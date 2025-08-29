Скільки можна заробити, встановивши кавовий автомат самообслуговування

У багатьох торгівельних центрах, магазинах, на підприємствах чи просто у людних місцях часто можна побачити вендингові автомати. Тобто автомати самообслуговування, де можна купити каву, холодні напої чи снеки. Як розпочати бізнес зі встановлення цих автоматів, скільки це коштує та якою буде дохідність, під час онлайн-конференції InvestFest 2025 розповів директор і співвласник компанії EasyVending Дмитро Куренков.

Як починати бізнес без грошей

Компанія EasyVending вже працює на ринку 15 років, наразі в неї понад 50 співробітників і більше тисячі постійних клієнтів. Водночас, як згадує Куренков, коли він розпочинав бізнес, у нього взагалі не було грошей для старту.

«Ми починали з того, що позичили гроші на перші два кавових автомати у родичів. Далі вже брали банківські кредити. Завдяки цьому збільшували мережу кавових автоматів», — розповідає він.

Поштовх для бізнесу відбувся, коли до Куренкова звернувся друг дитинства, який професійно займався спортом. На змаганнях він виграв золотий злиток вагою 1 кілограм, але не знав, куди можна інвестувати кошти. Частину грошей зі злитка він вклав у компанію. Стартовий капітал дав змогу налагодити імпорт та продаж інгредієнтів для кавових автоматів.

«Зараз наша компанія займається 4 напрямами. Перший — це імпорт і продаж інгредієнтів для вендингової торгівлі. Другий напрям — це вендингове обладнання, кавові машини та автомати, обладнання для продажу снеків. Третій напрям — наша власна мережа кав'ярень і кавових автоматів, яку ми розвиваємо у всій Україні.

Четвертий напрям — це навчання. Ми помітили, що багато підприємців, які починають цей бізнес, невдовзі виходять з нього, кажуть, що він не працює, їм важко шукати локації, масштабуватися. Тому ми розробили навчання для допомоги підприємцям", — говорить Куренков.

За останні три роки EasyVending збільшила обсяги продажів удвічі. Лише за останній рік було продано 1 тис. тонн інгредієнтів. Також за півтора року компанія продала тисячу одиниць кавового обладнання.

Основні тенденції кавового вендингу

Дмитро Куренков відзначає низку особливостей сучасних вендингових автоматів:

Інтерактивний інтерфейс. Зручний touch-екран із зображеннями напоїв та інтуїтивним дисплеєм, який замінив кнопковий формат. Ці автомати надають можливість вибору концентрації напою, інгредієнтів.

Модифікації. Сучасне кавове обладнання надає можливість готувати не лише гарячі, а й холодні напої. Також мають бути сиропні станції і модулі приготування листового чаю та напоїв із концентратів.

Безконтактна оплата. Більшість споживачів надають перевагу безконтактній оплаті. Щоправда, є регіони, де продовжують активно використовувати готівку. Тому в EasyVending, хоча й орієнтуються переважно на безконтактну оплату, враховують особливість місця і можуть застосовувати декілька опцій.

Віддалений контроль та управління. Зараз власник може віддалено контролювати весь процес, що було неможливо раніше: тоді, аби побачити, чи є проблема з обладнанням, чи закінчились інгредієнти, треба було прибути безпосередньо до автомата.

Нові кавові автомати з використанням алгоритмів машинного навчання. Наприклад, вже існують кавові роботи, що імітують роботу бариста. Також технології використовуються для підбору ідеальних пропорцій напою.

Вендингові кав'ярні без жодного працівника. Цей тренд набирає популярності у Південній Кореї. Тут повністю автоматизуються класичні кав'ярні та ресторани площею від 30 і навіть 100 квадратних метрів. Це дає розуміння, що в найближчій перспективі ця технологія розвиватиметься і в Україні.

Скільки можна заробити на кавовому вендингу

Орієнтовні заробітки на кавових автоматах Дмитро Куренков навів у двох варіантах інвестицій. Перший — це класична франшиза.

«Ви отримуєте готовий бізнес „під ключ“: обладнання, перевірені інгредієнти, телеметрію для контролю, маркетингову підтримку та навчання. Це оптимальний варіант для тих, хто хоче швидко запустити кав'ярню і працювати під сильним брендом», — пояснює співвласник компанії EasyVending. Водночас інвестор самостійно підбирає місце для автомата та займається його обслуговуванням.

Припустимо, автомат із кавою продає 25 стаканів напою на день. Середня ціна продажу однієї порції 45 грн, а її собівартість 16,6 грн. Загалом щомісячні витрати становлять 21,039 тис. грн. Сюди, окрім собівартості порції, входить оренда місця під автомат, комунальні платежі, плата за банківське обслуговування тощо.

Виходячи з цих розрахунків, прибуток від одного автомата за рік становить $3 653. В сам же автомат потрібно інвестувати $6 700. Таким чином очікувана окупність інвестиції становить 22 місяці, а річна прибутковість — близько 55%.

Другий варіант інвестицій — це пасивна франшиза. В цьому варіанті інвестор лише вкладає кошти, а обслуговування автомата і його розміщення бере на себе EasyVending. За це компанія бере частину прибутку.

Читайте також: Ціни на каву зросли до двомісячного максимуму через несприятливу погоду в Бразилії

У випадку пасивної франшизи, гарантований дохід, який виплачуватиме компанія, становить 20% від інвестицій у гривні. Якщо дохід від автомату виявиться меншим, то знайти кращу локацію і покрити свої витрати буде справою EasyVending, а не інвестора. Якщо дохід від автомату виявиться більшим гарантованих 20%, інвестор отримуватиме більше коштів.

У випадку з продажем 25 стаканів на день, як у попередньому прикладі, чистий прибуток інвестора після всіх витрат, в тому числі на обслуговування, становитиме $2 679. Це забезпечить окупність інвестицій за 30 місяців, а річна прибутковість становитиме 40%.