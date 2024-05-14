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14 травня 2024, 15:16

Франція залучила рекордні 15 млрд євро іноземних інвестицій

Франція залучила рекордні 15 мільярдів євро іноземних інвестицій під час форуму «Обери Францію», який зібрав близько 180 керівників компаній з усього світу та близько 60 керівників французького бізнесу у Версальському палаці в понеділок. Про це пише Euractiv.

Франція залучила рекордні 15 мільярдів євро іноземних інвестицій під час форуму «Обери Францію», який зібрав близько 180 керівників компаній з усього світу та близько 60 керівників французького бізнесу у Версальському палаці в понеділок.

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За даними аудиторської фірми EY, Франція була названа найпривабливішою країною Європи для інвестицій п’ятий рік поспіль, випереджаючи Великобританію та Німеччину.

Найбільшим інвестором стала компанія Microsoft, яка інвестує 4 мільярди євро в розвиток центру обробки даних, щоб зміцнити свій штучний інтелект та хмарну інфраструктуру.

Крім того, американський гігант Amazon інвестує 1,2 мільярда євро в центри обробки даних для свого хмарного бізнесу, зокрема для генеративного штучного інтелекту та у свої логістичні склади, створивши понад 3 тис робочих місць.

Джерело: Мінфін
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