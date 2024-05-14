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14 травня 2024, 16:23

Більшість українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів на електроенергію — опитування

Більша частина (55%) опитаних українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів на електроенергію з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Більша частина (55%) опитаних українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів на електроенергію з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, на думку 45% респондентів, для забезпечення ремонту тарифи на електроенергію можуть підвищити з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства.

Ще 10% переконані, що ціни на електрику варто підвищити всім споживачам. Натомість 40% громадян впевнені, що підвищувати тарифи не потрібно, навіть якщо ситуація з електропостачанням стане гіршою.

При цьому 67% респондентів згодні з думкою, що у разі підвищення тарифів незахищені верстви населення повинні отримати допомогу від держави. Близько чверті (26%) з цим не погоджуються.

Читайте також: Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим — прогноз НБУ

Опитування

Опитування проводилось 6−8 травня 2024 року серед громадян віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитали 1200 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8 %.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+27
sankia011
sankia011
14 травня 2024, 16:41
#
Ага. і до коруціїї у верхівці, саботажу та мародерства.
Полудурок автор і його писанина!
+
+15
SamBB
SamBB
14 травня 2024, 16:46
#
З особливим розумінням ставиться режессер-кентюля президента через чию прокладку та енергія буде продаватись.
+
0
1vikky
1vikky
14 травня 2024, 16:48
#
«Большинство (55%) опрошенных украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры» !! А почему украинцы должны оплачивать ремонт частных компаний олигархата???
+
0
Abramon
Abramon
14 травня 2024, 16:53
#
Приватні компанії нехай за свій рахунок відновлюють, заводять капітал з таким натхненням з яким виводили)))), але цього ж не буде. Тариф на е/е в любому випадку треба підвищувати, але максимально тиснути на ДЕТКи та інше приватне барахло, яке отримувало надприбутки користуючись монопольним становищем на ринку.
+
0
Oligarh
Oligarh
14 травня 2024, 16:55
#
Что? что? что? с понимание? пхахахахаха. Они с пониманием обслуживают частый бизнес. Поднимайте цены на воду, тепло, да в принципе на что хотите, они с пониманием с опущенной гривой будут платить. Я уже писал, что восстановление ляжет на карман граждан. Первый пошел
Этот народ необучаемый
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