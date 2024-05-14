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14 травня 2024, 17:06

Акції GameStop злетіли на 85% за день. Торги зупиняли 8 разів через надмірну волатильність

Акції GameStop злетіли на 85% 13 травня, торги цими паперами переривалися 8 разів через надмірну волатильність. Такий різкий стрибок пов'язують з поверненням аналітика та інвестора Кіта Гілла, відомого як Roaring Kitty.

Акції GameStop злетіли на 85% 13 травня, торги цими паперами переривалися 8 разів через надмірну волатильність.

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Торги акціями американської компанії GameStop, що володіє мережею магазинів відеоігор та споживчої електроніки, у першу годину сесії понеділка переривалися вісім разів у зв'язку з волатильністю.

Їхня вартість підскочила на 85,1% при обсязі торгів понад 53 млн паперів. Середній показник за останні 65 днів складає близько 7 млн паперів.

Котирування злетіли після поновлення публікацій у соцмережі після трирічного мовчання користувачем Roaring Kitty, який у 2021 році за допомогою мемів просував GameStop і сприяв значному зростанню її капіталізації. Про це згодом зняли художній фільм «Шалені гроші».

Пост Гілла у Х від 13.05.2024 року

Трейдери розцінили пост як заяву про «повернення до гри».

Джерело: Мінфін
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