Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
16 квітня 2026, 14:50

Чому країнам, які працюють з МВФ, постійно потрібні нові гроші

При розробці кредитних програм МВФ не враховує свої висновки — від наслідків запровадження заходів жорсткої економії до формату оподаткування. Огляд структури програм і умов кредитування, що проводиться в даний час, який Фонд проводить раз на десять років, надає унікальну можливість змінити цю ситуацію. Про це в колонці для Project Syndicate пише Тімоті Калдас, заступник директора Інституту близькосхідної політики Тахрір.

Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) цього року відбуваються на тлі підвищеної економічної невизначеності та пильної уваги до можливостей та підходів організації. Ліволіберальні критики стверджують, що МВФ нав'язує позичальникам регресивні заходи жорсткої економії, посилюючи бідність, гальмуючи економічне зростання та підриваючи здатність країн досягати стійкості боргів.

З правого боку адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила МВФ у «mission creep» — відхиленні від основного завдання підтримки макроекономічної стабільності. Хоча не всі ці звинувачення є справедливими, сам Фонд визнає необхідність реформ. Його дослідники вже виявили ключові зміни, а керівництво їх підтвердило. Але впровадження цих змін іде повільно.

Що не так із дослідженнями Фонду

Ключовим прикладом є висновки МВФ 2016 року про політику жорсткої економії. Десять років тому економісти Фонду показали, що скорочення державних витрат під час кризи посилює нерівність, завдаючи шкоди як «рівню, так і стійкості зростання». Головна причина пов'язана з «фіскальними множниками»: вплив змін державних витрат на ВВП.

Як показав Світовий банк, витрати на програми соціального захисту, такі як грошова допомога бідним, дають величезну віддачу — кожен витрачений долар додає 2,50 долара місцевій економіці. Динаміка очевидна: незаможні сім'ї витрачають отримані гроші на товари та послуги, спонукаючи бізнес розширюватись і наймати більше працівників, які потім збільшують власні витрати. Але зворотний ефект також вірний: кожен долар, скорочений із соціальних витрат, прибирає з економіки 2,50 долара.

Проте жорстка економія залишається центральною частиною програм МВФ. В результаті зростання постійно виявляється нижчим за прогнози Фонду — іншими словами, чим жорсткіша економія, тим більший розрив між прогнозом і реальністю. Оцінки стійкості боргів, на яких спираються програми МВФ, часто виявляються неточними, залишаючи країни, які виконують вимоги Фонду, у необхідності додаткового екстреного фінансування.

Що показують дослідження з податків та які заходи рекомендуємо МВФ

Аналогічно керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва закликала до підвищення податків на багатих, пояснюючи, що прогресивне оподаткування є найефективнішим інструментом урядів для фінансування бюджетів та скорочення нерівності без шкоди для зростання. Навпаки, регресивні податки, такі як ПДВ, підривають зростання, збільшуючи нерівність, послаблюючи споживання та відлякуючи інвестиції та створення робочих місць. Незважаючи на ці висновки, більшість офіційних рекомендацій МВФ все ще просувають регресивні податкові заходи для країн з низьким і середнім доходом.

Цей розрив між принципами та практикою також проявляється в обмеженому розумінні МВФ політики та політичної економіки. 85% керівників місій Фонду повідомляють, що політичні проблеми є «головною перешкодою» для реалізації рекомендацій МВФ, але організація продовжує наймати лише економістів. Її нестача політичної експертизи та знання про конкретні країни — це питання політики, а не недогляду.

Єгипет як яскравий приклад провалу програм МВФ

Щоб побачити провали МВФ у дії, достатньо поглянути на Єгипет. За останнє десятиліття країна пройшла чотири послідовні програми МВФ і тепер є третім за величиною боржником Фонду в абсолютних цифрах із боргом 9,4 мільярда доларів. В обмін на ці кредити уряд скоротив універсальні системи соціального захисту, урізав соціальні витрати та підвищив регресивні податки, такі як ПДВ та мита.

Єгипет спочатку не став — принаймні відразу — розбиратися з масивною мережею військових підприємств, які відлякують приватні інвестиції та поглинають державні ресурси. МВФ не знав достатньо про політичну економіку Єгипту, щоб включити це питання до ранніх кредитних програм. Тільки 2022 року, після надання Єгипту 20 мільярдів доларів за шість років, Фонд нарешті почав вводити умови для компаній, що належать армії.

Здебільшого МВФ дотримувався традиційного підходу із передбачуваними результатами. Заходи жорсткої економії та податків збільшили бідність, придушили внутрішній попит, і приватний сектор скорочувався 106 із останніх 120 місяців. ВВП Єгипту скоротився з 351 мільярда доларів у 2016 році до 349 мільярдів у 2025 році, незважаючи на зростання населення на 30%. Тим часом зовнішній борг потроївся. Минулого року єгиптяни стали другою за чисельністю групою нелегальних мігрантів, які прибувають до Європи — відображення зростання бідності та відсутності робочих місць у країні.

Що змінити у програмах МВФ

Макроекономічна стабільність залежить від стійкості боргів, яка у свою чергу потребує сталого, інклюзивного та сталого зростання. Щоб виконати свою місію, МВФ має розробляти програми, специфічні для кожної країни, чутливі до політичних реалій і які включають власні висновки Фонду про те, що стимулює і підриває зростання. Замість нав'язування економії такі програми мають використовувати державні інвестиції у соціальний захист та базові послуги. Вони також повинні включати прогресивні податки разом із заходами щодо зміцнення податкових можливостей урядів.

Десятирічний огляд конструкції програм МВФ та умов, що зараз проводиться, дає Фонду можливість відмовитися від застарілих та контрпродуктивних політик та втілити у життя свої дослідження, прийнявши доказовий підхід, необхідність якого визнають власні співробітники та керівництво Фонду. На тлі економічної волатильності, що наростає, час для цього не може бути більш підходящим. МВФ та його акціонери не повинні упустити цей шанс.

Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
16 квітня 2026, 17:01
#
Чому жорстка економія то урізання соціалки? Можна урізати держапарат… Але не так, як система територіальних громад, коли не стало голови сільради, але з’явився староста… те саме і з районами, кількість районів зменшилася, а чиновники лишилися. Я розумію, що ця жижи сама себе не скоротить, то чисто теоретичні викладки.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами