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1 травня 2025, 13:30

Угоду про надра підписано: чому Трамп так хотів цей папірець

Сага з підписанням та непідписанням угоди про корисні копалини, схоже, добігла кінця. Що, у підсумку, підписали, та чи навіщо це було потрібно Трампу, розмірковував інвестиційний банкір Сергій Фурса. «Мінфін» обрав головне.

Сага з підписанням та непідписанням угоди про корисні копалини, схоже, добігає кінця.

Україна і США підписали угоду про надра. Звісно, її ще мало хто бачив. Але загальна картина в принципі відома. Як і висновок. Підписали і добре.

Добре, що у Трампа є тепер папірець, з яким він буде бігати і доводити, який він майстер перемовин. Нам не шкода.

Перша угода, між іншим. Спочатку він прикрив гендерно нейтральні туалети в Білому домі, потім відновив напор у душі до рівня часів своєї молодості. А тепер підписав угоду з Україною. Але дайте йому ще 100 днів. Може ще щось буде цікавого.

Але судячи з усього саме цей папірець, саме наявність цього папірця, і була основним драйвером тиску на Україну. Трамп хотів папірець, його посіпаки хотіли зробити його щасливим. І забезпечити йому нарешті славу найкращого перемовника в історії.

А десь в Києві буде тихо посміхатися Тарас Качка і інші українські перемовники. Що спромоглися перетворити божевільну по своєму нахабству пропозицію Трампа на прийнятну угоду. Яка не тільки не обтяжує Україну, не принижує українців, але й не заважає європейській інтеграції.

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Чого не варто чекати від угоди

Чи буде від цієї угоди економічний ефект?

Скоріш за все ні. Можливо він стане психологічним фактором підтримки бажання інвестувати в Україну після війни. А може і не стане.

Але точно це вже не угода про шкоду, це не угода про колоніальну залежність. Це не угода, де ми визнаємо уявний борг, що намалював собі в голові Трамп, і виплачуємо його до кінця своїх днів. Всі ці зазіхання Трампа зникли з фінальної версії. Хоча він і продовжує тепер всім розказувати, що тепер зможе компенсувати витрати американських платників податків. Ну що ж, нехай розповідає.

Чи є в цій угоді гарантії безпеки?

Ні. Але їх і не чекали. І звісно ми не купуємось на розмови американського міністра фінансів, що ця угода дає якийсь сигнал путіну чи що вона сама по собі є гарантією безпеки. Звісно ні.

Хоча з іншого боку, чим більше буде американських інвесторів в Україні, тим більше в майбутньому у нас буде лоббі в Вашингтоні. Що не завадить. Як і для української економіки не завадять самі американські інвестиції. Ба більше, ми їх конче потребуємо. На жаль, ця угода і не про це також.

Чи може ця угода стати базою для подальшої військової підтримки з боку США?

Теоретично може. Але теоретично. Проте на практиці якось збіглося, що Трамп розблокував угоди про продаж зброї Україні.

Чи то угода винна, чи повітря в Римі, а може до Трампа нарешті дійшло, що він виглядає не дуже, коли путін вертить його на кінці свого … телефону.

А ще ми в котре переконалися, що Трампу можна казати ні. Коли він пропонує щось, що явно суперечить національним інтересам. І після цього не стається кінець світу. Після цього якраз і розпочинається нормальна розмова.

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