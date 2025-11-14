Чому найбагатші скуповують землю саме зараз

Земля стрімко перетворюється на один із найбільш стратегічних та цінних активів у світі, дорожчаючи швидше, ніж акції та традиційна нерухомість. Таку думку висловив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, пояснюючи це явище підготовкою до глобальної токенізації активів та зміною світової економічної моделі.

Чому земля стає ключовим активом

Якщо дуже коротко відповісти на запитання, винесене у заголовок, то насамперед тому, що зараз земля дорожчає швидше за акції та нерухомість, що робить її справді стратегічним активом.

І це на практиці, зокрема, означає наступне:

Контроль ресурсів. Земля дає доступ до води, урожаю, інфраструктури й майбутніх будівель. Підготовка до токенізації. У 2025−2026 роках запускаються глобальні стандарти ISO 20022, а активи переходять у цифрову форму. Земля стає фундаментом нового фінансового устрою. Зміна моделі економіки. Володіння землею — це страховка від знецінення грошей, інфляції та можливої економічної кризи 2026 року. Елітна стратегія. Поки населення обговорює ціни, а мільярдери вже активно скуповують активи, які неможливо обнулити.

Приклади глобального та українського ринку

На підтвердження наведу кілька показових прикладів. Ось широко відомий у всьому світі мільярдер Білл Гейтс через свій інвестиційний фонд «Cascade Investment» став найбільшим приватним власником сільгоспземель у США (понад 242 000 акрів у 18 штатах). До речі, це дуже важливий сигнал про переділ ресурсів перед цифровою епохою.



А у нас в Україні найбільшими приватними власниками сільгоспземель є «Кернел Груп» Андрія Веревського (скуповує найцінніші чорноземи Хмельниччини і Полтавщини), агрохолдинги афілійовані з родиною Порошенка («Поділля ленд інвестментс» й «Упі-агро ленд інвестментс», які зосередили значні площі переважно на Вінниччині), агрохолдинг «UkrLandFarming» Олега Бахматюка, «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка та інші.



Ну, і як повідомляється у ЗМІ, три міжнародні консорціуми з американським капіталом вже купили значні обсяги сільськогосподарських угідь в Україні (близько 17 млн гектарів).Зокрема, згадуються такі компанії, як Cargill, DuPont та Monsanto.

Висновок

Скуповування земель в даний час — це частина глобального переділу ресурсів, що проходить паралельно із цифровізацією фінансів і переходом світу до DLT-інфраструктури. А коли активи підуть у токени, власники землі стануть ключовими гравцями нової світової економіки.