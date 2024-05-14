В росії заарештували активи виробника популярних брендів горілки

Районний суд Курська заарештував колишні російські активи холдингу Global Spirits, який до війни в Україні випускав горілку «Хортиця», «Мороша» та «Первак». Про це пише РБК.

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Зокрема, суд наклав арешт на Феодосійський завод коньяків і вин, «Кримський винний будинок», лікеро-горілчані заводи «Російська північ» у Вологді та «Джерельце і К» у підмосковних Митищах, а також на дистриб'юторів «Традиції успіху», «Стандарт якості» та «Новий рівень».

Як стягувач у справі виступає Генпрокуратура. До цього проти засновника Global Spirits Євгена Черняка в росії було порушено кримінальну справу щодо фінансування тероризму. За версією слідства, Черняк та «інші особи» перерахували Збройним силам України понад 500 млн руб., а також закупили товари для ведення бойових дій на понад 90 млн руб. МВС оголосило Черняка у розшук, а Росфінмоніторинг включив його до реєстру осіб, причетних до тероризму та екстремізму.

Кримінальна справа стосовно Черняка з'явилася внаслідок іншого розслідування — про хабар, який, за даними слідства, дав підприємець Олександр Беспалов, який 2022 року купив у Черняка російські заводи.

Вартість російських активів Global Spirits становить щонайменше 15 млрд крб. У квітні 2022 року активи Global Spirits змінили власника. При цьому джерела «Комерсанта» на алкогольному ринку вважали, що угода має формальний характер і активи залишаться під контролем Черняка. Сам український бізнесмен заперечував, що має якісь підприємства в росії.

Раніше Global Spirits повідомляла, що після лютого 2022 року холдинг відкликав ліцензію на виробництво алкогольної продукції на російському та білоруському ринках. Використання брендів холдингу на території росії компанія вважає неправомірним та заперечувала його в суді Кіпру.

До початку війни в Україні «Хортиця» була лідером російського горілчаного ринку з часткою 5,3%, друге місце посідала «Мороша» з 4,4%, а третє — «Біленька» з 4%.