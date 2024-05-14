Укрзалізниця запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Про це повідомляє пресслужба компанії.
14 травня 2024, 18:01
Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на будь-який поїзд
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«Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через „Дія.Підпис“. Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, Пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну диджиталізацію сервісів від Укрзалізниці», — зазначив голова правління Укрзалізницяі Євген Лященко.
На оновленому сайті доступні такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через «Дія.Підпис»;
- повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;
- придбання квитків у жіночі купе;
- придбання квитків зі знижкою для студентів;
- покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
- можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
- можливість накопичення «обіймашок» за програмою лояльності «Залізні друзі» для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;
- доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.
Зазначається, що Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту на новий для максимального комфорту всіх користувачів.
Джерело: Мінфін
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