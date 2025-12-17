«Страшний оптимізм» 2026 року: куди рухатимуться світові та українські ринки

Наближення різдвяних свят традиційно спонукає інвесторів заглядати у майбутнє. Світові стратеги балансують між страхом і жадібністю, прогнозуючи долю S&P 500, європейських акцій та золота. Тим часом український ринок живе за власними, часто парадоксальними законами війни, де нерухомість зростає всупереч логіці, а державні облігації залишаються головним інструментом для сміливих, пише фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Кожен день наближає нас до Різдва та Нового року і вже час робити прогнози. Чи справдяться вони, чи ні — покаже лише час. Якщо так, то будемо пишатися, якщо ні, то скромно промовчимо і не згадаємо про що говорили (справжні футурологи саме ж так роблять?). Але від того, що спробуємо хоч трохи заглянути в майбутнє фінансових (і не тільки) ринків в США, Європі та Україні, гірше точно не буде…

Глобальні настрої: страх чи ейфорія?

Страшний оптимізм прогнозів на 2026 рік. До Різдва ще два тижні, але весь інвестиційний світ, і в Америці, і Європі, і навіть в Україні вже давно зайнятий прогнозуванням майбутнього. Чи справдяться прогнози, чи ні — покаже час, але вони важливі, бо навіть простеньке передбачення, план та модель майбутніх дій — це набагато краще, аніж сліпа віра в удачу та рух навмання, який дуже часто приводить до повної зневіри та втрати капіталу.

Отже, яким бачать світ відомі стратеги глобальних банків? Скажу одразу — на розвинутих ринках домінує оптимізм, який дивним чином поєднується зі станом «Страху», про що свідчить Індекс жадібності та страху інвесторів, що його розраховує СNN. Такий собі «Страшний оптимізм»! На думку Wall Street, головний індекс американського ринку акцій S&P 500 навіть після цьогорічного 17% злету продовжить зростати і далі. Самий скромний прогноз на 2026-й рік у Bank of America (3%), самий сміливий у Deutsche bank (16%).

Якщо німецький банк вгадає, то наступний рік стане четвертим роком поспіль, коли американський ринок акцій зростатиме швидше за середнє значення протягом минулих ста років. Тож, якщо вірити, що показник дохідності рано чи пізно повернеться до середнього значення, то в недалекому майбутньому на нас можуть чекати роки занепаду. А взагалі, якщо чесно, то особисто мені ближче консервативний погляд Bank of America — чим менші відхилення від норми, тим спокійніше.

Європейський ринок та доля валют

Європу теж захопив оптимізм. Вперше за останні вісім років жоден стратег з великих банків, опитаних Bloomberg, не прогнозує падіння ринку акцій в 2026 році. В середньому, очікується, що індекс Stoxx Europe 600, куди входять шістсот найбільших європейських компаній, наступного року виросте на 7%. Цікаво, що останнього разу аналітики були так само одностайно впевнені в зростанні європейського ринку напередодні далекого 2018-го року, який закінчився 13%-им падінням індексу. Будемо сподіватися, що цього разу доля не стане так жорстоко насміхатися над інтелектуальними потугами світлих інвестиційних голів.

Долар США, як очікує більшість аналітиків, продовжить втрачати вартість, про що я детально писав тиждень тому в колонці «Долар чи Євро?». Хоча, майже ніхто з експертів не очікує, що курс євро до долара перевищить $1,20.

Золото та криптовалюти

Золото цього року стало абсолютним рекордсменом інвестиційного світу, продемонструвавши зростання аж на 68% з початку року. Щодо наступного року, то геополітичний хаос, зміна світового устрою і величезне бажання «Глобального півдня» отримати незалежність від американського долару, можуть підштовхнути золото ще вище. Прогнози великих банків коливаються в діапазоні $4,400 — 6,000 за унцію, що є зростанням на рівні від 1% до 38% на рік у порівнянні з поточною ціною.

