, що на 14% гірше, ніж прогнозував Уолл-Стріт. «Продажі суттєво зменшилися, враховуючи складну макроекономічну ситуацію» — заявила генеральний директор компанії Мері Діллон.

Ця інформація стала для інвесторів сигналом для згортання інвестицій в акції роздрібної торгівлі.

Newell Brands Inc (NASDAQ: NWL) -8,53%

Американський виробник, маркетолог та дистриб'ютор споживчих та комерційних товарів знизив квартальні дивіденди на 70% (з $0,23 до $0,07 на акцію).

Крім цього, Newell розчарував великими, ніж очікувалося, збитками в 1-му кварталі та нижчими прогнозами прибутку у 2-му кварталі.

1 травня аналітик Deutsche Bank Стів Пауерс підтвердив рейтинг «тримати» Newell Brands Inc. і знизив цільову ціну фірми на акції до $13 із $14 за підсумками 1-го кварталу.

Etsy Inc (NASDAQ: ETSY) -7,77%

Пандемія стала благом для сектора електронної комерції, оскільки споживачам довелося переорієнтуватися на онлайн-покупки. На цій хвилі Etsy, майданчик для незалежних продавців, які виставляють на продаж рідкісні чи речі та вироби ручної роботи, показала неймовірне зростання у 2020 та 2021 роках.

Після того, як споживачі повернулися до офлайн-покупок, акції Etsy впали на 57% з початку 2022 року і на 22% — цього року. Інвестори песимістично налаштовані щодо акцій електронної комерції.

Не врятувало компанію навіть те, що вона повідомила про пристойні результати роботи за перший квартал.

Головні події тижня

22 травня — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: J&J (JNJ), Prudential Financial (PRU), Valero Energy (VLO), Wynn Resorts (WYNN).

• Звіти емітентів: Advance Auto Parts (AAP).

23 травня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Amcor PLC (AMCR), Equinix (EQIX), Ingersoll Rand (IR), Loews (L), Teradyne (TER), Viatris (VTRS).

• Звіти емітентів: Lowe's (LOW), Intuit (INTU), Agilent Technologies (A), Zoom Video (ZM), VF (VFC).

• Індекс ділової активності (PMI) у США у секторі послуг (травень 2023).

• Продаж нового житла в США (квітень 2023).

24 травня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Applied Materials (AMAT), CDW Corp (CDW), Discover (DFS) Equifax (EFX), Robert Half (RHI).

• Звіти емітентів: NVIDIA (NVDA), Analog Devices (ADI), Copart (CPRT).

25 травня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: S&P Global (SPGI), Coterra Energy (CTRA), Fortive (FTV), Fortune Brands (FBIN), International Paper (IP), Jack Henry & Associates (JKHY).

• Звіти емітентів: Autodesk (ADSK), Dollar Tree (DLTR), HP Inc (HPQ), Ulta Beauty (ULTA), Best Buy (BBY), Ralph Lauren A (RL), DXC Technology (DXC), Gap (GPS) .

• ВВП США (кв/кв) (1-й квартал 2023).

• Індекс незавершеного продажу на ринку нерухомості США (м/м) (квітень 2023).

26 травня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Assurant (AIZ), KeyCorp (KEY), Paycom Soft (PAYC), Skyworks (SWKS), Tractor Supply (TSCO).

• Звіти емітентів: PDD Holdings DRC (PDD), Marvell (MRVL).

• Базові замовлення на товари тривалого користування в США (м/м) (квітень 2023 р.).

• Базовий ціновий індекс витрат на особисте споживання у США (м/м) (квітень 2023 р.).