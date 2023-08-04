Зниження кредитного рейтингу США: інвестори фіксують прибутки

Зниження кредитного рейтингу CША затьмарило найбільш очікувані події тижня — квартальні звіти Apple й Amazon та звіт про стан ринку праці. Як відреагували на подію ринки, розказав засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Зниження кредитного рейтингу CША і реакція ринків

Fitch знизила кредитний рейтинг CША з AAA до AA+. Раніше на таке відважувалась лише S&P, в 2011-му. Про можливість зниження рейтингу Fitch заговорила ще в травні, коли йшла активна дискусія про «стелю» державного боргу, і заявила, що має намір зробити його остаточний перегляд у третьому кварталі. Ось і переглянула…

Серед головних причин, що спричинили рішення кредитного агентства: «ерозія управління (політична боротьба навколо стелі боргу), зростаючий бюджетний дефіцит, зростаючий обсяг боргів, середньострокові виклики, пов’язані з обслуговуванням боргу та підвищення ставки центральним банком». Поважні причини… Не те, щоб ми про них раніше не знали і зовсім не враховували, але в справедливості висновків Fitch точно не відмовити.

Рішення рейтингового агентства не лишилося непоміченим ринками: дохідність облігацій сягнула локальних максимумів, а ті, хто хотів зафіксувати прибуток, продавши акції, але все ніяк не наважувався, нарешті отримали гарне виправдання для подібних рішень. Міністерство фінансів США та Білий дім лишилися дуже незадоволені і запевняють, що рішення Fitch не є відображенням реальних досягнень діючої адміністрації по зміцненню економіки. Та й справді, вибори не за горами, а тут рейтинги знижують…

Але, в цілому, начебто ніякої катастрофи не трапилося і теперішні події навіть не варто порівнювати з бурхливим ефектом, який викликало аналогічне рішення S&P в 2011 році, коли ситуація на ринках та в економіці була набагато гіршою ніж зараз. До речі, про економіку…

У рядах прихильників «м'якої посадки» прибуває

Цього тижня Bank of America змінив свої погляди на майбутнє на користь скромного зростання американської економіки у 2024-му, хоча до цього прогнозував помірну рецесію. Модель GDPNow, яку розраховує ФРС Атланти, оцінює зростання ВВП США у третьому кварталі на рівні 3.9%, а ще декілька днів тому це було 3.5%.

Як бачите, з макроекономічними показниками не так все й погано, хоча ймовірність того, що в найближчому майбутньому ми знову можемо побачити зростання інфляції, досить висока. І не в останню чергу на це може вплинути стан ринку праці, який все ніяк не охолоне.

Зарплати ростуть, питання цін — відкрите

Звіт про стан ринку праці в липні продемонстрував, що кількість нових робочих місць за місяць зросла на 187 тисяч, що трохи вище ніж в червні, але менше ніж очікувані 200 тисяч.

В той же час, середня погодинна оплата збільшилась на 0.4%, як і минулого місяця, і трохи вище ніж прогнозовані 0.3%.

Економіка тримається, зарплати ростуть і питання зростання цін залишається відкритим.

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Корпоративні результати не розчарували

Apple та Amazon, які цього року зросли в ціні більше ніж на 50% кожна, продемонстрували змішані квартальні результати. Гігант роздрібної торгівлі перевершив сподівання аналітиків в кожному сегменті діяльності, а найважливіше — в «хмарному» бізнесі, і дав оптимістичний прогноз на наступний квартал, за що був винагороджений зростанням ціни акцій.

Apple, хоча й перевершив прогнози по виручці та прибутку, засмутив зниженням обсягів продаж iPhone, Mac та iPad. Тривожно також від того, що це вже третій квартал поспіль, коли виручка компанії зменшується. Але, в цілому, результати мегакомпаній в другому кварталі, а всі крім Nvidia вже відзвітували, досить пристойні і незважаючи на очікування жодної катастрофи не сталося.

Технологічний сектор сповнений оптимізму щодо передових технологій штучного інтелекту, обсягів онлайн-реклами та зростання хмарних сервісів і продовжує тягнути весь ринок вгору. Виглядає так, що сподівання на фантастичний ефект від застосування АІ наразі компенсують інвесторам всі розчарування від скромних поточних результатів.

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