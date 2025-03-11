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11 березня 2025, 12:30

Ринок США вже втратив $4 трлн: чи продовжиться падіння

Тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, налякали інвесторів, оскільки вони побоюються економічного спаду. Це спричинило розпродаж на фондовому ринку, який «спалив» $4 трлн, порівнюючи з піком S&P 500 минулого місяця. Що може чекати на ринки далі, пише Reuters. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, налякали інвесторів, оскільки вони побоюються економічного спаду.

Ринки не витримали Трампа

Шквал нової політики Трампа посилив невизначеність для компаній, споживачів та інвесторів. «Ми чітко побачили значну зміну настроїв. Багато з того, що працювало, зараз не працює», — каже старший інвестиційний стратег Wealth Enhancement Аяко Йосіока.

У понеділок розпродаж фондового ринку посилився. Еталонний індекс S&P 500 впав на 2,7%, що стало найбільшим денним падінням за рік. Nasdaq Composite впав на 4%, а це найбільше одноденне падіння з вересня 2022 року.

При цьому S&P 500 у понеділок знизився на 8,6% від свого рекордного максимуму 19 лютого, втративши з того часу ринкову капіталізацію на понад $4 трлн, і наблизившись до падіння на 10%, що означало б корекцію для індексу. Технологічний індекс Nasdaq завершив четвер падінням на понад 10% від грудневого максимуму.

На вихідних Трамп відмовився прогнозувати, чи можуть США зіткнутися з рецесією, в той час як інвестори стурбовані впливом його торгової політики.

«Невизначеність, створена тарифними війнами щодо Канади, Мексики та Європи, змушує ради директорів і керівників переглядати подальші дії», — сказав генеральний директор Lazard Пітер Орзаг.

«Люди можуть зрозуміти триваючу напруженість у відносинах із Китаєм, але відносини з Канадою, Мексикою та Європою викликають збентеження. Якщо це не буде вирішено протягом наступного місяця, то може завдати реальної шкоди економічним перспективам США», — вважає Орзаг.

У 2023 і 2024 роках індекс S&P 500 зріс на понад 20%, головним чином завдяки техногігантам, таким як Nvidia та Tesla, які у 2025 році зазнавали труднощів, тягнучи за собою основні індекси. У понеділок технологічний сектор S&P 500 впав на 4,3%, тоді як Apple та Nvidia впали приблизно на 5%. Tesla впала на 15%, втративши приблизно $125 млрд капіталізації.

Delta Air Lines у понеділок скоротила оцінку прибутку за перший квартал вдвічі, внаслідок чого її акції впали на 14% на вторинному ринку. Виконавчий директор компанії Ед Бастіан поклав провину на економічну нестабільність США.

«Адміністрація Трампа, схоже, дотримується ідеї, що вони цілком згодні з падінням ринку, і потенційно вони цілком згодні з рецесією, щоб досягти своїх ширших цілей. Я думаю, що це великий тривожний дзвінок для Волл-стріт», — говорить інвестиційний стратег Baird Рос Мейфілд.

S&P 500 втратив весь приріст, зафіксований після перемоги Трампа 5 листопада, і з того моменту впав майже на 3%. Спершу інвестори висловлювали оптимізм щодо програми Трампа про зростання економіки, включаючи зниження податків і дерегуляцію, які мали піти на користь акціям, але невизначеність щодо тарифів та інших змін, включаючи скорочення федеральних працівників, послабила настрої.

«Кожного разу, коли у вас відбуваються структурні зміни, ви матимете невизначеність і тертя. Зрозуміло, що люди починають трохи хвилюватися, і починають фіксувати прибуток», — відзначає головний ринковий стратег JonesTrading Майкл О’Рурк.

Оцінка акцій все ще висока

Навіть з огляду на нещодавні розпродажі, оцінки фондового ринку залишаються значно вищими за історичні середні. Згідно з даними LSEG Datastream, в S&P 500 станом на п’ятницю прогнозований показник P/E трохи перевищував 21, порівнюючи з його довгостроковим середнім 15,8.

«Багато людей вже деякий час стурбовані підвищеною оцінкою американських акцій і шукають каталізатор для корекції ринку. Поєднання занепокоєння щодо торгової війни, геополітичної напруженості та невизначених економічних перспектив може стати таким каталізатором», — сказав інвестиційний аналітик AJ Bell Ден Коутсворт.

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Якщо оцінка акцій відбуватиметься за схожим сценарієм, як під час торговельної війни Трампа між США та Китаєм у 2018−2019 роках, то індекс S&P 500 може знизитись до 5 300 пунктів, тобто ще на 5,5% від нинішніх рівнів, вважають аналітики Deutsche Bank.

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Коментарі - 1

+
+45
zephyr
zephyr
11 березня 2025, 13:20
#
4 trln so fat, and 1.4 trln in deriatives. Make America Garbage Again
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