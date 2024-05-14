У першому кварталі банки збільшили чистий прибуток на 18% — НБУ

У першому кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за відповідний показник 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«Головні чинники зростання прибутковості в річному вимірі - збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій», — йдеться у повідомленні регулятора.

ОВДП

За останній рік банки більш активно фінансували потреби уряду, наростивши вкладення в ОВДП. Це позначилося на структурі процентних доходів: частка доходів банків від ОВДП за рік (з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року) зросла на 6,7% до понад 26%.

Кредитування

Водночас банки нарощують кредитування: обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають три квартали поспіль, роздрібних — понад рік. Від кредитування юридичних та фізичних осіб платоспроможні банки в першому кварталі 2024 року отримали 34 млрд грн процентних доходів, що на 13% більше ніж показник за аналогічний період 2023 року.

«Це є результатом стабільного зростання кредитних портфелів клієнтів з середини минулого року. Однак зниження ставок за новими кредитами позначилося на зменшенні дохідності корпоративного кредитного портфеля», — зазначили у НБУ.

Інші показники

Інші фінансові показники банківської системи за перший квартал 2024 року:

операційні доходи банків становили 78,7 млрд грн (+10,3% в річному вимірі);

рентабельність капіталу банківського сектору станом на 1 квітня 2024 року — 51,1%;

нарахована банками сума податку на прибуток за перший квартал — 10,3 млрд грн.

Станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн.