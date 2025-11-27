Від депозитів до акцій: як скласти вигідний портфель з InvestMarket

Інвестувати без ризиків неможливо. Однак зменшити їх — завдання, яке постає перед кожним інвестором. Одним із важливих інструментів для його виконання є диверсифікація, або ж, інакше кажучи, розподіл інвестиційного портфеля між різними інвестиціями. У цьому матеріалі ми пояснимо, як ефективно розподілити інвестиції, на прикладі пропозицій з InvestMarket.

Що таке диверсифікація інвестицій та чому це важливо?

Ви накопичили певну суму і хочете не просто зберегти гроші, але й примножити їх. Для цього вирішуєте інвестувати. Купуєте певний актив, який, за вашими розрахунками, працюватиме найефективніше і забезпечить високі прибутки. Але є одне важливе «але». Якщо щось піде не так, ви втратите, у кращому випадку, очікуваний дохід, а в гіршому — і цей актив, і всі свої накопичення.

Щоб мінімізувати такий ризик, дотримуйтесь принципу диверсифікації — розподілу коштів між різними активами. У них має бути різна прибутковість, ризикованість, тривалість тощо. За таких умов падіння дохідності одного активу може компенсуватися підвищенням дохідності іншого.

В основі розподілу повинна лежати не ідея збільшити кількість активів, а прагнення зробити портфель стійким до можливих коливань, з огляду на різні чинники. У кожного активу має бути своє завдання — стабілізувати, забезпечувати зростання, захищати від інфляції тощо.

Яким має бути інвестиційний портфель?

Відповідь на це питання залежить насамперед від ваших фінансових цілей та готовності до ризиків. Є більш та менш ризиковані активи. Однак це впливає і на прибутковість.

Найменш ризикованими є облігації та депозити. Такий варіант вам підійде, якщо хочете захистити кошти від знецінення. Але не підійде, якщо інвестуєте з метою заробітку.

Більше ризиків несуть інвестиції в нерухомість чи в землю. Ще ризикованіші — акції чи криптовалюта. Але вони й дохідніші.

Залежно від рівня ризику, інвестиційний портфель може бути:

збалансованим — з різних, за рівнем ризику, активів (наприклад, нерухомість, криптовалюти, ОВДП), де є компроміс між ризиком та прибутком;

консервативним — з низькоризикованих активів (державні облігації, ОВДП), щоб зберегти накопичений капітал;

агресивним — з високоризикованих інструментів із потенційно найвищою дохідністю (акції, криптовалюти).

Найоптимальніше формувати інвестиційний портфель за типом активів. Вкладіть гроші в різні види активів, наприклад, акції, облігації, нерухомість, криптовалюту. Це допоможе уникнути «просідання» всього інвестиційного портфеля одночасно. Адже кожен актив по-різному реагуватиме на зміни на ринку. Наприклад, коли фондовий ринок падає, нерухомість або облігації можуть залишитися стабільними.

На прикладі інвестиційних проєктів із InvestMarket розкажемо, які активи ви можете додати до свого інвестиційного портфеля, щоб зробити його збалансованішим.

П’ять проєктів із InvestMarket, щоб розширити інвестиційний портфель

Інвестори можуть придбати готельний номер в комплексі Green Rest Hotel & SPA, який розташований поблизу популярного серед туристів курортного села Славське. В самому комплексі передбачено безліч розваг для будь-якої пори року. А близькість до гірськолижного курорту GORO Mountain Resort забезпечить стабільний туристичний потік.

Управлінням інвестицією займається керуюча компанія. Чистий прибуток за оренду апартаментів розподіляється відповідно до площі всіх апартаментів власників і заповненості готельних номерів протягом місяця. При цьому 75% дивідендів від чистого прибутку отримують інвестори, решту 25% — керуюча компанія. Щомісяця компанія звітує про чистий прибуток, а щоквартально — виплачує дивіденди.

Інвестиції стартують від 75 тис. доларів. Термін окупності становить 9 років, а дохідність прогнозують на рівні 12%. Крім того, інвестор зможе заробити на перепродажі. Адже вартість апартаментів з часом стане значно вищою.

Однією з головних переваг такої інвестиції є можливість передати управління, обслуговування номера та турботи щодо заповненості готельного комплексу в руки керуючій компанії. Приємний бонус для інвестора — можливість проживати у своєму номері 30 днів на рік.

Переваги інвестування в Green Rest Hotel & SPA

Інвестувати у нерухомість можна навіть з мінімальним стартовим капіталом. Фонд Inzhur REIT пропонує стати співвласником комерційної нерухомості лише від 10 грн (саме стільки коштує номінальна вартість одного сертифіката).

Вхід в інвестицію відбувається наступним чином: інвестор реєструється на сайті Inzhur, подає запит на автоматичне і безкоштовне відкриття брокерського рахунку (обробка запиту триває близько 15 хвилин), потім поповнює рахунок на потрібну суму і купує цінні папери.

Дивіденди інвесторам виплачуються щомісяця, відповідно до кількості придбаних сертифікатів. А сама інвестиція є повністю пасивною. Додатково вкладники заробляють на зростанні вартості об'єктів — загальний дохід від капіталізації вкладників фонду становить вже 328 млн грн. Загалом фонд об'єднує понад 11 тис. співвласників, які володіють активами на майже 3 млрд грн.

