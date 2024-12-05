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5 грудня 2024, 17:15

Біткоїн подолав позначку в $100 тис.: чи продовжить він зростати далі

Біткоїн взяв нову, психологічно важливу висоту $100 000 у середу ввечері, 4 грудня. Таким чином, криптовалюта номер один із січня подорожчала майже на 150%. Але чи означає це, що біткоїн вже вичерпав усі ресурси для зростання? — про це розмірковує Девід Вагнер, голова французького видання Investing.com

Біткоїн увійшов в історію в середу ввечері, вперше подолавши невловиму позначку $100 000.

Після короткої паузи на рівні $99 860 пара BTC/USD 22 листопада відновила активне зростання. Цьому сприяла низка ключових чинників, що змінили криптовалютний ландшафт.

Рік важливих подій: ETF-фонди та криптопросування Трампа

Стрімке зростання біткоїну припало на початок цього року зі схвалення США спотових біткоїн-ETF. Ці продукти відкрили шлюзи як для інституційних, так і для роздрібних інвесторів, і нові перспективи для інвестицій у криптовалюти.

Тільки за останні три дні приплив коштів у біткоїн-ETF перевищив $1,6 млрд, що наголошує на високому попиті з боку інвесторів, які роблять ставку на довгостроковий потенціал криптовалюти.

Додатковим стимулом стала перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США 6 листопада. Ця подія викликала нову хвилю ентузіазму на криптовалютних ринках.

Під час своєї кампанії Трамп виступав за прийняття криптовалюти, обіцяючи позиціонувати себе, як «президента криптовалют». Ринки відреагували відповідним чином, підштовхнувши біткоїн вгору в очікуванні сприятливих політичних подій.

Вибір Трампа на посаду наступника Генслера в SEC та мова Пауелла

Щодо чинників, які спровокували нещодавнє підвищення ціни біткоїну понад $100 000, варто нагадати, що в середу, 4 грудня, з'явилася низка позитивних новин, починаючи із заяви Трампа про те, що Пол Аткінс замінить Гері Генслера на посаді голови SEC.

Відомий своїм сприятливим ставленням до криптовалют (і зв'язками з галуззю через свою професію), Аткінс є колишнім комісаром SEC, тому знає внутрішню роботу агентства і, ймовірно, швидко запровадить заходи, що сприяють зростанню індустрії цифрових активів.

Промова Джерома Пауелла, безсумнівно, також зіграла свою роль у подальшому зростанні BTC, не лише тому, що голова ФРС загалом був оптимістичним щодо економічних перспектив, а й тому, що він конкретно згадав біткоїн, порівнявши його із золотом. Хоча й спростував твердження про те, що він може скласти конкуренцію долару.

До речі, мова Пауелла також призвела до того, що основні американські індекси досягли нових історичних максимумів, що говорить про те, що загальна схильність ринку до ризику зіграла свою роль у прискоренні зростання криптовалюти.

Чи варто очікувати на продовження ралі біткоїну

У короткостроковій перспективі першим питанням стане: чи здатний біткоїн утримати планку в $100 000 чи фіксація прибутку призведе до фази коливань біля цього важливого порогу?

Безперечно, перетин цієї символічної віхи призведе до того, що багато довгострокових покупців отримають хоча б частковий прибуток. Проте перехід BTC на 6-значне котирування може також значно підвищити його публічний статус та залучити нових покупців.

Ще одним чинником, який, ймовірно, сприятиме подальшому зростанню біткоїну, є можливість перетворення BTC на стратегічний резерв у Сполучених Штатах, що, безсумнівно, спонукає багато інших країн наслідувати приклад провідної економіки світу.

Наразі ця можливість здається малоймовірною, але, безперечно, Трампу буде достатньо конкретно порушити це питання, щоб спровокувати спекулятивний ажіотаж, масштаб якого важко передбачити.

З погляду графіка, біткоїн зараз знаходиться на території ціноутворення, і нам доведеться покладатися на психологічні пороги, щоб визначити наступні цілі.

З іншого боку, дохідність нижче за $100 000 поставить під сумнів негайний оптимістичний прогноз, при цьому виникне ризик корекції у бік початкової підтримки близько $95 000.

Нарешті, для інвесторів, більше зацікавлених в акціях, прорив біткоїну в $100 000 також повинен відкрити деякі хороші можливості на фондовому ринку, оскільки багато компаній мають доступ до криптовалют або через свої казначейські зобов'язання, як, наприклад, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), або через свій основний бізнес, як, наприклад, Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN).

Статтю написано виключно з інформаційною метою; вона не є закликом, пропозицією, порадою, рекомендацією чи рекомендацією інвестувати. Вона не призначена для стимулювання придбання активів будь-яким чином.

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Коментарі - 1

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Явам Нелох
Явам Нелох
5 грудня 2024, 17:53
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Давай *** у піраМММіду…
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