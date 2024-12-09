У світі стало на 138 мільярдерів більше: де живуть і куди вкладають найбагатші

S&P 500, Dow Jones Industrial Average та Nasdaq Composite минулого тижня знову ставили рекорди. Бум на фондовому ринку США за рік збільшив сукупні статки мільярдерів у всьому світі до $14 трлн, — підрахував UBS за даними на квітень 2024-го.

Загальна кількість мільярдерів у світі за рік зросла на 138 осіб — до 2 682, йдеться у звіті Billionaire Ambitions Report, який виходить десятий рік поспіль. Американських мільярдерів побільшало на 11%, а їхні статки показали найбільший приріст у світі, збільшившись на 28%. Індекс S&P 500 за цей час зріс на стільки ж.

А ось у Китаї кількість мільярдерів, навпаки, скоротилася — з 520 до 427, а їхні статки зменшилися з $1,8 трлн до $1,4 трлн. Цей спад відображає ослаблення ринку нерухомості в країні та зниження вартості компаній, що належать найбагатшим громадянам КНР, зазначив голова відділу стратегічних клієнтів UBS Global Wealth Management Бенджамін Каваллі, — передає Reuters.

В Індії кількість найбагатших людей країни зросла за рік на понад 20%, а їхній сукупний капітал збільшився на понад 40% — до $906 млрд.

У Європі відбулася перестановка: Швейцарія обігнала Велику Британію і піднялася на другу сходинку серед країн із найбільшою кількістю мільярдерів. На першому місці — Німеччина, провідна економіка регіону. При цьому найбільші сукупні статки у мільярдерів у Франції. До п'ятірки найбагатших людей світу, за версією Forbes, входить лише один не-американець, і це француз Бернар Арно, голова групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Згідно з опитуванням UBS, протягом наступного року 80% мільярдерів розглядають, як кращі інвестиції, акції північноамериканських компаній, а 68% — обрали цю стратегію на найближчі п'ять років.

Ключовими галузями, які сприяли зростанню статків минулого року, стали технології, промисловість та сировинний сектор, пише UBS.

Очевидно, технологічний сектор дозволить наростити статки власникам їх акцій і цього року.

Головними героями американських фондових майданчиків минулого тижня були, звичайно ж, акції компаній, пов'язаних із криптовалютою. Акції криптобіржі Coinbase Global зросли на 5,6% на торгах минулого четверга — до $349,5. Це стало їхньою максимальною ціною з листопада 2021 року. Загалом із січня 2024-го папери компанії подорожчали майже на 100%. 2 грудня Goldman Sachs підвищив цільову ціну акцій Coinbase у понад удвічі — зі $187 до $397, що передбачає зростання ще на 28%, хоча за останні декілька днів папери компанії трохи просіли (до $343,62).

Котирування трейдингової платформи Robinhood Markets підвищилися на 6,7% — до $42,7. Це стало їх максимумом із вересня 2021 року. Порівнюючи з початком року, Robinhood потроїла свою ринкову вартість. 5 грудня свій таргет за акціями платформи підвищили відразу три великі банки: Keybanc підвищив цільову ціну з $30 до 47$, Deutsche Bank — з $36 до $42, а Piper Sandler — з $42 до 54$. Усі троє радять папери компанії до придбання.

Акції найбільшого публічного власника біткоїну — MicroStrategy — підскочили на 9,5% — майже до $445. Bernstein підвищив цільову ціну паперів MicroStrategy із $290 до $600 — це передбачає зростання на 60% від рівня закриття 4 грудня.

Акції MARA Holdings, що займається майнінгом, на торгах у четвер зросли на 8% — до $28,7. Порівнюючи з початком року, вони коштують на 17,5% дорожче. 4 грудня папери компанії увійшли до списку JPMorgan криптовалютних акцій, які зростають швидше за біткоїн.

Зростання акцій криптокомпаній відбулося після того, як біткоїн вперше в історії в четвер перевищив позначку $100 тис., пише Barron's. Попри невеликий відкат, криптовалюта номер один має всі шанси продовжити своє зростання, що стане драйвером і для акцій компаній, пов'язаних із крипторинком.

Девід Келлер із Sierra Alpha Research вважає, що висхідний тренд у біткоїні тільки починається. За його розрахунками, криптовалюта коштуватиме приблизно $110−112 тис. «у найближчому майбутньому».

Однак сьогодні біткоїн все рідше використовується, як платіжний засіб, яким він і передбачався спочатку. Тепер це інвестиційний актив, спосіб зберігання грошової вартості та хеджування від інфляції. І немає жодних гарантій, що ціни залишаться на поточному високому рівні.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

Втім, зірковим минулий тиждень виявився не лише для акцій криптокомпаній. «Мінфін» вибрав акції, які показали найбільше зростання/падіння.

