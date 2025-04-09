Ймовірність рецесії у США досягла майже 80%

Ринки, які важко переживають запроваджені Дональдом Трампом торгові тарифи, схоже, впевнені у невідворотності спаду американської економіки. Як повідомляє Bloomberg, про це свідчать торгові індикатори. «Мінфін» публікує переклад статті.

Згідно з панеллю індикаторів рецесії на основі ринкових даних JPMorgan, індекс Russell 2000, орієнтований на компанії малої капіталізації, який сильно постраждав під час недавнього розпродажу, зараз враховує 79-відсоткову ймовірність економічного спаду. Інші класи активів також подають тривожні сигнали: S&P 500 враховує 62-відсоткову ймовірність економічного спаду, базові метали показують 68-відсоткову ймовірність, а п'ятирічні казначейські облігації вказують на 54-відсоткову ймовірність. Для порівняння, ймовірність рецесії на ринку інвестиційних кредитів становить лише 25%, хоча це все одно більше, ніж нуль у листопаді.

«Russell 2000, який містить більше інформації про циклічний стан економіки США, враховує середню рецесію з високою ймовірністю майже 80%. М'яку рецесію враховано майже на 100%», — сказав стратег JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу.

JPMorgan розраховує ймовірність економічного спаду, порівнюючи передрецесійні піки різних класів активів та їх мінімуми під час економічного скорочення.

Економічні настрої погіршуються, оскільки керуючі активами та топ-менеджери компаній намагаються впоратися з волатильністю, створеною ескалацією торгової війни президента Дональда Трампа. Акції у вівторок розвернулися, перервавши те, що могло стати найбільшим ралі з 2022 року. Причиною стала заява Білого дому про запровадження тарифів у розмірі 104% на китайські товари. S&P 500 упав майже на 3%, опинившись на межі ведмежого ринку.

Є й хороша новина для ринку акцій: після такого масштабного падіння, що знищило трильйони доларів вартості, навіть невеликі позитивні сигнали в економіці чи політиці можуть спричинити помітне відновлення. Планка очікувань тепер настільки низька, що будь-які хороші новини здатні спровокувати зростання.

Тим часом ринки корпоративних облігацій ще не врахували ймовірність економічного спаду, що зростає. Якщо торгова війна загостриться, скорочення кредитування створить стрес для ширшої фінансової системи, посилить ліквідність та збільшить ризик банкрутств.

Американський ринок корпоративних облігацій високої якості знову відкрився у вівторок уперше з моменту оголошення тарифів минулого тижня.

«Корпоративні фундаментальні показники настільки сильні, що змушують кредитних інвесторів сумніватися у виникненні кредитного циклу навіть за сценарію слабкого зростання ВВП. Історично кредитні ринки мали рацію в більшості випадків», — сказав Панігірцоглу.

Економісти підвищили ймовірність рецесії в усіх напрямках. Близько 92% прогнозистів, які відповіли на опитування Bloomberg, проведене 2−3 квітня, заявили, що запровадження широких мит підвищує ризик економічного спаду в США протягом наступних 12 місяців.

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Команда економістів JPMorgan під керівництвом Брюса Касмана підвищила ймовірність глобальної рецесії до 60% минулого тижня. Головний економіст банку США Майкл Феролі прогнозує зростання реального ВВП на рівні -0,3%, що нижче попереднього прогнозу в 1,3%.