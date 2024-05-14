Приватбанк запустив цифрову оплату у київських приміських автобусах

Приватбанк та Visa запустили цифрову оплату у приміському транспорті Київської області, першим став маршрут «Київ-Боярка». Технологічною основою оплати є обслуговування «Термінал». Про це повідомила прес-служба банку.

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Додаток працює на основі технології Visa Tap to Phone, яка перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційних систем Android та IOS, обладнані NFC-чіпом, на повноцінний POS-термінал з такими ж строгими протоколами захисту.

Грошові операції здійснюються на основі EMV — міжнародного стандарту оплати банківськими картками, який надає кожній транзакції динамічну криптограму («токен»), яку неможливо використовувати повторно, а мобільні девайси забезпечують додатковий рівень біометричної аутентифікації.