Компанії, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, залишаються у фокусі уваги інвесторів. Відмінний звіт за другий квартал 2025 року фінансового року дозволив акціям Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) у вівторок зрости майже на 40%, після чого папери продовжили дорожчати. За рік акції компанії показали приріст у 278%. CRDO займається розробкою рішень для підключення та продуктів для ринку інфраструктури передачі даних.

Минулого понеділка Credo повідомила про виторг у розмірі $72 млн (консенсус-прогноз $66,789 млн), що на 21% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 64% — у річному вимірі. Скоригований прибуток Credo на акцію склав 7 центів, що виявилося вище за консенсус-прогноз на 40%. При цьому компанія надала оптимістичні цифри і на наступний квартал.

Генеральний директор Credo Білл Бреннан пояснив успіх компанії її стратегічним позиціонуванням на швидкозростаючих ринках ШІ та інфраструктури даних. Генеральний директор зазначив, що другий квартал став поворотним моментом для Credo, оскільки попит на її продукцію перевершив прогнози. Це зростання обумовлено прискоренням розгортання ШІ та зміцненням відносин із клієнтами.

Аналітик B of A Securities Вівек Арья підвищив рейтинг акцій Credo Technology із «гірше за ринок» до «купувати», одночасно підвищивши цільову ціну з $27 до $80. За його словами, перспективи Credo Technology передбачають «початок багаторічного циклу впровадження її продукту Active Electrical Cable (AEC), який дозволяє створювати енергоефективні кластери штучного інтелекту». Вівек Арья також припускає, що Credo Technology, найімовірніше, продемонструє стійкі результати у другій половині 2025 фінансового року, «завдяки значному зростанню ШІ в Amazon Web Services, ключовому клієнті (й інвесторі)».

Свій максимум із кінця жовтня показали минулого тижня папери Super Micro Computer, Inc. (SMCI), виробника обладнання для дата-центрів. Інвестори позитивно сприйняли повідомлення компанії про те, що організована радою директорів перевірка не виявила ознак шахрайства або неправомірних дій з боку керівництва.

При цьому перевіряльники рекомендували компанії призначити нового фінансового директора, директора з комплаєнсу (дотримання правових норм) та головного юрисконсульта, заявила Supermicro. Девід Вейганд, який зараз обіймає посаду фінансового директора компанії, продовжить виконувати обов'язки до призначення наступника.

У серпні Supermicro зірвала терміни публікації звіту за 2024 фінансовий рік, що завершився 30 червня. У тому ж місяці компанія зіткнулася з атакою шортистів із Hindenburg Research, які звинуватили її у веденні непрозорої та фальшивої бухгалтерії, недотриманні санкційного режиму при постачанні обладнання та круговій поруці на підприємстві.

У жовтні від співпраці з компанією відмовилася EY — аудитор заявив, що «не бажає асоціюватися з фінансовою звітністю, підготовленою керівництвом» Supermicro. На початку листопада новим приводом для падіння котирувань став слабкий прогноз компанії на поточний квартал.

Відсутність звітності загрожувала ділістингом акцій Supermicro із біржі Nasdaq. Однак у листопаді Supermicro оголосила, що уклала контракт з новим аудитором — BDO USA, і в останній момент представила Nasdaq план збереження лістингу, отримавши більше часу на усунення проблем.

Supermicro стала одним із основних бенефіціарів буму штучного інтелекту завдяки партнерству з Nvidia. Продажі Supermicro минулого фінансового року зросли у понад удвічі, а з січня до березня 2024 року папери Supermicro подорожчали на понад 200%.

Порівнюючи з початком року, акції компанії коштують зараз приблизно на 48% дорожче. За даними MarketWatch, рейтинг акціям збирача серверів привласнили 12 аналітиків, більшість із них радять тримати папери компанії: у них шість рейтингів Hold. П'ятеро аналітиків рекомендують купувати акції (Buy та Overweight), троє — радять продавати (Underweight та Sell).

Акції DocuSign, Inc. (DOCU), сервіс електронного підпису документів, у ході торгів 6 грудня на хороших даних звіту досягли максимуму за два з половиною роки.

За третій квартал 2025 фінансового року, що закінчився 31 жовтня, виторг компанії зріс на 8%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, — до $754,8 млн. Аналітики, опитані FactSet, очікували $745 млн, зазначила The Wall Street Journal. Скоригований прибуток на акцію досяг $0,9, що теж вище за прогноз: аналітики пророкували $0,87, пише WSJ. Виторг від підписок збільшився на 8%, порівнюючи з тим, що було рік тому.

Аналітики William Blair пов'язали успіхи компанії із її платформою Intelligent Agreement Management (IAM), яку запустили у квітні, пише Barron's. IAM автоматизує та спрощує управління документами та включає інструменти для їх створення, підписання, аналізу та зберігання, а також допускає інтеграцію з іншими бізнес-системами.

