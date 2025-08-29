Скільки можна заробити, встановивши кавовий автомат самообслуговування

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 серпня 2025, 14:46

Скільки можна заробити, встановивши кавовий автомат самообслуговування

У багатьох торгівельних центрах, магазинах, на підприємствах чи просто у людних місцях часто можна побачити вендингові автомати. Тобто автомати самообслуговування, де можна купити каву, холодні напої чи снеки. Як розпочати бізнес зі встановлення цих автоматів, скільки це коштує та якою буде дохідність, під час онлайн-конференції InvestFest 2025 розповів директор і співвласник компанії EasyVending Дмитро Куренков.

У багатьох торгівельних центрах, магазинах, на підприємствах чи просто у людних місцях часто можна побачити вендингові автомати.

Як починати бізнес без грошей

Компанія EasyVending вже працює на ринку 15 років, наразі в неї понад 50 співробітників і більше тисячі постійних клієнтів. Водночас, як згадує Куренков, коли він розпочинав бізнес, у нього взагалі не було грошей для старту.

«Ми починали з того, що позичили гроші на перші два кавових автомати у родичів. Далі вже брали банківські кредити. Завдяки цьому збільшували мережу кавових автоматів», — розповідає він.

Поштовх для бізнесу відбувся, коли до Куренкова звернувся друг дитинства, який професійно займався спортом. На змаганнях він виграв золотий злиток вагою 1 кілограм, але не знав, куди можна інвестувати кошти. Частину грошей зі злитка він вклав у компанію. Стартовий капітал дав змогу налагодити імпорт та продаж інгредієнтів для кавових автоматів.

«Зараз наша компанія займається 4 напрямами. Перший — це імпорт і продаж інгредієнтів для вендингової торгівлі. Другий напрям — це вендингове обладнання, кавові машини та автомати, обладнання для продажу снеків. Третій напрям — наша власна мережа кав'ярень і кавових автоматів, яку ми розвиваємо у всій Україні.

Четвертий напрям — це навчання. Ми помітили, що багато підприємців, які починають цей бізнес, невдовзі виходять з нього, кажуть, що він не працює, їм важко шукати локації, масштабуватися. Тому ми розробили навчання для допомоги підприємцям", — говорить Куренков.

За останні три роки EasyVending збільшила обсяги продажів удвічі. Лише за останній рік було продано 1 тис. тонн інгредієнтів. Також за півтора року компанія продала тисячу одиниць кавового обладнання.

Основні тенденції кавового вендингу

Дмитро Куренков відзначає низку особливостей сучасних вендингових автоматів:

Інтерактивний інтерфейс. Зручний touch-екран із зображеннями напоїв та інтуїтивним дисплеєм, який замінив кнопковий формат. Ці автомати надають можливість вибору концентрації напою, інгредієнтів.

Модифікації. Сучасне кавове обладнання надає можливість готувати не лише гарячі, а й холодні напої. Також мають бути сиропні станції і модулі приготування листового чаю та напоїв із концентратів.

Безконтактна оплата. Більшість споживачів надають перевагу безконтактній оплаті. Щоправда, є регіони, де продовжують активно використовувати готівку. Тому в EasyVending, хоча й орієнтуються переважно на безконтактну оплату, враховують особливість місця і можуть застосовувати декілька опцій.

Віддалений контроль та управління. Зараз власник може віддалено контролювати весь процес, що було неможливо раніше: тоді, аби побачити, чи є проблема з обладнанням, чи закінчились інгредієнти, треба було прибути безпосередньо до автомата.

Нові кавові автомати з використанням алгоритмів машинного навчання. Наприклад, вже існують кавові роботи, що імітують роботу бариста. Також технології використовуються для підбору ідеальних пропорцій напою.

Вендингові кав'ярні без жодного працівника. Цей тренд набирає популярності у Південній Кореї. Тут повністю автоматизуються класичні кав'ярні та ресторани площею від 30 і навіть 100 квадратних метрів. Це дає розуміння, що в найближчій перспективі ця технологія розвиватиметься і в Україні.

Скільки можна заробити на кавовому вендингу

Орієнтовні заробітки на кавових автоматах Дмитро Куренков навів у двох варіантах інвестицій. Перший — це класична франшиза.

«Ви отримуєте готовий бізнес „під ключ“: обладнання, перевірені інгредієнти, телеметрію для контролю, маркетингову підтримку та навчання. Це оптимальний варіант для тих, хто хоче швидко запустити кав'ярню і працювати під сильним брендом», — пояснює співвласник компанії EasyVending. Водночас інвестор самостійно підбирає місце для автомата та займається його обслуговуванням.

Припустимо, автомат із кавою продає 25 стаканів напою на день. Середня ціна продажу однієї порції 45 грн, а її собівартість 16,6 грн. Загалом щомісячні витрати становлять 21,039 тис. грн. Сюди, окрім собівартості порції, входить оренда місця під автомат, комунальні платежі, плата за банківське обслуговування тощо.

Виходячи з цих розрахунків, прибуток від одного автомата за рік становить $3 653. В сам же автомат потрібно інвестувати $6 700. Таким чином очікувана окупність інвестиції становить 22 місяці, а річна прибутковість — близько 55%.

Другий варіант інвестицій — це пасивна франшиза. В цьому варіанті інвестор лише вкладає кошти, а обслуговування автомата і його розміщення бере на себе EasyVending. За це компанія бере частину прибутку.

Читайте також: Ціни на каву зросли до двомісячного максимуму через несприятливу погоду в Бразилії

У випадку пасивної франшизи, гарантований дохід, який виплачуватиме компанія, становить 20% від інвестицій у гривні. Якщо дохід від автомату виявиться меншим, то знайти кращу локацію і покрити свої витрати буде справою EasyVending, а не інвестора. Якщо дохід від автомату виявиться більшим гарантованих 20%, інвестор отримуватиме більше коштів.

У випадку з продажем 25 стаканів на день, як у попередньому прикладі, чистий прибуток інвестора після всіх витрат, в тому числі на обслуговування, становитиме $2 679. Це забезпечить окупність інвестицій за 30 місяців, а річна прибутковість становитиме 40%.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами