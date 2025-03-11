Тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, налякали інвесторів, оскільки вони побоюються економічного спаду. Це спричинило розпродаж на фондовому ринку, який «спалив» $4 трлн, порівнюючи з піком S&P 500 минулого місяця. Що може чекати на ринки далі, пише Reuters. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.
Ринок США вже втратив $4 трлн: чи продовжиться падіння
Ринки не витримали Трампа
Шквал нової політики Трампа посилив невизначеність для компаній, споживачів та інвесторів. «Ми чітко побачили значну зміну настроїв. Багато з того, що працювало, зараз не працює», — каже старший інвестиційний стратег Wealth Enhancement Аяко Йосіока.
У понеділок розпродаж фондового ринку посилився. Еталонний індекс S&P 500 впав на 2,7%, що стало найбільшим денним падінням за рік. Nasdaq Composite впав на 4%, а це найбільше одноденне падіння з вересня 2022 року.
При цьому S&P 500 у понеділок знизився на 8,6% від свого рекордного максимуму 19 лютого, втративши з того часу ринкову капіталізацію на понад $4 трлн, і наблизившись до падіння на 10%, що означало б корекцію для індексу. Технологічний індекс Nasdaq завершив четвер падінням на понад 10% від грудневого максимуму.
На вихідних Трамп відмовився прогнозувати, чи можуть США зіткнутися з рецесією, в той час як інвестори стурбовані впливом його торгової політики.
«Невизначеність, створена тарифними війнами щодо Канади, Мексики та Європи, змушує ради директорів і керівників переглядати подальші дії», — сказав генеральний директор Lazard Пітер Орзаг.
«Люди можуть зрозуміти триваючу напруженість у відносинах із Китаєм, але відносини з Канадою, Мексикою та Європою викликають збентеження. Якщо це не буде вирішено протягом наступного місяця, то може завдати реальної шкоди економічним перспективам США», — вважає Орзаг.
У 2023 і 2024 роках індекс S&P 500 зріс на понад 20%, головним чином завдяки техногігантам, таким як Nvidia та Tesla, які у 2025 році зазнавали труднощів, тягнучи за собою основні індекси. У понеділок технологічний сектор S&P 500 впав на 4,3%, тоді як Apple та Nvidia впали приблизно на 5%. Tesla впала на 15%, втративши приблизно $125 млрд капіталізації.
Delta Air Lines у понеділок скоротила оцінку прибутку за перший квартал вдвічі, внаслідок чого її акції впали на 14% на вторинному ринку. Виконавчий директор компанії Ед Бастіан поклав провину на економічну нестабільність США.
«Адміністрація Трампа, схоже, дотримується ідеї, що вони цілком згодні з падінням ринку, і потенційно вони цілком згодні з рецесією, щоб досягти своїх ширших цілей. Я думаю, що це великий тривожний дзвінок для Волл-стріт», — говорить інвестиційний стратег Baird Рос Мейфілд.
S&P 500 втратив весь приріст, зафіксований після перемоги Трампа 5 листопада, і з того моменту впав майже на 3%. Спершу інвестори висловлювали оптимізм щодо програми Трампа про зростання економіки, включаючи зниження податків і дерегуляцію, які мали піти на користь акціям, але невизначеність щодо тарифів та інших змін, включаючи скорочення федеральних працівників, послабила настрої.
«Кожного разу, коли у вас відбуваються структурні зміни, ви матимете невизначеність і тертя. Зрозуміло, що люди починають трохи хвилюватися, і починають фіксувати прибуток», — відзначає головний ринковий стратег JonesTrading Майкл О’Рурк.
Оцінка акцій все ще висока
Навіть з огляду на нещодавні розпродажі, оцінки фондового ринку залишаються значно вищими за історичні середні. Згідно з даними LSEG Datastream, в S&P 500 станом на п’ятницю прогнозований показник P/E трохи перевищував 21, порівнюючи з його довгостроковим середнім 15,8.
«Багато людей вже деякий час стурбовані підвищеною оцінкою американських акцій і шукають каталізатор для корекції ринку. Поєднання занепокоєння щодо торгової війни, геополітичної напруженості та невизначених економічних перспектив може стати таким каталізатором», — сказав інвестиційний аналітик AJ Bell Ден Коутсворт.
Читайте також: Текіла, наркотики і BMW: все, що ви хотіли знати про економіку Мексики
Якщо оцінка акцій відбуватиметься за схожим сценарієм, як під час торговельної війни Трампа між США та Китаєм у 2018−2019 роках, то індекс S&P 500 може знизитись до 5 300 пунктів, тобто ще на 5,5% від нинішніх рівнів, вважають аналітики Deutsche Bank.
Коментарі - 1