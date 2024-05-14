Більшість українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів на електроенергію — опитування

Більша частина (55%) опитаних українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів на електроенергію з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема, на думку 45% респондентів, для забезпечення ремонту тарифи на електроенергію можуть підвищити з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства.

Ще 10% переконані, що ціни на електрику варто підвищити всім споживачам. Натомість 40% громадян впевнені, що підвищувати тарифи не потрібно, навіть якщо ситуація з електропостачанням стане гіршою.

При цьому 67% респондентів згодні з думкою, що у разі підвищення тарифів незахищені верстви населення повинні отримати допомогу від держави. Близько чверті (26%) з цим не погоджуються.

Читайте також: Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим — прогноз НБУ

Опитування

Опитування проводилось 6−8 травня 2024 року серед громадян віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитали 1200 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8 %.