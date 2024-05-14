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14 травня 2024, 18:26

Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду

У вівторок, 14 травня, Кабінет міністрів України створив Стратегічну інвестиційну раду для формування пріоритетів здійснення публічних інвестицій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У вівторок, 14 травня, Кабінет міністрів України створив Стратегічну інвестиційну раду для формування пріоритетів здійснення публічних інвестицій.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Створюємо Стратегічну інвестиційну раду — дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства», — заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що важливо чітко бачити скільки, куди і навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

Зокрема, Рада схвалюватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиметься спільно з Бюджетною декларацією, та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

«Діяльність Стратегічної інвестиційної ради сприятиме ефективному використанню обмежених фінансових ресурсів для задоволення пріоритетних потреб відновлення та розвитку», — заявили у Міністерстві фінансів України.

Також зазначається, що Стратегічна інвестиційна рада під головуванням прем'єр-міністра відіграватиме ключову роль у визначенні пріоритетів для здійснення публічних інвестицій як за рахунок власних ресурсів держави, так і коштів міжнародних партнерів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
14 травня 2024, 18:28
#
ПозОчередное коррупционное собрание
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