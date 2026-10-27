Скільки капіталу потрібно, щоб отримувати $500 на місяць: рахуємо на прикладі ETF

Мрія про «зарплату від портфеля» зазвичай розбивається об одне питання: скільки грошей потрібно мати, щоб щомісяця отримувати хоча б $500? Відповідь залежить від дохідності активу, податків і того, наскільки інвестор готовий миритися з коливаннями вартості вкладень. Інвестиційний експерт Євген Пилипець розрахував необхідний капітал на прикладі популярного фонду, який виплачує дивіденди щомісяця.

Що таке GPIX

GPIX — активно керований біржовий фонд (ETF) від Goldman Sachs, запущений у жовтні 2023 року. Він не відтворює індекс механічно: фонд інвестує в акції компаній з індексу S&P 500 і додатково продає call-опціони приблизно на 25−75% портфеля. Частку активів, для яких застосовується ця стратегія, керівники фонду змінюють залежно від ринкової ситуації. Дохід фонду складається з двох частин: премій за продані опціони та звичайних дивідендів компаній. Отримані кошти фонд щомісяця розподіляє між власниками паїв. Комісія становить близько 0,29% на рік, а активи фонду перевищують $5 млрд.

Як працює продаж call-опціонів? Фонд одразу отримує премію, але бере на себе зобовʼязання продати акції за заздалегідь визначеною ціною, якщо покупець опціону скористається своїм правом. Якщо ринок зростає вище цієї ціни, фонд може недоотримати частину потенційного прибутку. Тому в періоди стрімкого зростання GPIX може відставати від індексу. Натомість премія за опціон забезпечує додатковий грошовий потік, який може бути перевагою в умовах бокового або повільного зростання ринку.

Для пасивного доходу важливі три речі: широта, прозорість і ліквідність. Індекс S&P 500 охоплює акції приблизно 500 провідних американських компаній із різних секторів, тож падіння вартості акцій однієї з них не визначає результат усього портфеля. Паями GPIX торгують на біржі, тому їх можна купити й продати за кілька секунд, а інформація про склад портфеля публікується у відкритому доступі.

Скільки капіталу потрібно

Формула проста: капітал = річний дохід ÷ дохідність. Для отримання $500 на місяць цільовий річний дохід становить $6 000. За останні 12 місяців GPIX виплатив близько $4,57 на пай, а ціна одного пая становить приблизно $56. Отже, орієнтовна річна дохідність за виплатами — близько 8,1%.

Проте $500 можуть означати як суму до сплати податків, так і суму, яку інвестор фактично отримує на руки. Для українського інвестора різниця суттєва: після сплати податків залишається приблизно 80% виплати (розрахунок податків наведено нижче). Тому для отримання чистих $500 на місяць потрібно орієнтуватися на $625 щомісяця до оподаткування або $7 500 на рік.

Необхідний капітал залежно від дохідності GPIX

Дохідність фонду Капітал для $500 до податків Капітал для $500 на руки 9,0% ≈ $66 700 ≈ $83 300 8,1% (поточна) ≈ $73 600 ≈ $92 000 7,0% ≈ $85 700 ≈ $107 100 6,0% ≈ $100 000 ≈ $125 000

Створено автором

За поточної ціни пая $92 000 — це приблизно 1 640 паїв. Вони мають забезпечувати виплати на рівні близько $625 на місяць до оподаткування за умови збереження поточної дохідності.

Розрахунки для нижчих рівнів дохідності — не прогноз, а спосіб оцінити необхідний запас капіталу. Виплати GPIX змінюються щомісяця, тому доцільно враховувати сценарій, за якого вони можуть бути на 15−20% нижчими за поточний рівень. У такому випадку для отримання чистих $500 на місяць може знадобитися вже близько $108 000−115 000.

Виплата — не константа

Розмір виплат GPIX змінюється щомісяця, оскільки залежить від доходів фонду за опціонними стратегіями та дивідендів за акціями в портфелі. За даними сервісів, які відстежують історію виплат, останні результати такі:

Динаміка виплат GPIX на один пай за роками

Період Виплата на пай за рік 2024 рік (11 виплат) ≈ $3,69 2025 рік (12 виплат) ≈ $4,23 Останні 12 місяців ≈ $4,57

Створено автором

Розмір виплат зростав разом із ринком, а щомісячні суми у 2026 році тримаються приблизно в межах $0,35−0,40. Це позитивний сигнал, але його не варто переоцінювати: фонд існує лише трохи більше трьох років, і більша частина цього періоду припала переважно на зростаючий ринок.

Важливо розрізняти виплати й інвестиційний дохід. Виплата — це кошти, які інвестор отримав від фонду. Дохід — це виплата плюс зміна ціни пая. Якщо пай подешевшав на 15%, а інвестор отримав виплати в розмірі 8% від початкової вартості, сукупний результат буде від'ємним, хоча на рахунок щомісяця надходитимуть кошти.

Як дійти до потрібної суми

Якщо одразу немає $92 000, термін накопичення залежить від розміру щомісячних внесків і сукупної дохідності інвестицій за цей період. У прикладі, наведеному нижче, всі отримані виплати реінвестуються.

Час для накопичення $92 000 на різні розміри щомісячних внесків

Щомісячний внесок При 5% річних При 7% річних $300 ≈ 16,5 року ≈ 14,7 року $500 ≈ 11,4 року ≈ 10,4 року $1 000 ≈ 6,5 року ≈ 6,2 року

Створено автором

Це ілюстрація, а не прогноз: фактична дохідність може відрізнятися від зазначеної. Проте розрахунки показують головне — час і регулярність внесків мають не менше значення, ніж початкова сума капіталу.

Кому підходить такий портфель

GPIX може підійти інвесторам, які прагнуть отримувати регулярні щомісячні виплати та готові погодитися з тим, що в періоди стрімкого зростання ринку фонд може показувати нижчу дохідність, ніж базовий індекс. Він також може бути зручним початковим інструментом для тих, хто хоче розібратися в принципах формування інвестиційного портфеля, не добираючи одразу багато різних активів.

Він також підходить як основа, до якої з часом можна додати інші активи, наприклад, облігації чи золото, щоб розширити диверсифікацію за класами активів. Починати з одного зрозумілого фонду часто краще, ніж одразу збирати складний портфель.

Водночас GPIX може бути менш доречним для інвесторів, головна мета яких — максимальне зростання капіталу, а також для тих, хто не готовий до зниження ринкової вартості портфеля та нестабільних виплат.