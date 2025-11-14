Чому найбагатші скуповують землю саме зараз

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 12:10

Чому найбагатші скуповують землю саме зараз

Земля стрімко перетворюється на один із найбільш стратегічних та цінних активів у світі, дорожчаючи швидше, ніж акції та традиційна нерухомість. Таку думку висловив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, пояснюючи це явище підготовкою до глобальної токенізації активів та зміною світової економічної моделі.

Чому найбагатші скуповують землю саме зараз

Чому земля стає ключовим активом

Якщо дуже коротко відповісти на запитання, винесене у заголовок, то насамперед тому, що зараз земля дорожчає швидше за акції та нерухомість, що робить її справді стратегічним активом.

І це на практиці, зокрема, означає наступне:

  1. Контроль ресурсів. Земля дає доступ до води, урожаю, інфраструктури й майбутніх будівель.
  2. Підготовка до токенізації. У 2025−2026 роках запускаються глобальні стандарти ISO 20022, а активи переходять у цифрову форму. Земля стає фундаментом нового фінансового устрою.
  3. Зміна моделі економіки. Володіння землею — це страховка від знецінення грошей, інфляції та можливої економічної кризи 2026 року.
  4. Елітна стратегія. Поки населення обговорює ціни, а мільярдери вже активно скуповують активи, які неможливо обнулити.

Приклади глобального та українського ринку

На підтвердження наведу кілька показових прикладів. Ось широко відомий у всьому світі мільярдер Білл Гейтс через свій інвестиційний фонд «Cascade Investment» став найбільшим приватним власником сільгоспземель у США (понад 242 000 акрів у 18 штатах). До речі, це дуже важливий сигнал про переділ ресурсів перед цифровою епохою.

А у нас в Україні найбільшими приватними власниками сільгоспземель є «Кернел Груп» Андрія Веревського (скуповує найцінніші чорноземи Хмельниччини і Полтавщини), агрохолдинги афілійовані з родиною Порошенка («Поділля ленд інвестментс» й «Упі-агро ленд інвестментс», які зосередили значні площі переважно на Вінниччині), агрохолдинг «UkrLandFarming» Олега Бахматюка, «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка та інші.

Ну, і як повідомляється у ЗМІ, три міжнародні консорціуми з американським капіталом вже купили значні обсяги сільськогосподарських угідь в Україні (близько 17 млн гектарів).Зокрема, згадуються такі компанії, як Cargill, DuPont та Monsanto.

Висновок

Скуповування земель в даний час — це частина глобального переділу ресурсів, що проходить паралельно із цифровізацією фінансів і переходом світу до DLT-інфраструктури. А коли активи підуть у токени, власники землі стануть ключовими гравцями нової світової економіки.

Автор:
Гончаров Олександр
Директор Інституту розвитку економіки України Гончаров Олександр
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами