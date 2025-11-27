Чому золото любить Трампа і буде зростати

2025 рік став для золота надзвичайно успішним — дорогоцінний метал зріс більш ніж на 58%, значно випередивши ринок. Для порівняння: індекс S&P 500 зріс лише на 14%, а біткоїн втратив близько 6% (акції, прив'язані до біткоїна, показали ще гірші результати). Серед дорогоцінних металів срібло виявилося ще успішнішим, додавши 78%. Проте золото має всі шанси продовжити своє зростання у 2026 році — частково завдяки поверненню президента США Дональда Трампа до влади та реакції ринку на його політику. Про це повідомляє MarketBeat, «Мінфін» публікує переклад статті .

Зростання волатильності як головний чинник

Дорогоцінні метали показують сильне зростання під час підвищеної волатильності. Це пояснюється тим, що інвестори починають «втечу до безпечної гавані», перерозподіляючи капітал з ризикованіших класів активів, таких як акції, до безпечних активів, таких як золото.

Волатильність стала характерною рисою другого терміну президентства Трампа. Від Дня інавгурації до 10 березня волатильність — за вимірюванням індексу волатильності Чиказької біржі опціонів (CBOE: VIX) — зросла на 85%, коли почали з’являтися чутки про плани президента щодо введення мит.

Потім індекс волатильності відкотився на 20% до кінця березня, перш ніж злетіти до п’ятирічного максимуму під час так званої «тарифної істерики» на ринку у квітні, коли індекс підскочив на 135% у перший тиждень квітня.

Хоча індекс дещо вщух після того, як президент відмовився від тарифів щодо низки країн, останнім часом він знову зріс на 35%, що викликає занепокоєння щодо чергової хвилі високої волатильності до кінця року.

Рішення Верховного суду щодо тарифів

На траєкторію ціни золота може вплинути важливе юридичне рішення: Верховний суд США наразі розглядає, чи має Трамп право запроваджувати тарифи без схвалення Конгресу.

Якщо суд підтримає Трампа — тарифи залишаться, що потенційно може ще більше послабити купівельну спроможність долара США та, відповідно, підняти ціни на золото.

Але якщо суд виступить проти Трампа, це також може піти на користь золоту. За повідомленням Fortune, адміністрація Трампа вже готує запасні варіанти на випадок скасування ключових тарифних повноважень. Будь-які такі кроки, ймовірно, підтримуватимуть тривогу інвесторів, а отже, і попит на безпечні активи.

Геополітична нестабільність

Попри передвиборчі обіцянки зменшити глобальну напругу, другий термін Трампа не приніс помітної геополітичної деескалації. Війна росії проти України вже входить у четвертий рік і досі не має видимих ознак завершення.

Крім того, незважаючи на те, що на початку жовтня Трамп виступив посередником у перемир'ї між Ізраїлем і Хамасом, воєнні дії в цьому регіоні не припинилися, і майже щодня в секторі Газа продовжуються удари. З моменту нападу Хамасу 7 жовтня 2023 року ціна на золото зросла більш ніж на 125%.

Останнім часом адміністрація Трампа активізувала військову діяльність у Карибському регіоні, що сигналізує про потенційне втручання у справи Венесуели. Авіаносець USS Gerald R. Ford уже розташований поблизу південноамериканської країни, а в регіоні перебувають близько 15 тисяч американських військових. Крім того, бомбардувальники B-52 і B-1 проводять навчальні польоти із симуляцією ударів поблизу повітряного простору Венесуели — це суттєве загострення ситуації.

Історично склалося так, що геополітична нестабільність стимулює попит на золото, і нинішня ситуація не демонструє жодних ознак зміни цього тренду.

Слабість долара та зниження ставок

Додатковими чинниками зростання ціни золота є девальвація валюти та зниження процентних ставок. Індекс долара США впав майже на 8% від свого річного максимуму, зафіксованого перед інавгурацією Трампа.

Оголошення Трампа про тарифи підживлює інфляційні очікування, що призводить до знецінення долара.

Водночас невтішні економічні дані, зокрема зростання безробіття, збільшення кількості звільнень та слабка зайнятість поза сільським господарством, вже призвели до того, що Федеральна резервна система (ФРС) двічі знизила ставки цього року.

Якщо нинішнього голову ФРС Джерома Пауелла замінять на союзника Трампа, який виступає за м'якшу монетарну політику, у 2026 році може відбутися ще більше знижень ставок.

Нижчі відсоткові ставки будуть на руку прихильникам золота, адже між ставками та ціною золота історично існує зворотний зв’язок. Коли ставки знижуються, золото зазвичай дорожчає, оскільки активи, що приносять дохід, виглядають менш привабливими в умовах низькорівневих ставок.

У таких ситуаціях інвестори зазвичай звертаються до золота, розраховуючи на зростання вартості цього дорогоцінного металу. Обидва ці сценарії цілком імовірні, якщо ФРС і надалі рухатиметься шляхом пом’якшення монетарної політики.