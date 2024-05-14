Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду

У вівторок, 14 травня, Кабінет міністрів України створив Стратегічну інвестиційну раду для формування пріоритетів здійснення публічних інвестицій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Створюємо Стратегічну інвестиційну раду — дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства», — заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що важливо чітко бачити скільки, куди і навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

Зокрема, Рада схвалюватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиметься спільно з Бюджетною декларацією, та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

«Діяльність Стратегічної інвестиційної ради сприятиме ефективному використанню обмежених фінансових ресурсів для задоволення пріоритетних потреб відновлення та розвитку», — заявили у Міністерстві фінансів України.

Також зазначається, що Стратегічна інвестиційна рада під головуванням прем'єр-міністра відіграватиме ключову роль у визначенні пріоритетів для здійснення публічних інвестицій як за рахунок власних ресурсів держави, так і коштів міжнародних партнерів.