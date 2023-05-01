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1 травня 2023, 11:44 Читать на русском

JPMorgan купує банк First Republic

Регулятори США запроваджують тимчасову адміністрацію у First Republic Bank — його викупить найбільший банк країни JPMorgan. Про це повідомляє Bloomberg.

Регулятори США запроваджують тимчасову адміністрацію у First Republic Bank — його викупить найбільший банк країни JPMorgan.
Фото: nytimes.com

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Що відомо

JPMorgan «візьме на себе всі депозити, включно з усіма незастрахованими депозитами, і практично всіма активами» First Republic, йдеться в заяві Департаменту фінансового захисту та інновацій Каліфорнії.

Ліквідатором банку призначено Федеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC).

Гарантувати вклади будуть в межах $250 тисяч — регулятори не надали First Republic такого ж винятку з системного ризику, який застосували у випадку SVB.

Ця угода робить JPMorgan, найбільший банк країни, ще більшим, чого американські урядовці намагалися уникнути в минулому.

Читайте: Американський First Republic Bank готують до передачі під зовнішнє керування — Reuters

Через регуляторні обмеження в США, розмір JPMorgan та його існуюча частка в депозитній базі США не дозволять йому за звичайних обставин розширювати свою депозитну базу далі. А провідні законодавці-демократи та адміністрація Байдена виступають проти консолідації у фінансовій індустрії та інших секторах.

Нагадаємо

First Republic, який оприлюднив прибутки за перший квартал, заявив, що планує скоротити свій баланс і скоротити витрати за рахунок скорочення компенсацій керівникам, скорочення офісних площ і звільнення від 20% до 25% співробітників у другому кварталі.

Читайте також: Чому знову банкрутують банки і хто насправді за це поплатиться

На тлі краху двох американських банків Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank клієнти масово стали забирати кошти з First Republic, а агентства S&P Global Ratings та Fitch Ratings знизили рейтинги банку до рівнів спекулятивної категорії.

Варто зазначити, що Silicon Valley Bank і Signature Bank мали велику кількість незастрахованих вкладів, як і First Republic, що викликало побоювання, що клієнти заберуть свої гроші.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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bonv
bonv
1 травня 2023, 12:05
#
З потрохами:)
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0
preyvanamor
preyvanamor
1 травня 2023, 12:10
#
А ось і відповідь хто вбив банк перша республіка: ЖПМ!
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0
Alpenstein
Alpenstein
1 травня 2023, 12:17
#
Цікаво, яка модель викупу банку буде обрана і що буде з акціями і шортами на ці акції сьогодні після відкриття біржі? Чисто технічно при шорті з плечем трейдер же бере акції якби в борг у інших і має в кінці операції повернути їх назад. А якщо в цей момент стається стоп торгів навічно чи делістінг, то як розрулюється ситуація?
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
1 травня 2023, 12:33
#
Ну, наприклад, недавно ЮБС з'їв КС і всі акції і позиції в КС просто перерахували на користь ЮБС з певним коефіцієнтом. Точно не пам’ятаю з яким, але наприклад, якщо в тебе було 100 акцій продано в коротку в КС, то стало (якщо коефіцієнт 20, припустимо) 5 акцій продано в коротку в ЮБС. І відповідно, якщо було 100 куплено КС, то стало 5 куплено ЮБС…
і торги далі продовжуються, як ні в чому не бувало.

і скоріше всього така ж схема буде і тут.
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Alpenstein
Alpenstein
1 травня 2023, 13:42
#
О, це цікаво, дякую за інфо
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preyvanamor
preyvanamor
1 травня 2023, 14:21
#
Але це ще найкращий варіант, а може бути і так, що банкіри вирішать, що для простих смертних, хто мав якісь позиції, ціна акції стає ПОВНИЙ НУЛЬ! тобто, хто купив акції отримує -100%, а хто продав в коротку отримує +100%.
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