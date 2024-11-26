Вдосконалення бізнесу: про що не варто забувати

Епоха цифрових технологій змінює багато понять, безпосередньо це впливає на різноманітні сфери діяльності. Дехто вважає, що для ведення бізнесу не так вже й важливо мати принтер. Адже можна обійтися цифровими носіями або ж скористатися послугами друку. У цій статті наведено ключові фактори, які переконають, що одна зі складових вдосконалення бізнесу — надійний принтер, який допомагає збільшити ефективність робочого процесу, суттєво зекономити кошти, підвищити рівень довіри до компанії та уникнути зайвих хвилювань.

Швидкий друк документів як частина репутації бізнесу

Уявіть ситуацію, коли потрібно швидко роздрукувати велику кількість робочих документів. Коли від цього залежить подальший процес роботи. Наприклад, папери потрібні співробітнику для того, аби перейти до виконання наступних задач, які впливають на результат. Або ж запланована зустріч з клієнтом, і часу не так вже й багато, а запізнення або неготовність до перемовин — суттєвий мінус у співпраці. Якщо на допомогу приходить Canon MAXIFY GX1040 чи GX2040 — проблем не буде. Цей принтер має великий лоток, де поміщається 250 аркушів, а швидкість друку складає: 15 зображень за хвилину у монохромній якості та 10 зображень за хвилину у кольорі. До речі, у девайсі є функція автоматичного двостороннього друку, яка дозволяє виконувати термінові задачі за максимально короткий час.

В діловому світі виникають ситуації, коли потрібно внести корективи у контракти, звіти, пропозиції чи інші документи. Якщо клієнт хоче якнайшвидше побачити ці зміни, завдяки сучасному принтеру задачу легко реалізувати. Як саме? Сучасний принтер наділений функцією бездротового друку, і якщо є можливість відразу внести корективи у документи, то й відправити на друк теж легко. Зробити це можна з ноутбука чи телефона, виконавши декілька простих кроків. Погодьтесь, при такій швидкій реакції на побажання клієнта рівень довіри до вас та до компанії зросте.

Знаєте, що ще пришвидшує функціонування робочого механізму та підвищує продуктивність, які є невід'ємними частинками репутації? Наявність сканера та факса, а також вбудований механізм автоматичної подачі документів. Ці важливі елементи інтегровані в модель MAXIFY GX2040. Копіювання та швидкий обмін документами дозволять команді працювати значно ефективніше та справлятися з усіма дедлайнами. До того ж вбудований сканер з роздільною здатністю 1200×2400 на дюйм швидко оцифровує документи.

Економічна ефективність як складова ощадливого ведення бізнесу

Успішний бізнес — це ефективність в усьому. І якщо додати до робочого механізму надійний принтер, означає зробити розумну інвестицію. Така техніка мінімізує витрати на друк паперів та позбавляє від постійного головного болю. Адже автоматично відпадає питання: «Коли, де і як друкувати документи?». Модель MAXIFY здатна надрукувати до 3000 сторінок у чорно-білому форматі і кольорі від однієї заправки.

Можливість самостійного обслуговування техніки теж варто віднести до економічної ефективності. Не потрібно мати спеціальних навичок, аби відновити роботу принтера. Клієнт самостійно справиться з обслуговуванням пристрою, виконавши:

заміну друкувальної головки чи сервісного картриджа;

поповнення запасу чорнил.

Погодьтесь, коли є можливість зекономити кошти в обслуговуванні техніки, яка використовується для ведення бізнесу, — перевага, якою варто скористатися.

Виконання робочих завдань без перешкод

Одному співробітнику потрібно відсканувати папери. Інший працівник виконує певні задачі, де необхідно щось роздрукувати. Комусь дістається завдання — відправити факсом важливу документацію. Уявіть, що для цього всього потрібно мати три різних пристрої. Коштують чимало, займають купу місця, і всі три потребують обслуговування.

Інноваційний багатофункціональний Canon MAXIFY дозволяє виконувати різні задачі одночасно без додаткових зусиль. Адже містить у собі принтер, сканер і навіть факс. З ним кожен співробітник зможе легко та швидко виконувати різноманітні завдання без перешкод. Це автоматично підвищить продуктивність та забезпечить мінімум занепокоєння, яке зазвичай виникає через «гарячі дедлайни».

З Canon MAXIFY можна відправляти папери на друк відразу зі свого девайса. Адже принтер підключається до Wi-Fi, підтримує програми для мобільних пристроїв та різні операційні системи.

Безпека понад усе!

Безпека та збереження інформації — це найважливіше завдання будь-якої компанії. Та як вам наступний факт? Останнім часом мережеві принтери все частіше стають причиною зламу робочих мереж. Тому наявність захищеного принтера — це про безпеку. Ту, яка захищає інформаційне поле компанії. Принтер MAXIFY має протоколи безпеки, які гарантують максимальний захист як для користувачів в середині компанії, а також від зовнішніх посягань.

Підвищення рівня довіри до компанії через дизайн інтер'єру робочого приміщення

Не секрет, що для співробітників важливо працювати у комфортних умовах. Мати не лише всю необхідну техніку для реалізації поставлених задач, а й знаходитись у візуально сприятливому просторі. І мало хто зможе заперечити, що середовище впливає на створення ідей та побудову ефективних робочих процесів.

Якісний дизайн має містити не лише гармонійно поєднані меблі та елементи декору. Його варто доповнювати сучасною технікою, яка не лише впливає на швидкість виконання задач, а й матиме позитивний вплив на візуальне сприйняття середовища. Принтер Canon вдало інтегрується в інтер'єр різних стилів. Його можна розмітити у компактному просторі, головне — забезпечити легкий доступ до панелі керування, що розміщена 2,7-дюймовому РК-екрані, й до передньої касети, куди потрібно завантажувати чисті аркуші. До того ж всі маніпуляції, які виконуються для обслуговування пристрою, проводяться з лицьового боку, тому не має необхідності переставляти девайс або виймати з того місця, де він встановлений. Це зручно, згодні?

Отже, для розвитку успішного бізнесу не варто забувати про складові, що описано у цій статті. Спробуйте їх інтегрувати у робочий механізм, і результат не змусить на себе чекати. Якщо ж додати до функціональних змін Canon MAXIFY GX1040 або GX2040, впевнитесь, що робота з документами може бути простою та економною, без форс-мажорів та зайвого головного болю.