Топ-5 варіантів інвестицій із чеком від $100 для українців і скільки на них можна заробити

Ефект складних відсотків

Якщо раніше потрібні були десятки чи сотні тисяч доларів, щоб інвестувати у нерухомість, приватний бізнес чи стартапи, то сьогодні це можна зробити, маючи $100−500. Набирає популярності модель «багато малих чеків у спільний великий якісний актив». Це win-win стратегія: інвестор отримує доступ до більш якісно керованих і масштабніших активів, а економіка — новий внутрішній капітал.

На перший погляд може здатися, що маленькі інвестиції не мають сенсу для інвестора, бо не генерують великого прибутку. Але їхня головна перевага не у сумі, а в регулярності, формуванні довгострокової звички та навички працювати зі складними відсотками. Наприклад, $100 на місяць під 10% річних за 5 років дадуть лише $1700 прибутку на вкладені $6000. Проте за 30 років вони принесуть майже $190 тисяч. А 31-й рік збільшить капітал майже на $25 тисяч за умови внесення тих самих $1200.

Водночас один пропущений рік інвестицій по $100 на місяць сьогодні може коштувати близько $24 тис. через 30 років. Це і є ефект складних відсотків, який працює лише за умови часу та регулярності.

Головна перевага малих інвестицій — можливість отримати досвід і сформувати інвестиційну дисципліну. Будь-який інвестор на початку припускається помилок, і краще, коли їхня ціна — $100, а не $10 000. На малих сумах формується довгострокове мислення, уміння працювати з ризиками й оцінювати дохідність. Ці навички з’являються не тоді, коли людина інвестує значну суму, а тоді, коли робить це регулярно.

Виграє і економіка. Один інвестор не створює значного ефекту, але якщо 100 тисяч людей інвестуватимуть по $100 на місяць, це вже $120 млн внутрішніх інвестицій на рік. Саме тому ця модель має високі шанси підсилити реалізацію довгострокової стратегії відновлення країни.

Куди можна інвестувати від $100

Попри шок, спричинений війною, економіка України демонструє стійкість. За даними Держстату, реальний ВВП у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Для порівняння: у третьому кварталі зростання становило 2,1%, у другому — 0,7%, а в першому — 0,9%. Така динаміка є позитивним сигналом для інвестиційного ринку.

Реальними напрямами для інвестицій з малими чеками в межах країни сьогодні є:

ОВДП (базовий інструмент для старту). Купуючи облігації, інвестор фактично кредитує державу і отримує дохід. Ставки можуть сягати 16,7% у гривні. Це один із найпростіших способів інвестувати в країну безпосередньо: кошти спрямовуються на фінансування бюджету, оборони та соціальних витрат. Основні ризики — девальвація гривні та макроекономічна нестабільність, однак інструмент залишається одним із найзрозуміліших і найдоступніших. Операторами ринку є великі банки (зокрема ПриватБанк та Sense), а також брокери, наприклад Univer. Додаткові можливості пропонують ICU та inzhur.

Нерухомість через пайові фонди. Кошти інвесторів об'єднуються у форматі пайового інвестиційного фонду для придбання комерційної чи житлової нерухомості з метою здачі в оренду або перепродажу. Поріг входу може становити навіть десятки гривень, а очікувана дохідність — 8−12% річних у валюті. Найпопулярніші оператори — inzhur та S1 REIT. Очікується також вихід нових платформ від РІЕЛ, Taryan Group, Lev Development.

Готельна нерухомість. Стає доступною для роздрібного інвестора. Через спеціалізовані платформи можна інвестувати в готельні проєкти і отримувати частину доходу від їхньої діяльності. Операторами є Ribas Invest та ICU.

Енергетика. Один із ключових секторів відновлення економіки, який відкривається для приватного капіталу. З’являються проєкти колективного інвестування з чеками від 122 тис. грн. Потенційна дохідність — 10−15% річних у валюті, але потрібен глибший аналіз ризиків. Оператори — EcoTech Invest, Varto, Codex Energy, Tescon.

Венчурні інвестиції. Стають доступнішими завдяки синдикатам. Це найризикованіший сегмент, але саме він дає можливість інвестувати у швидкозростаючі компанії. Основні оператори — iClub та Toloka.

Отже, перед українцями стоїть завдання із зірочкою — навчитися об'єднувати невеликі капітали заради великих інвестицій. Це гроші, які залишаються в країні, фінансують бізнес, підтримують інфраструктуру та створюють попит на внутрішні активи. У розвинених економіках саме така модель стала основою зростання. Україна лише підходить до цього етапу, але вже зараз видно: масовий інвестор перестає бути статистом і стає частиною фінансової системи.