Топ-5 ОВДП на початку весни: найкоротші в пріоритеті та варіант ідеальних річних

Початок 2025 року, після повернення до влади в США Дональда Трампа, задав шалене інформаційне тло. Дії нового американського президента створили бульбашку великої невизначеності світу не тільки щодо розвитку подій в Україні, але і між країнами та континентами загалом. Це також вплинуло на вибір інвесторів в ОВДП. Які вийшли у топ за підсумками зими, «Мінфіну» розповів керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.

1. Військові ОВДП із погашенням 12.03.2025 року

Лідером зими доволі очікувано стали одні з найкоротших паперів, які є на ринку. Турбулентність та невизначеність у світі сильно впливає і на плани інвесторів.

В такі часи вони охоче обирають найкоротші інвестиції. Так і кошти працюють, і залишається можливість швидко зайти в інші, дохідніші папери, коли для цього прийде час.

Поточна дохідність за цими паперами — 13,55%.

2. ОВДП із погашенням 26.02.2025 року

Папери випускались ще у 2019 році (11.06.2019). На той час це були п’ятирічні ОВДП, і здавалось, що 2025 рік ще такий далекий. Обсяг випуску цієї серії — 41 млрд грн.

З початку випуску ці бонди активно купували нерезиденти, бо дохідність за ними на той час була 15%.

Нещодавно облігації були успішно погашені державою, а частина з них обміняна на дебютному аукціоні обміну на папери з погашенням 13.01.2027 року. Загальний обмін склав майже 439 млн грн. Ну що тут скажеш, легендарний випуск, історичний обмін.

Поточна дохідність — 13,55%.

3. Військові ОВДП із погашенням 30.04.2025 року

Військові папери з погашенням у квітні точно повинні були потрапити до топ-5. Це 3-місячні папери, що є популярним строком інвестування, особливо для тих, хто активно переходить з депозиту до ОВДП.

Поточна дохідність — 13,80%.

4. Військові ОВДП із погашенням 28.01.2026 року

Хоча б одна серія річних облігацій завжди перебуває в топ-5. А з огляду на дуже гарну ставку, це взагалі майже ідеальний варіант.

Поточна дохідність — 15,30%.

5. Військові ОВДП із погашенням 09.06.2027 року

Наразі це одні з найдохідніших паперів, що є на ринку. В них активно інвестують ті, хто хоче зафіксувати кращі дохідності, з огляду на ймовірне зниження ставок на горизонті рік і більше.

Тому тут ставка зараз вже є надпривабливою. А підвищення військового збору до 5% зробило інвестування в ОВДП ще цікавішим, порівнюючи з депозитами. Оскільки цей збір не сплачується із доходів від ОВДП, на відміну від відсоткового доходу із депозитів.

Податки за доходами із депозитів зараз виглядають так: 18% ПДФО плюс 5% військовий збір, або 23%. За доходами з ОВДП цих податків немає взагалі.

Поточна дохідність — 17,45%.

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Як закінчила зиму економіка

Інфляція та облікова ставка

Споживча інфляція впродовж всієї зими залишалась достатньо високою і наразі складає 12,9% у річному вимірі. Це суттєво більше, ніж передбачав НБУ (прогноз на 2025 рік — 7%) та аналітики. Саме тому 24.01.2025 р. рішенням комітету монетарної політики облікову ставку було підвищено до 14,5%.

Курс

Гривня планово девальвуватиме до кінця року приблизно на 10%. Але цікавий факт, що з початку року гривня навіть зміцнилась щодо долара з 42,0295 на 01.01.25 р. до 41,5140.

Міжнародні резерви

Міжнародні резерви останніми місяцями зросли з $39,9 млрд до $43 млрд, що надає Україні економічної впевненості.