Інвестування в REIT-фонди — один із шляхів для диверсифікації інвестиційного портфелю, при якому низький поріг входу дозволяє вкласти інвесторові ту суму, яку йому необхідно.

Фонд Inzhur REIT також має максимальну диверсифікацію всередині фонду та інвестує в різні типи нерухомості, що знижує ризики, порівнюючи з володінням одним об'єктом. Ще перевага для інвесторів — висока ліквідність, тобто можливість швидко продати цінні папери REIT на біржі.

Переваги інвестування в фонд Inzhur REIT

NovaPay пропонує інвестувати у цінні папери, придбавши корпоративні облігації на термін від 1 до 12 місяців. Інвестиція працює досить зрозуміло — ви купуєте цінні папери і через вказаний термін вкладені кошти повертаються з відсотками.

Поріг входу в інвестицію становить від 1 тис. грн. При цьому дохідність облігацій NovaPay перевищує середній рівень дохідності за банківськими депозитами та становить до 18%.

Купити облігації можна у застосунку NovaPay в декілька кліків. Там відразу ж розраховується розмір виплати та точна дата погашення. Це доволі зручно, адже вся потрібна інформація завжди під рукою.

NovaPay стала першою приватною компанією в Україні, яка випустила корпоративні облігації у воєнний час. З 2023 року облігації NovaPay придбали понад 6,5 тис. клієнтів, інвестувавши в них понад 2,3 млрд гривень.

Придбання цінних паперів стабілізує портфель інвестора, адже гроші точно не будуть втрачені. Хоча цей інструмент і не принесе великих доходів, але надійно збереже капітал.

Переваги інвестування в корпоративні облігації NovaPay

Сільськогосподарська земля — один із надійних активів у портфелі інвестора. Придбати його із повним супроводом можна за допомогою платформи Zeminvest. Компанія спеціалізується на професійній допомозі інвесторам на етапах купівлі, управління та продажу земельних активів.

На платформі Zeminvest інвестори створюють особистий кабінет, в якому відображається інформація про їхній земельний портфель. Компанія допомагає підібрати ділянку під очікуваний рівень прибутковості, бере на себе співпрацю з орендарями та всі юридичні питання. Інвестиція є повністю пасивною.

Виплати інвесторам здійснюються раз на рік. Також цей актив має високий потенціал зростання вартості, адже ділянок не стане більше за жодних обставин, тому вони лише дорожчатимуть. Вкладатися в землі с/г призначення рекомендують щонайменше на 5−7 років. Очікувана дохідність в середньому становить від 20% річних (залежно від регіону та вартості ділянки).

Земля — вдалий інструмент для того, щоб розширити інвестиційний портфель, оскільки вона є фізичним активом, порівняно стабільним. Водночас земельна ділянка має нижчу ліквідність, ніж, наприклад, цінні папери. Однак поряд із іншими інструментами цей актив може стати важливою складовою збалансованого інвестиційного портфеля.

Переваги інвестування з компанією Zeminvest

Проєкт Bubbles Complex пропонує інвесторам отримувати пасивний дохід від токенізованої нерухомісті на Балі. Це — інвестиції в нерухомість, але не в традиційному розумінні, а у форматі купівлі токенів. Тобто замість придбання цілої нерухомості, інвестор купує токени частки володіння.

Такий механізм знижує поріг входу і одночасно підвищує ліквідність інвестиції. Власники продають частки через Marketplace P2P без посередників за декілька годин (а іноді — декілька хвилин).

Сам бутиковий комплекс знаходиться в долині діджитал-номадів, або її ще називають «долиною мільйонерів». В комплексі 5 вілл, дві з яких вже токенізовані, а три — ще доступні для інвестування. Вілли містять 2−3 спальні, басейн, офіс із видом на рисові поля. Інвестувати можна від $500.

Загальна вартість комплексу становить $1,250,000. Інвестори отримають гарантований дохід на рівні 11% (перший рік) і 10% (другий-третій роки).

Вкладення в Bubbles Complex розширює географію інвестування та дозволяє додати до портфеля зарубіжну нерухомість, тим самим додатково диверсифікуючи ризики. Водночас управлінням займається керуюча компанія, що робить інвестицію повністю пасивною (що важливо для зарубіжного активу). А у випадку довгострокового володіння, капіталізація об'єкта зросте і дозволить інвестору отримати додатковий заробіток при виході з інвестиції.

Переваги інвестування в Bubbles Complex

Висновки

Щоб усі складові інвестиційного портфеля працювати ефективно та на повну потужність, час від часу переглядайте його структуру. Наприклад, раз на пів року чи раз на рік. Оцініть, який актив здорожчав, а який — здешевшав, що настав час продати, а що, навпаки, варто докупити. Ринок постійно змінюється, і те, що працювало рік тому, сьогодні може не відповідати вашим цілям або стати неефективним.

Вибирайте лише перевірені інвестиційні проєкти на спеціалізованій платформі InvestMarket та інвестуйте збалансовано.