Укрзалізниця запускає оновлений сайт для купівлі квитків на будь-який поїзд

Укрзалізниця запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через „Дія.Підпис“. Завдяки злагодженій роботі нашої ІТ-команди, Пасажирської компанії та партнерів продовжуємо якісну диджиталізацію сервісів від Укрзалізниці», — зазначив голова правління Укрзалізницяі Євген Лященко.

На оновленому сайті доступні такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд;

у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через «Дія.Підпис»;

⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;

придбання квитків у жіночі купе;

⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;

⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;

⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;

⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;

⁠можливість накопичення «обіймашок» за програмою лояльності «Залізні друзі» для квитків, придбаних через сайт, з подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку;

доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.

Зазначається, що Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту на новий для максимального комфорту всіх користувачів.