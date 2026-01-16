Трамп кинув виклик: ФРС та Білий дім в стані війни

Чим займався Трамп

Головна подія тижня, Звіт про стан ринку праці, оприлюднений у вівторок, переполоху не наробив. Все, як і очікувалося: фактичні показники відповідають прогнозам і на рівні з попереднім місяцем, а базова інфляція навіть трохи нижче. Але не факт, що це надовго, враховуючи політичні та макроекономічні процеси, які відбуваються у США та у світі, загалом. Так що, бурхливої реакції ринку не сталося. Але сумувати інвесторам також не довелося, адже яскрава особистість американського президента та його схильність до нестандартних вчинків — це найкраща запорука того, що на ринках обов’язково буде весело.

В Іран Трамп не пішов, зробив грізний вигляд, полякав словами та твітами, але в останню мить, мабуть, вирішив не засмучувати свого московського друга і не втручатися у внутрішні процеси країн сучасної «вісі зла». Тож, отримавши перепочинок на зовнішніх фронтах Трамп вирішив зосередитися на внутрішніх ворогах, одним з яких є Джером Пауелл, який ніяк не погодиться з тим, що Найвеличніший найкраще за всіх розбирається абсолютно у всьому, включно з макроекономічним аналізом та розробкою монетарних стратегій, і всі на світі мають дослухатися до його порад. Порекомендував ФРС знизити ставку, значить потрібно знижувати, а не оце все: «ми не впевнені…, дані покажуть…, побачимо, як розгортатимуться події…».

А у Пауелла своє бачення — боїться він, що інфляція може повернутися, і недаремно, тож і не спішить знижувати ставку далі, особливо на тлі зростаючої економіки та цін на ринку акцій та нерухомості. До того ж, звіт про стан ринку праці, опублікований минулого тижня, напевно зміцнив віру Голови ФРС в те, що «ФРС зараз саме там, де й має бути», з точки зору ставок, а дані про інфляцію навряд чи її похитнули.

Ось Трамп і не витримав нахабства Пауелла та його непоступливості і вирішив діяти жорстко. В неділю ввечері Міністерство юстиції виписало повістку в суд Голові ФРС, звинувачуючи його в тому, що казав неправду стосовно ремонту будівлі центрального банку, коли давав свідчення перед Конгресом. Тож тепер ФРС та Білий дім в стані війни. І хоча формально мова йде про ремонт, ринки розцінюють цю війну, як помсту Трампа Пауеллу за небажання виконувати його накази. Але повістки виявилося мало і посеред тижня в публічному виступі Трамп назвав Пауелла «придурком» (jerk) та натякнув на його корумпованість. Чесно кажучи, якось це дивно, бо Пауелл залишає посаду вже в травні, і Трамп міг би просто дочекатися його відставки, а потім призначити нового лояльного голову центрального банку, при цьому продемонструвавши достойну поведінку і не лякаючи фінансові ринки. Але Президенту США, Тимчасовому правителю Венесуели, Майбутньому володарю Гренландії та Потенційному повелителю Всесвіту видніше.

А ось з точки зору Wall Street, атака Трампа на Пауелла — це помилка, адже втрата ФРС незалежності та примусова лібералізація монетарної політики може спровокувати дуже багато негативних процесів в економіці. Цього тижня проти атаки Трампа на ФРС публічно висловився СЕО JPMorgan Джеймі Даймон. На його думку, «переслідувати ФРС — це невдала ілея». Ось вам і індикатор можливої реакції Wall Street на Трампові витівки щодо керівництва центрального банку.

Інша «блискуча» ідея Трампа, щодо обмеження відсоткових ставок за кредитними картками, «щоб простим людям легше жилося», теж не знайшла підтримки у американських банкірів та інвеcторів. Цього тижня ідею публічно розкритикував СЕО Bank of America: «обмежать ставки — не буде кредитування — не буде споживчих витрат — сповільниться економіка» — все просто. І якщо Трамп цього не розуміє, то міг би подзвонити українським колегам і запитати, чим закінчуються державні обмеження на споживчі товари — пальне, ліки тощо. Наші експерти його б точно навчили. Але ні, вирішив на власному досвіді переконатися.

Новини Штучного інтелекту

Квартальні (річні) результати великих банків додали оптимізму, ну, хіба що, за виключенням JP Morgan, який не дотягнув до прогнозів ні по виручці, ні по прибутку, а його очільник заявив, що «економіка тримається, але інвестори недооцінюють ризики, пов’язані з геополітикою, інфляцією та високими цінами на активи». Всі інші великі банки сповнені оптимізму і рішуче звільняють співробітників, замінюючи, або плануючи замінити їх штучним інтелектом (АІ).

Не технологічному фронті теж все добре, адже ми всі чудово знаємо, що «саме цього разу все буде інакше», а якщо якісь старигани на зразок Баффета, Даліо чи Маркса і висловлюють сумніви, то чого їх слухати — дорогу молодим! Taiwan Semiconductor Мanufacturing своїм гарним квартальним звітом та оптимістичними прогнозами на кшталт — «АІ — це реально!» — підняла бойовий дух інвесторів, а дозвіл на продажі мікропроцесорів в Китай, які цього тижня отримала Nvidia, лише його зміцнили.

Але для Nvidia майбутнє вимальовується не лише в рожевих тонах. Незважаючи на наданий американським урядом дозвіл продавати чіпи Н200 в Китай, хоча і з 25% податком, Nvidia, за інформацією Reuters, може стикнутися з забороною китайського уряду на імпорт цих чипів, за винятком спеціальних випадків (хто знає, що це значить). Тож, логічно припустити, що доходи від продажів в Китай, колись одного з найбільших ринків компанії, продовжать зменшуватися. Минулого кварталу падіння продажів в Піднебесну склало 45%, і якщо динаміка не зміниться, то у компанії вимальовуватимуться не дуже веселі перспективи. І так не тільки з Nvidia, адже торгова війна між США та КНР триває і це надовго…

Що далі? Далі продовжуємо чекати на рішення Верховного суду США щодо тарифів, яке ніяк не оголосять, розвитку подій навколо Гренландії (хто б міг собі уявити, що в Білому домі Венс буде вести перемовини з цього приводу з міністром закордонних справ Данії та представником Гренландії), нових образ та параноїдальних атак на Пауелла за небажання виконувати накази Білого дому, і розвитку подій в Ірані, хоча ймовірність участі США в поваленні іранського режиму стрімко зменшується.

Ну і головне — як там АІ і чи здивують нас технологічні суперкомпанії своїми квартальними результатами, оголошення яких почнеться вже наступного тижня? Не знаю, якими саме вони будуть, але кожного разу дивувати стає все складніше. Принаймні, перевищення фактичних квартальних результатів над прогнозами виручки та прибутку Nvidia стабільно зменшується ось уже два роки. Побачимо…