Прогнози щодо «нового золота» — біткоїну — теж виблискують променям оптимізму: від $95,000 (5,5% від поточної ціни) від Binance до $400,000 (340%) від Fundstrat. Враховуючи, що ніхто в світі ще не придумав, як визначати фундаментальну вартість криптовалют і «достовірність» прогнозів залежить переважно від популярності та авторитетності їхніх авторів, то чом би й вам самому щось не передбачити, хоча б просто висмоктуючи прогноз із пальця?! До речі, на цей рік ті ж самі авторитетні спеціалісти теж прогнозували сотні відсотків зростання, але поки що маємо 1,2% падіння. Як буде наступного року — побачимо, адже ніколи не знаєш, яка карта випаде за гральним столом…

Феномен української нерухомості

Українські ринки, те, що від них залишилося, демонструють потужність та незламність, що, насправді, дивує та радує в умовах довгої та виснажливої війни.

Ринок нерухомості в Києві та на заході Україні, як би дивно це не було, цього року трохи підріс. Чому дивно? Тому що, на мій погляд, неможливо поєднати воєдино розквіт ринку нерухомості з жахами війни, жахливою демографічною кризою та (напів-) розпадом економіки. Але з іншого боку, всім відомо, що у України — свій власний шлях, який не завжди вдається пояснити класичними економічним закономірностями. Єдине пояснення минулорічного зростання, яке мені здається логічним — це гігантські обсяги вкраденої допомоги, які замість фронту були інвестовані в холодний бетон та цеглу українських об'єктів нерухомості. Що ж, «у всякого своя доля і свій шлях широкий»…

Проблеми ліквідності та виведення коштів

Чи варто очікувати зростання цін на українську нерухомість наступного року? А чом би й ні, якщо допомога продовжить надходити і її продовжать використовувати, як і раніше, підтримуючи дохідність та ліквідність української фінансової системи в приватних цілях. Ось тільки одна проблема, на мій погляд, суттєво псує загальну картину українського ринку нерухомості… Припустімо вирішили ви продати квартиру, нехай, тисяч за двісті євро, але як гроші отримати? Якщо готівкою, то як її потім відмити? Те ж саме і з криптою, а там ще й ризик, що незважаючи на оптимістичні прогнози вона може миттєво знецінитися.

Можна, звісно, через банк продати, але як зняти гроші з рахунку? Через обмеження НБУ доведеться півроку ходити в банк, як на роботу, і знімати по 2000 євро на день. Перспектива так собі, враховуючи, що вже через пару тижнів таких походів всі навколо будуть знати, що ви кожен день знімаєте по дві тисячі, кудись їх відносите і десь ховаєте. І це лише питання часу, щоб з’ясувати, де саме… Але є ще одна можливість — гроші від продажу нерухомості, не виносячи з банку, можна вкласти в ОВДП.

Інвестиції в держборг: ризики та дохідність

Для інвесторів в ОВДП рік, що закінчується, до речі, був дуже непоганим. Головний ризик — девальвація гривні — так і не матеріалізувався. Українська валюта знецінилася всього на 1.4% відносно долара США, що дозволило власникам облігацій заробити приблизно 15% річних в доларах, що лише трохи менше, ніж цьогорічна дохідність американського ринку акцій.

Як буде наступного року і чи варто й далі грати з вогнем, позичаючи гроші боржнику з майже дефолтними рейтингами? Справа ваша. Якщо вірите в безмежну щедрість союзників і стійкість гривні — ризикуйте! Навіть, якщо НБУ самостійно або за наказом МВФ почне планово і організовано знецінювати гривню до рівня 45,7 за долар, передбачених в державному бюджеті, все одно вдасться заробити десь 8%.

Ось тільки українська історія, на жаль, не балує нас прикладами, коли гривня девальвувала «планово і організовано». Зазвичай, це були панічні падіння, як, наприклад, на 60% в 2009-му, на 250% в 2014-му чи на 58% в 2022-му. Якщо у вас є «потужні» аргументи, чому цього разу буде інакше, тоді не вагайтеся та купуйте ОВДП «на всі».

Замість висновків

Що в підсумку? Загалом, інвестиційний світ, як бачите, сповнений оптимізму. Мабуть, це добре і піднімає настрій напередодні Різдва та Нового року. Але, як свідчить історія, найбільші фінансові потрясіння траплялися саме тоді, коли всі вірили, що далі буде тільки краще.

Чи буде так само й цього разу?! Точно не знає ніхто, але той факт, що Індекс страху та жадібності CNN досить давно і впевнено перебуває в зоні «страху», дає надію, що будь-які можливі потрясіння не застигнуть інвесторів зненацька, і цього разу обійдеться без трагедій…