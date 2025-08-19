Multi від Мінфін
19 серпня 2025, 19:05

Ціни на каву зросли до двомісячного максимуму через несприятливу погоду в Бразилії

Ф'ючерси на каву сорту арабіка в Нью-Йорку піднялися до найвищого рівня за останні два місяці. Це сталося на тлі побоювань, що численні хвилі холодної погоди та незначні заморозки можуть скоротити врожай у Бразилії - найбільшому виробнику цього сорту кави. Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на каву сорту арабіка в Нью-Йорку піднялися до найвищого рівня за останні два місяці.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Зростає занепокоєння, що цьогорічний урожай кави в Бразилії буде нижчим, ніж очікувалося, через несприятливі погодні умови», — зазначив Майкл Макдугалл, аналітик McDougall Global View.

За його словами, тривожність викликає не лише поточний урожай — урожай 2026 року теж може бути обмеженим, оскільки періоди холодної погоди вже спричиняють передчасне стресове цвітіння.

Найактивніший ф'ючерсний контракт у вівторок, 19 серпня, зріс на 2,6%. Ціни зростали п'ятий день поспіль, демонструючи найдовшу позитивну динаміку з квітня.

За словами Гаррі Говарда, брокера з м'яких сировинних товарів Sucden Financial Ltd., зростання цін протягом останніх кількох днів було зумовлене повільнішим, ніж очікувалося, експортом з Бразилії, а також повідомленнями про заморозки минулих вихідних у основних регіонах вирощування кави — Сул-де-Мінас та Серрадо — що також викликало деяке «закриття коротких позицій».

Водночас він застеріг, що ралі може втратити силу, адже за минулий тиждень обсяги торгів різко скоротилися

За даними опитування Coffee Trading Academy, загальний урожай кави арабіка та робуста в Бразилії у сезоні 2025−2026 років, як очікується, становитиме 63,9 мільйона мішків по 60 кілограмів кожен, що на 2,1% менше, ніж минулого року.

Поточні ціни:

  • Кава сорту арабіка зросла на 1,2% до 340 центів за фунт о 7:59 ранку за Нью-Йорком (14:59 за Києвом).
  • Кава робуста додала 2,7% у Лондоні.
  • Цукор-сирець подорожчав, тоді як какао в Нью-Йорку подешевшало.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
