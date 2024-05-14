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14 травня 2024, 18:55

АРМА планує купити доларові ОВДП на $40 млн

Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купувати військові облігації за арештовану валюту. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купувати військові облігації за арештовану валюту.
Олена Дума (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

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«Заарештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність», — написала вона.

АРМА найближчим часом закупить військові облігації на майже $40 млн, це майже 2 млрд гривень.

До теми: Цьогоріч Мінфін залучив майже 120 млрд від продажу ОВДП

Раніше АРМА могло використовувати передані в управління гривні, (або розміщувати їх на депозиті, або купувати за них військові облігації), але для іноземної валюти такого вибору не було. Нацагентство могло розміщувати валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%. Після підписання закону валюту почнуть вкладати в облігації під 3−4% річних.

На валютних депозитних рахунках агентства знаходиться $20 млн і 8 млн євро. Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Щонайменше 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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56187340
56187340
14 травня 2024, 21:29
#
Что такое 20 млн $ - это копейки.
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