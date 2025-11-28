Multi від Мінфін
28 листопада 2025, 20:00

Системне лідерство: як українець вибудовує нові інституції в США через спорт і бізнес

Коли Максим Марщівський переїхав до Лос-Анджелеса, він не просто перевіз досвід — він переніс цілу модель мислення.

Коли Максим Марщівський переїхав до Лос-Анджелеса, він не просто перевіз досвід — він переніс цілу модель мислення.

Підприємець і стратег, відомий своєю роботою у сфері бізнес-розвитку та кризового менеджменту, у США розпочав новий етап — створення інституцій, що поєднують бізнес, спорт і культуру в одну екосистему.

Його підхід — інституційне лідерство: замість окремих проєктів — створення структур, які продовжують працювати незалежно від особистої участі.

Спорт як фундамент нової інфраструктури

Одним із ключових кроків стало заснування American Billiards Pyramid Federation (ABPF) (abpf.us).

До 2023 року пірамідний більярд у США існував лише на аматорському рівні. Завдяки ініціативі Марщівського дисципліна отримала:

  • національний регламент і статут,
  • сертифікацію суддів і тренерів,
  • календар офіційних турнірів,
  • відеоархів та рейтингову систему,
  • меморандум про співпрацю з Європейською Федерацією Піраміди (EPF).

У 2025 році відбувся перший чемпіонат США з пірамідного більярду, який став початком формування національної збірної США.

Це також символічно — адже через повномасштабну війну Україна втратила більшість своїх спортивних інституцій, і саме український лідер відновлює їх за океаном.

«Ми не просто популяризуємо гру. Ми відбудовуємо систему, що має жити за принципами демократії, відкритості й чесної конкуренції», — пояснює Марщівський.

Підприємництво як культурний міст

У Лос-Анджелесі є місце, де бізнес і спорт буквально переплітаються — Peaky Sticks Billiards Academy (peakyclub.com). Хтось приходить туди грати, хтось — просто зустріти знайомих. Тут збираються підприємці, спортсмени, українці, які не втратили зв’язку з домом.

У цьому просторі проходять чемпіонати, зустрічі Ukrainian Hills (instagram.com/ukrainian_hills), лекції, молодіжні події — усе, що тримає людей разом.

Максим Марщівський часто допомагає українським підприємцям, які тільки освоюються в США. Підказує, як розібратися з франшизами, як не загубитися серед американських темпів.

«Справжній успіх — це не прибуток, а створення середовищ, де інші можуть рости», — зазначає він.

Сімейне лідерство як модель впливу

Для Марщівського будь-яка система починається з родини.

Його сини — Maksym Marshchivskyy Jr. (11) та Danilo Marshchivskyy (8) — входять до національних рейтингів USA Swimming (data.usaswimming.org) та мають численні командні рекорди у складі клубу BLAST Sharks (blastswimming.org).

Старший син — чемпіон Каліфорнії та MVP команди, молодший — двічі володар нагороди Most Dedicated Athlete.

Молодша донька, Alisa Marshchivska, займається художньою гімнастикою у школі олімпійського резерву California Rhythms під керівництвом Тетяни Іткіної (californiarhythms.com).

«Сім'я — це перша інституція. Якщо діти бачать порядок, стратегію та командну роботу вдома, вони перенесуть це у спорт і далі — у суспільство», — переконаний Максим.

Точка опори для змін

Через свої ініціативи — American Billiards Pyramid Federation (ABPF), Peaky Sticks Academy та Ukrainian Hills Business Club — Максим Марщівський об'єднав людей, яким важливо не втрачати українське коріння, навіть живучи за океаном.

Усе це — не про окремі бізнеси, а про спільноту. Про те, що навіть далеко від дому можна створювати речі, які мають сенс, підтримують інших і допомагають не забувати, хто ми є.