Більшість аналітиків радять тримати акції DocuSign: у них 16 рейтингів Hold із 23 у сумі, показує WSJ. Четверо аналітиків рекомендують папери купувати (рейтинги Buy та Overweight) та троє — продавати (Underweight та Sell).

Головні події майбутнього тижня

Головною подією для європейських інвесторів стане останнє цьогорічне засідання ЄЦБ щодо облікової ставки. У центрі уваги американських ринків будуть свіжі дані щодо роздрібної та оптової інфляції у США. Від зростання цін залежать подальші темпи зниження відсоткових ставок у найбільшій економіці світу, які поки що залишаються невизначеними, пише The Wall Street Journal. Азіатські інвестори зосередяться на вивченні даних про стан китайської економіки.

Інфляція у Китаї сповільнюється: що це означає

У понеділок, 9 грудня, національне бюро статистики Китаю повідомило, що, за підсумками листопада, інфляція в Китаї в річному вимірі склала 0,2%, порівнюючи з 0,3% у жовтні. Листопадовий показник виявився набагато нижчим за ринкові прогнози в 0,5% і став найнижчим за п'ять місяців, зазначив Reuters. Уповільнення зростання цін відображає зростання дефляції в країні, попри обіцянки Пекіна продовжити стимулювання економіки, вважає Trading Economics.

У середині жовтня міністр фінансів Китаю Лань Фоань анонсував збільшення кредитування ринку нерухомості та капіталу державних банків, він також повідомив про намір влади виділити субсидії малозабезпеченим верствам населення. Однак конкретних сум названо не було.

Вже завтра, 10 грудня, Китай оприлюднить дані щодо зовнішньої торгівлі за листопад. Вони прояснять ситуацію з експортом, який був ключовим двигуном зростання китайської економіки, пише WSJ.

За оцінкою Nomura, темпи зростання експорту минулого місяця залишилися високими завдяки сталому зовнішньому попиту та активізації постачань у зв'язку з погрозами обраного президента США Дональда Трампа підвищити мита на товари з Китаю.

Ринок нафти: ціни падають

10 грудня, у вівторок, управління з інформації в галузі енергетики (EIA) міністерства енергетики США опублікує щомісячний прогноз щодо нафти.

Минулої п'ятниці ціни на нафту впали на понад 1%, закріпивши тижневі втрати. Ринок очікує на надлишок пропозиції наступного року на тлі слабкого попиту, попри рішення ОПЕК+, яке стримує зростання пропозиції цієї сировини.

Минулого четверга країни ОПЕК+ домовилися відкласти початок запланованого збільшення видобутку до квітня 2024 року і продовжили скорочення видобутку до кінця 2026 року. Проте трейдери енергоносіїв заявили, що цей крок не зміг компенсувати побоювання щодо слабкого попиту, особливо в Китаї, другому за величиною споживачу нафти у світі.

Також цього дня Федеральне статистичне управління Німеччини опублікує остаточні дані щодо зміни споживчих цін у листопаді. Міністерство праці США надасть остаточні дані про продуктивність праці та вартість робочої сили у третьому кварталі.

ФРС отримає інфляційний орієнтир перед засіданням

У середу, 11 грудня, у США будуть опубліковані дані щодо інфляції споживчих цін за листопад, що дозволить чиновникам Федеральної резервної системи оцінити ціновий тиск перед їхнім останнім цьогорічним засіданням щодо питань монетарної політики (воно відбудеться вже 17−18 грудня).

З вересня ФРС знизила відсоткові ставки на 75 б. п., нині ринки очікують на ще одне зниження на 25 б. п.

Ставки на те, що Федрезерв знову знизить ставки, підкріпилися сильнішим, ніж очікувалося, звітом про зайнятість, опублікованим минулої п'ятниці. Однак будь-які ознаки того, що прогрес у поверненні інфляції до цільового показника ФРС у 2% зупинився, ймовірно, змусять ринки переглянути очікування.

Побоювання щодо потенційного відновлення інфляції також повернулися на передній план через плани Трампа підвищити тарифи на імпорт. Очікується, що тарифи будуть інфляційними.

Центробанки продовжують зниження ставок

Європейський ЦБ у четвер, 12 грудня, оголосить рішення щодо відсоткової ставки. Учасники ринку сходяться на тому, що регулятор, найімовірніше, знизить ставку на 25 б.п. — до 3%. За даними Barron's, після вотуму недовіри уряду Франції економісти прогнозують до п'яти знижень ставки на чверть пункту у 2025 році, щоб підтримати і так нестійку економіку єврозони.

Національний банк Швейцарії, найімовірніше, цього ж дня знизить відсоткову ставку із нинішнього рівня 1%, вважає WSJ. Економісти на фондовому ринку розділилися приблизно порівну у питанні про те, яким буде крок регулятора — зниження на 5 або 25 б.п. За даними LSEG, які навела газета, ймовірність зниження ставки на півпункту становить близько 55%.