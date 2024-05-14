У цьому відео фінансовий аналітик Олексій Кущ розповідає про кризу ліберального світу. Чому вона виникла і чи чекає світ новий економічний порядок.
14 травня 2024, 16:41
Криза ліберального світу: Чому вона виникла і чи чекає світ новий економічний порядок (відео)
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Експерт також говорить про:
- Фрагментацію
- Нові кластери світу
- Революцію глобального Півдня
- Національні криптовалюти
- Світ після фрагментації
- Що буде із США
- Що буде з доларом
- Держборг США
- Інфляцію в США
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі