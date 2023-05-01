JPMorgan купує банк First Republic

Що відомо

JPMorgan «візьме на себе всі депозити, включно з усіма незастрахованими депозитами, і практично всіма активами» First Republic, йдеться в заяві Департаменту фінансового захисту та інновацій Каліфорнії.

Ліквідатором банку призначено Федеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC).

Гарантувати вклади будуть в межах $250 тисяч — регулятори не надали First Republic такого ж винятку з системного ризику, який застосували у випадку SVB.

Ця угода робить JPMorgan, найбільший банк країни, ще більшим, чого американські урядовці намагалися уникнути в минулому.

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Через регуляторні обмеження в США, розмір JPMorgan та його існуюча частка в депозитній базі США не дозволять йому за звичайних обставин розширювати свою депозитну базу далі. А провідні законодавці-демократи та адміністрація Байдена виступають проти консолідації у фінансовій індустрії та інших секторах.

Нагадаємо

First Republic, який оприлюднив прибутки за перший квартал, заявив, що планує скоротити свій баланс і скоротити витрати за рахунок скорочення компенсацій керівникам, скорочення офісних площ і звільнення від 20% до 25% співробітників у другому кварталі.

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На тлі краху двох американських банків Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank клієнти масово стали забирати кошти з First Republic, а агентства S&P Global Ratings та Fitch Ratings знизили рейтинги банку до рівнів спекулятивної категорії.

Варто зазначити, що Silicon Valley Bank і Signature Bank мали велику кількість незастрахованих вкладів, як і First Republic, що викликало побоювання, що клієнти заберуть свої гроші.