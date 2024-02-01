Чому ФРС розчарував інвесторів та відправив шукати нові активи, окрім ШІ

Коментуючи підсумки чергового засідання Федрезерва щодо ключової ставки, його голова Джером Пауелл заявив, що регулятор не поспішатиме знижувати відсоткові ставки. Після цього акції різко подешевшали. Що саме так розчарувало ринки, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Виступаючи після рішення ФРС, Пауелл заявив, що, на його думку, малоймовірно, що центральний банк пом'якшить політику у березні 2024 року. На знак того, що посадовці не поспішають знижувати ставки, центральний банк також заявив, що «не очікує на це» — тобто скорочення цільового діапазону ставки за федфондами, доки не з'явиться велика впевненість у тому, що інфляція стійко наближається до 2%.

«Якщо фондові бики очікували на зниження ставок у березні, Пауелл, схоже, зачинив для цього двері», — сказав Оскар Муньос із TD Securities.

Індекс S&P 500 впав на 1,6% — найбільше з вересня. Microsoft Corp. та Alphabet Inc. впали після того, як розчарували інвесторів, які зробили ставку на те, що успіх штучного інтелекту швидко спричинить зростання фінрезультатів.

Після закриття Qualcomm Inc. попередила, що деякі клієнти все ще стикаються з надлишком запасів чипів, навіть попри те, що галузь починає відновлюватись. Казначейські облігації зросли, оскільки нові побоювання щодо регіональних кредиторів посилили економічні побоювання після несподіваного збитку New York Community Bancorp.

Думки експертів

Алан Раскін із Deutsche Bank: «Уф, нарешті, ми дісталися мети. Пауелл змусив усіх попітніти, але тепер цілком зрозуміло, що робитиме ФРС у березні».

Грег Макбрайд із Bankrate: «Федеральна резервна система наближається до першого зниження відсоткової ставки, але ми ще не досягли цього моменту. Інфляція знизилася швидше, ніж очікувалося, але питання, чи зможе вона зберегтися, має вирішальне значення для рішення ФРС у тому, коли починати зниження відсоткових ставок. ФРС, безумовно, чинить опір ідеї березневого зниження відсоткових ставок, знову розбиваючи надії інвесторів, але зберігаючи можливості відкритими, і зберігаючи ухильність, як це робить центральний банк».

Вітні Вотсон із Goldman Sachs Asset Management: «Очікується, що за стабільного економічного зростання політики чекатимуть нових доказів сталого зниження інфляції, перш ніж вносити будь-які зміни. Для інвесторів зараз настав час забезпечити привабливу дохідність за високоякісними облігаціями, щоб отримати привабливий дохід і можливість зіграти на зниженні відсоткових ставок, оскільки ставки центрального банку, схоже, наприкінці року будуть нижчими вперше за два роки».

Кріс Заккареллі з Independent Advisor Alliance: «ФРС сьогодні офіційно визнала, що хотіла б знизити ставки в найближчому майбутньому, але поки що не дала вказівок на те, коли вони почнуть процес їх зниження. З огляду на те, що ФРС планує зберігати ставки високими протягом тривалого часу, — але питання не в тому, чи знижуватимуть вони ставки, а коли, — ми вважаємо, що фондовий ринок рухається вищою траєкторією. Зрештою, рецесія або обвал корпоративних доходів можуть підірвати ринок, але без цього шлях найменшого опору буде вгору».

Кріс Ларкін із E*Trade від Morgan Stanley: «Хоча ФРС пом'якшила деякі зі своїх яструбиних висловлювань, вони також припустили, що ще не зрозуміло, чи інфляція перебуває під повним контролем. Як завжди, вони заявили, що дозволять економічним даним диктувати свій курс. Якийсь час суперечки йшли про те, чи надто оптимістичний ринок із приводу березневого зниження ставок. Останнім часом інфляція була трохи стійкішою, ніж очікувалося, а ринок праці, переважно, продовжував дивувати своїм зростанням».

Чого чекати далі

Дані в середу показали, що загальний показник витрат на робочу силу у США знизився більше, ніж прогнозувалося, що є новою ознакою послаблення інфляційного тиску, який дає чиновникам ФРС знижувати відсоткові ставки цього року. Окремий звіт Дослідницького інституту ADP показав, що у січні компанії додали менше, ніж очікувалося, — 107 тис. робочих місць, а зростання заробітної плати працівників сповільнилося.

Ринок занадто швидко відмахнувся від загрози, що походить від інфляції, після «чудового» зниження до цільових показників центрального банку, — сказав Грег Пітерс із PGIM. Він стурбований тим, що найважча частина боротьби з інфляцією ще попереду, що означає набагато більшу волатильність ринку та потенційний тривожний сигнал для власників облігацій, які роблять ставку на глибоке зниження відсоткових ставок цього року.

На думку Марка Хакетта з Nationwide, ринок перебуває на критичному роздоріжжі, оскільки сильний імпульс, що спостерігався з жовтня, врівноважується завищеними очікуваннями і млявими результатами за прибутком.

Попри втрати середи, індекс S&P 500 продемонстрував своє третє місячне зростання поспіль.

Як минає січень, так минає й рік. Це теорія явища, відомого як «Січневий барометр», — фольклор Волл-стріт стверджує, що якщо акції зростають у січні, вони будуть готові закінчити рік підйомом, і навпаки. За даними Stock Trader's Almanac, із 1938 року січневий барометр мав рацію приблизно в 74% випадків.

Один із найвідоміших ведмедів на Волл-стріт тепер очікує, що зростання на фондовому ринку США пошириться на менш улюблені куточки, ніж великі технологічні компанії, які досі домінували на ралі.

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Майк Вілсон із Morgan Stanley, який дотримувався свого прогнозу падіння фондового ринку минулого року, коли індекс S&P 500 зріс на 24%, бачить можливості в компаніях, які не входять до так званої «Чудової сімки», які забезпечили зростання акцій протягом більшої частини 2023 року. Він закликає інвесторів купувати зростаючі високоякісні акції, які можуть мати цінову владу над споживачем.