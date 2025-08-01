Як гонитва ШІ стала важливішою для інвесторів за рішення ФРС

На фондовому ринку панує справжня лихоманка, підживлена інвестиціями в штучний інтелект та квартальними звітами технологічних гігантів. Поки роздрібні інвестори скуповують акції, ігноруючи тривожні інфляційні сигнали та обережну позицію ФРС, професійні гравці ринку продовжують фіксувати прибуток. Що насправді відбувається на фінансових ринках і чи варто готуватися до корекції? У своєму щотижневому огляді фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан аналізує найважливіші події тижня та їхній можливий вплив на майбутнє ринку.

АІ-манія

Цікавий тиждень, насичений величезною кількістю подій — політичних, економічних та корпоративних — кожна з яких, сама по собі, була здатна змінити настрої інвесторів та ситуацію на ринках. І дуже цікаво спостерігати, як АІ-манія в майстерному виконанні багатотрильйонних компаній змушує інвесторів заряджатися оптимізмом, ігноруючи інфляцію, дії ФРС та заяви Пауелла. Хоча, висловлю припущення, що АІ-затьмарення охопило переважно роздрібний сегмент, який продовжує активно купувати акції вже 11 тиждень з 12 минулих.

«Розумні гроші», професійні інвестори, продовжують їх продавати вже протягом 31 з останніх 33 тижнів. Ось такий плюралізм думок та дій. Як сказав один відомий спеціаліст: «Коли ринкова капіталізація деяких технологічних компаній за одну ніч зростає на величину, що перевищує вартість деяких індустріальних секторів або ринків окремих країн, чи, наприклад, капіталізацію індексу малих компаній, можна зробити висновок, що бульбашка скоро лусне».

Можливо такий висновок декому може видатися перебільшенням, адже в уяві багатьох інвесторів «акції завжди зростають», але й справді, погодьтеся, навряд чи можна вважати зростання Microsoft та Meta на майже півтрильйона доларів за одну ніч ординарною подією.

Роздрібний сегмент розігрітий, страх щось проґавити не дає спокою, провокуючи інвесторів на агресивні покупки, а Speculative Trading Indicator, який розраховує Goldman Sachs, досягнув 10-річного максимуму. Обсяги торгівлі з «плечем» теж продовжують збільшуватися, досягнувши в червні рекордних $1,01 трильйона.

Залишається тільки згадати про три «L» Баффета, які є згубними для інвестора: Ladies, Liquor, Leverage (торгівля з плечем). Хоча вмирати від цих гріхів можна досить довго.

Квартальні результати технологічних гігантів, які звітували цього тижня — Microsoft, Meta, Apple та Amazon — виявилися краще, ніж очікувалося, що й допомогло першим двом компаніям здолати нові історичні рекорди з точки зору ціни їх акцій.

Інвестори були просто в захваті від багатомільярдних капітальних інвестицій в АІ, які планують здійснити обидва гіганти найближчим часом, і ніхто поки що не задається питанням їх доцільності і дохідності, головне — вкладати і обіцяти.

Як чверть століття назад інвесторів зачаровувало саме слово «дотком», так зараз суцільної магією є словосполучення «Штучний інтелект». Аpple виявилася не такою спритною — похвалитися здобутками в АІ поки що не може, але щоб хоч чимось порадувати інвесторів запевнила, що готова купити якусь гарну АІ компанію, аби не відставати від колег по цеху.

Що ж, це теж варіант, адже гроші у Apple є. Amazon цього разу пас задніх: гірший ніж очікувалося прогноз операційного прибутку на наступний квартал змусив акції почервоніти. Але, в цілому, що не кажіть, а «Магічна сімка» й справді магічна — квартальні результати п’яти компаній просто чудові, проблеми лише у Tesla, ну й оголошення квартальних результатів Nvidia, капіталізація якої першою у світі перевищила чотири трильйони доларів, ще попереду.

Засідання ФРС

Засідання ФРС пройшло без якихось особливих сюрпризів: центральний банк залишив ставку незмінною вже п’яте засідання поспіль — у діапазоні 4,25%-4,5% — хоча цього разу два керівники ФРС і висловили незгоду з таким рішенням, заявивши про сумніви щодо потенційного впливу тарифів президента Трампа на інфляцію.

На рішення регулятора ринки відреагували позитивно — власне, ніхто й не прогнозував, що цього разу ставку знизять. І все було б добре, якби Пауелл під час прес-конференції не заявив, що «жодних рішень щодо вересня не прийнято», маючи на увазі можливість зниження ставки на наступному засіданні ФРС, у вересні, на що ринки, власне, розраховували.

До виступу Пауелла ймовірність зниження на 25 бп у вересні складала 63%, після — 38%, ймовірність того, що все лишиться, як є, до виступу була 36%, після — 61%. Молодець Пауелл — не прогинається, навіть під шаленим тиском Трампа, який одразу ж після засідання назвав голову ФРС «повним невдахою, який обходиться країні в трильйони доларів», і це ще не найгірше зі сказаного.

Повторюся — молодець Пауелл! Схоже, що все правильно робить, адже навряд чи варто говорити про лібералізацію монетарної політики, якщо інфляція не знижується, а у ринків є сили жити в режимі перманентних історичних рекордів.

Вже після засідання ФРС були оголошені значення РСЕ Index, яким ФРС міряє інфляцію. Індекс зріс на 2,6% у річному вимірі, що суттєво перевищує цільові показники ринку праці і є найвищим значенням за останні чотири місяці.

Базовий РСЕ перевищив очікування, вирісши на 2,8% і сигналізуючи, що проблему інфляції ще далеко не вирішено. Думаю, Пауелл правий, коли каже, що ефект «трампових тарифів» тільки починає діяти і найгірше ще попереду.

Про тарифи писати безглуздо, адже все змінюється настільки швидко й хаотично, що багато хто, здається, не тільки перестав розуміти логіку процесу, якщо вона там взагалі була, але й втратив надію хоч якось відстежити послідовність дій.

Одне переноситься, інше відкладається, щось збільшується, дещо зменшується — повний хаос. Після того, як в четвер Трамп покарав тарифами цілу низку країн, всі злякалися і ринки зачервоніли. Чи надовго? Не факт, що найближчими днями знову все кардинально не зміниться.

Ринок праці США

Вишенькою на торті економічних показників, оприлюднених цього тижня, став Звіт про стан ринку праці. У липні ринок праці США додав менше робочих місць, ніж очікувалося, тоді як рівень безробіття підвищився.

Перегляд даних щодо попередніх місяців показав, що за останні місяці було додано значно менше робочих місць, ніж спочатку вважалося. Економіка США в липні додала 73 000 робочих місць, що менше, ніж 104 000, як очікували економісти.

Рівень безробіття зріс до 4,2% з 4,1% місяцем раніше, що відповідало очікуванням. Середня погодинна заробітна плата в липні зросла на 3,9% порівняно з минулим роком, що вище очікувань і ще раз змушує згадати про інфляцію.

Отже, що маємо? Маємо неабияк розігрітий ринок, на який плани витрачання мільярдів на АІ мають набагато більший вплив, аніж рішення ФРС та оголошення ключових макроекономічних показників. І, як на мене, це сигнал того, що краще бути обережним.