Будівництво у всій країні на паузі: як його перезапустити

Незадовго до повномасштабного вторгнення Верховна Рада зобов’язала місцеві ради розробити плани просторового розвитку територій. Передбачалося, що без них місцева влада не зможе виділяти землі для будівництва або залучати інвестиції в реконструкцію застарілих об'єктів. Однак на практиці лише дві територіальні громади змогли підготувати відповідний план, для інших в умовах війни це виявилося непосильним завданням. Внаслідок цього у всій Україні зупинилося будівництво нового житла та інфраструктури. Як держава намагається вирішити цю проблему, і що для цього залишилося зробити, розбирався «Мінфін».

Чому будівництво заморожене у всій країні?

У 2020 році Верховна Рада ухвалила Закон № 711-IX, який заклав основу реформи просторового планування. Документ запровадив нові вимоги до генеральних планів та передбачив новий вид містобудівної документації — просторові плани розвитку територій. Мета реформи полягала в тому, щоб до 2025 року оновити містобудівну документацію в громадах, селах та містах, а також привести у відповідність дані земельного кадастру, що дозволило б усунути недоліки успадкованої радянської системи міського планування.

Розуміючи масштаб завдання та необхідність тимчасових, гнучких інструментів для цілей оперативних рішень, закон дозволив використовувати детальні плани територій для планування без обов'язкової розробки оновлених генеральних планів або просторових планів розвитку. Проте таке рішення було передбачене лише до 1 січня 2025 року. Детальний план території є інструментом нижнього рівня в системі просторового планування та застосовується на рівні району, кварталу чи мікрорайону, і, зазвичай, розробляється на досить великі території від 100 до 300 га.

Здавалося б, влада дала перехідний період — до 2025 року. Але у 2022 році розпочалася війна, поставивши на паузу роботу місцевих громад щодо оформлення містобудівної документації. Таким чином, до дати «Х» місцева влада виявилася неготовою.

Тому з 1 січня цього року величезна кількість земельних ділянок у всій країні виявилася фактично замороженою.

Що каже місцева влада?

Містобудівні нововведення насамперед вдарили по місцевих громадах. Як зазначили в Асоціації міст України, з 1 січня 2025 року внесення змін до чинної містобудівної документації, розробка детальних планів територій можлива лише за наявності затвердженого в установленому порядку комплексного плану просторового розвитку територій територіальних громад.

Але генеральну схему планування територій України було затверджено ще у 2002 році. «Таким чином, дані щодо містобудівної документації державного рівня, які отримують органи місцевого самоврядування для розробки своєї документації, є неякісними та неактуальними. Те ж саме стосується і планів району, області. Зокрема, у зв'язку з об'єднанням районів на сьогодні жоден район не має відповідної документації. У багатьох територіальних громадах значний відсоток територій знаходиться під державними підприємствами, які „занепадають“, але від держави немає інформації про розвиток цих підприємств та територій. А отже, органи місцевого самоврядування не можуть враховувати ці вихідні дані для комплексного планування своєї території, що призводить до неефективного витрачання коштів у довгостроковій перспективі. Крім того, для багатьох дотаційних територіальних громад розробка такої документації є фінансово непідйомною», — зазначили в Асоціації міст.

Зрозуміло, що вирішити проблему самотужки місцеві громади не можуть.

Що каже бізнес?

Представники будівельної галузі називають ситуацію критичною. За словами учасників Української асоціації девелоперів, проблема полягає не лише у тому, що неможливо запускати нові проєкти. Одночасно це несе ризики для всієї економіки: заморожено інвестиції, зупинено робочі місця, а місцеві бюджети втрачають доходи.

З 1 січня 2025 року відсутні ефективні механізми містобудівного планування, у тому числі й ті, які існували багато років. «Наприклад, у Києві досі понад 7 тисяч гектарів старих промислових зон, складів та депресивних територій, які могли б стати новими житловими кварталами, школами, дитсадками, парками та офісами. Ці площі залишаються мертвими через відсутність дієвого механізму їх ревіталізації.

Раніше така функція виконувалася за допомогою детальних планів територій: місцева влада розробляла проєкт розвитку мікрорайону, виносила його на громадські обговорення, а згодом — на розгляд депутатів. В рамках одного документа можна було передбачити і житло, і соціальну інфраструктуру, й громадські простори. Цей інструмент дозволяв гнучко коригувати містобудівну документацію, узгоджуючи інтереси суспільства, влади та інвесторів", — каже Євген Фаворов.

Галузь будівництва фактично опинилася «у підвішеному стані» через те, що в перехідний період, передбачений законом № 711-IX, почалася війна, і в 2025 році він завершився в момент, коли місцева влада не мала ані ресурсів, ані часу підготувати нові плани.

Показовим є кейс компанії UDP (учасник проєктів «Реновація території колишнього заводу Арсенал та реконструкція Арсенальної площі», «Інноваційний парк UNIT.City»).

Як виглядають UNIT.City та Арсенальна площа зараз

UNIT.City та Арсенальна площа до реконструкції

Компанія UDP три роки тому інвестувала в ревіталізацію території колишнього заводу «Більшовик» у Києві понад 1,5 млрд гривень.

Було розроблено проєкт та підготовлено команду. Але з 2025 року змінити цільове призначення ділянки під нове будівництво не можна. А новий генплан у столиці не можуть затвердити вже понад двадцять років. Тому компанія потрапила у замкнуте коло. Інвестиційний проєкт на мільярди виявився замороженим, а перспективи його реалізації є вкрай туманними.

Як виглядає «Більшовик» сьогодні