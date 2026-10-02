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2 жовтня 2026, 18:13

Трежерис без гальм і ШІ-агенти на свободі: що розхитує фінансовий світ

Американський фінансовий ринок входить у фазу високої турбулентності, де хронічні макроекономічні проблеми накладаються на гарячу фазу передвиборчих перегонів. Поки дохідність довгострокових державних облігацій підбирається до історичних максимумів, Трамп намагається гасити пожежу роздачею грошей виборцям. Як це впливає на ринки та чого чекати інвесторам розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Американський фінансовий ринок входить у фазу високої турбулентності, де хронічні макроекономічні проблеми накладаються на гарячу фазу передвиборчих перегонів.
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Трежеріс виходять з-під контролю

Президент Сі поїхав, а проблеми залишилися і схоже, що всім уже зрозуміло — президент Трамп не в силах їх вирішити, більш ймовірно, що він здатен їх лише поглибити. Однією з головних залишається підвищення дохідності довгострокових державних облігацій США, які є свого роду фундаментом для формування вартості всіх інших фінансових ресурсів. Протягом тижня дохідність облігацій підібралася до рекордних значень 25 річної давнини і є сумніви, що цей тренд можна швидко і легко розвернути, адже головними причинами такого зростання стали серйозні фіскальні проблеми в США та величезний попит на капітал серед учасників АІ перегонів, які активно пропонують інвесторам нові й нові транші боргових зобов’язань.

Ситуація трохи змінилася на краще наприкінці тижня, коли інвестори активно заговорили про політичні та фіскальні проблеми в Європі, насамперед у Франції, і багато хто побіг «ховатися» в американських активах, що допомогло, в свою чергу, зміцнити долар відносно євро та на декілька базисних пунктів знизити дохідність облігацій. Ось тільки навряд чи такий «порятунок» є ефективним в довгостроковій перспективі. Чужими проблемами власні не вирішити.

На «інфляційному» фронті є декілька позитивних новин: PCE Index, яким ФРС вимірює споживчу інфляцію, в серпні виріс на 3,4%, що нижче очікуваних 3,7%. Базовий РСЕ виріс на 3,0%, прогноз був 3,3%. Нехай інфляція все ще далеченько від бажаного цільового показника у 2%, але що там не кажіть, а її зниження — це гарний аргумент для ФРС, щоб утриматися від чергового підвищення ставки на жовтневому засіданні, зробивши Трампу подарунок перед виборами.

Сам Трамп вирішив не чекати чудес, і намагається взяти ситуацію із виборами під особистий контроль. Цього тижня він розіслав майже мільйону малозабезпечених американців чеки по $500 кожний. Каже, що демократи Обама та Байден обібрали його нужденних співвітчизників, надаючи послуги страхування здоров’я американцям за програмою Affordable Care Act, відомою, як Obamacare. Що не кажіть, а пощастило виборцям з президентом та його передвиборними ініціативами. Прямо «тисячаосінь» якась. А враховуючи, що дохідність десятирічних облігацій продовжує зростати, а разом з нею і вартість інших фінансових ресурсів, скоро і до «5−7−9» дійде. Як не крути, а велич та сонцесяйність безкоштовно не даються — доводиться «гречкою» засівати. А з подібними ініціативами, самі розумієте, втримати інфляцію під контролем дуже непросто.

ШІ-хайп іде на спад?

Сезон квартальних результатів закінчився звітами Micron (MU) та Nike (NKE). З початку року ціна на акції Nike знизилася на 45%. Справжня трагедія колись великої компанії, від якої всі дуже давно чекають змін і сподіваються, що поворотний момент в її долі ось-ось настане. Може й настане, але не цього разу, бо квартальні результати компанії радості не принесли — по виручці Nike знову не дотягнула до прогнозу, за що й була покарана зниженням ціни. А ось виробник пам’яті Micron відзвітував чудово, перевищивши прогноз і по виручці, і по прибутку, та порадувавши прогнозом на наступний квартал. Як не дивно, бурхливої позитивної реакції від інвесторів не спостерігалось. До речі, згадайте, скільки розмов було на ринку після того, як Мета представила своє нове дітище Muse, а ось на загальні індекси це не сильно вплинуло. Може АІ вже потроху вичерпує «хайповий» потенціал?

Cем Альтман, СEO OpenAI, представив світу Dots, потужного (аж ніяково вживати це слово) АІ-агента, який здатен виконувати різні завдання, тримаючи зв'язок з 4000 застосунків через ChatGPT. Так що, Muse тепер не самотньо. Бурхливої реакції ринку на досягнення одного з флагманів ринку помітно не було, а ось питання, наскільки це все безпечно, нікуди не поділися, адже минулого тижня агентська модель OpenAI самостійно, без дозволу, отримала доступ до інтернету. Що вона там наробила — мені невідомо, але погодьтеся, що подібна ініціативність з боку машин, викликає певне занепокоєння.

За даними Bloomberg, ІРО Anthropic може відбудитися вже в середині листопада. Орієнтовна оцінка $2 трлн. Оце подарунок до Дня подяки — багатьом буде за що подякувати. Хоча, перш ніж святкувати доведеться пережити жовтневе засідання ФРС та вибори в Конгрес і Сенат США.

Аргумент на користь ФРС

Головною подією тижня став, мабуть, Звіт про стан ринку праці, адже це останній звіт перед жовтневим засіданням ФРС. Ще напередодні оприлюднення результатів всі добре розуміли, що маємо класичну ситуацію, коли «гарні новини — це погані новини», адже сильний ринок праці — це дуже вагомий аргумент для підвищення ставки ФРС вже у жовтні. На щастя для Голови ФРС Ворша кількість створених робочих місць у вересні виявилася нижче за очікувану в три рази, та й безробіття зросло до 4,2%, при очікуваних 4,1%. Тобто з’являється шанс залишити ставку там, де вона зараз, і не засмучувати Трампа перед виборами, бо інакше у нового голови ФРС з’явилися б гарні шанси відчути себе в шкурі попереднього голови центрального банку Пауелла, який, якщо вірити президенту США, і був причиною всіх економічних проблем країни.

Що далі? Очевидно, що найближчими тижнями головними рушійними силами на ринку акцій залишаться події навколо АІ, ведмежий ринок в сегменті довгострокових облігацій, показники інфляції, прогнози щодо жовтневого рішення ФРС та, звісно, купа геополітичних проблем, які так майстерно створює Президент США. Скоро також починається новий сезон квартальних результатів і дуже важливим є питання — а чи вдасться компаніям технологічного сектору продемонструвати досягнення, які б підняли нову хвилю ажіотажу серед інвесторів, змушуючи забути про купу геополітичних та макроекономічних проблем? З огляду на те, як ринок вітав АІ-новини минулого тижня, не схоже, щоб інвестори були в стані ейфорії.

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Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
Джерело: Мінфін
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