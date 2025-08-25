Multi від Мінфін
25 серпня 2025, 15:30

Україна як енергетичний хаб ЄС: чому вигідно інвестувати в наші газові сховища

Після відмови від російських енергоресурсів Європа шукає нову енергетичну модель, і Україна несподівано опиняється в центрі цієї трансформації. Причина — потужна інфраструктура підземних сховищ газу (ПСГ). Їх загальна ємність перевищує 30 млрд кубометрів — це найбільші потужності зберігання в Європі.

Після відмови від російських енергоресурсів Європа шукає нову енергетичну модель, і Україна несподівано опиняється в центрі цієї трансформації.

Але привабливими для інвесторів їх робить це лише розмір, а поєднання низької вартості, податкової нейтральності, стратегічної географії та міжнародного захисту, яких немає у жодній іншій юрисдикції ЄС. Про це в колонці для «Мінфіну» розповіла Ксенія Межова, адвокат практики вирішення спорів у Juscutum.

Чому інвестору вигідно вкладатися в українські ПСГ

По-перше, це низька вартість, яка формує конкурентну перевагу.
Так, середня ціна зберігання в українських сховищах становить лише $3−5 за 1000 кубометрів на місяць. Для порівняння: в Угорщині цей показник сягає $15, а в Німеччині — до $25.

Для великих трейдерів і фондів, які оперують мільярдами кубометрів, різниця у вартості зберігання конвертується у мільйони доларів щороку. І ця економія не просто зниження витрат, а можливість збільшити прибутковість у порівнянні з конкурентами, що працюють у Центральній Європі.

По-друге, податково-правова нейтральність, це коли інвестор платить лише тоді, коли приймає відповідне рішення.

Митний кодекс України дозволяє зберігати газ у режимі «митного складу» до 1095 днів без ПДВ, акцизу та мит. Податковий кодекс прямо звільняє такі обсяги від оподаткування і уточнює: операції з постачання газу на ринки ЄС не створюють жодних податкових зобов’язань в Україні. Податок виникає лише тоді, коли трейдер вирішує продавати газ на внутрішньому ринку.

Для інвестора це означає максимальну гнучкість, а саме, можливість контролювати час і місце виникнення податкових зобов’язань, оптимізуючи загальну податкову ставку через вибір юрисдикції (Швейцарія, Нідерланди, Люксембург, ОАЕ).

По-трете, міжнародна захищеність як гарантія від політичних чи регуляторних сюрпризів.
Україна є стороною Договору до Енергетичної хартії (Energy Charter Treaty), що дозволяє інвесторам звертатися до арбітражів ICSID, LCIA чи ICC у разі дискримінаційних дій держави. Практика таких справ підтверджує ефективність механізмів захисту.

Так, наприклад: справи: AES Summit Generation Limited v. Hungary (ICSID ARB/07/22), коли інвестор отримав компенсацію за несправедливу зміну тарифного регулювання. Також справа Nykomb v. Latvia (SCC) — інвестор домігся відшкодування за дискримінаційні тарифи або справа Plama v. Bulgaria (ICSID ARB/03/24), у якій арбітраж визнав порушення через непрозорі зміни законодавства.

Наведені приклади демонструють, що інвестор, який працює в енергетичному секторі України, має реальні інструменти для захисту прибутку та активів навіть у разі державного втручання.

По-четверте, це географічна стратегія, а саме, доступ до всіх головних ринків ЄС. Західна Україна є природним енергетичним хабом. Сховища розташовані поруч із Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною, що забезпечує прямий доступ до основних хабів ЄС: TTF, CEGH, VTP, CNGX. Для трейдерів і фондів це означає оперативність і дешеву логістику, що прямо впливає на маржинальність.

Головні ризики і як їх контролювати

Безперечно, інвестиції в Україні — це завжди питання ризику. Однак практичний досвід показує, що більшість загроз можна передбачити й контролювати.

Так, воєнний фактор зводиться до мінімуму завдяки розташуванню ПСГ у відносно безпечних західних областях. Додатковий рівень безпеки забезпечується страховими програмами від MIGA (група Світового банку) та OPIC.

Регуляторні й податкові ризики можна нейтралізувати стабілізаційними застереженнями у договорах та можливістю звертатися до арбітражів. Як показали справи Occidental v. Ecuador (ICSID ARB/06/11) та AES Summit Generation v. Hungary, арбітражі реально присуджують компенсації за незаконні дії держав.

Валютні ризики перекриваються використанням деривативів та укладенням контрактів у євро або доларах США.

А ризик постійного представництва в Україні можна вирішити корпоративним структуруванням: інвестори працюють через холдингові або SPV-компанії наприклад, у Нідерландах, Люксембурзі чи Швейцарії, без фізичної присутності в Україні (ст. 14.1.193 ПК України).

Щоб мінімізувати ризики і підвищити дохідність, більшість фондів і трейдерів можуть використовувати структуру, що складається з декілька рівнів.

Так, наявність холдингу у податково дружній юрисдикції (Швейцарія, Люксембург, Нідерланди). Результат — це отримання доходу та акумуляція прибутку.

Далі, SPV-компанія в ЄС може здійснювати операційну діяльність і укладати контракти з «Укртрансгазом». А гарантією захисту у разі будь-яких змін можуть бути передбачені у договорах арбітражні та стабілізаційні положення. Наведене структурування дозволить уникати подвійного оподаткування, обмежити ризики і зберегти контроль над доходом.

Українські ПСГ як центр фінансової вигоди

Підсумовуючи, українські підземні сховища газу — це не лише про енергію. Це про фінансову ефективність, міжнародний захист і стратегічний контроль над новою енергетичною архітектурою ЄС. Інвестори, які заходять на цей ринок сьогодні, отримують: найнижчу ціну зберігання в Європі, гнучкі податкові інструменти, юридичні гарантії через Energy Charter Treaty та арбітражі ICSID/LCIA та доступ до найбільших енергетичних хабів ЄС.

І це не просто можливість заробити, а це унікальний шанс закріпити за собою ключову роль у формуванні нової енергетичної моделі України та Європи, коли ринок і конкуренція лише починають формуватися. Сучасний інвестиційний клімат в Україні, який дедалі більше підтримує інновації та розвиток у енергетиці, створює сприятливі умови для тих, хто готовий діяти активно та визначати тренди майбутнього. Саме зараз відкриваються перспективи сприяння енергетичній незалежності та сталому розвитку нашої країни.

Коментувати

Коментарі - 1

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
25 серпня 2025, 16:06
#
До наших ПХГ уже не один раз доставала Орда Кинжалами. Зима — весна 2024 кто забыл… И еще будут бить ближе к зиме
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
