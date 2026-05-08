Чому глобальна енергетична криза не здатна зупинити ріст ринків

Якби ще декілька років тому хтось поділився прогнозом, що ринок акцій буде ледь не кожен день встановлювати нові рекорди прямо посеред однієї з найбільших геополітичних та енергетичних криз десятиліття, його, мабуть, підняли б на сміх чи почали б вважати несповна розуму. Про те чому ж ми живемо саме в такій реальності, розмірковує фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

До нескінченності і ще далі

З реальністю сперечатися складно — цього тижня основні індекси декілька разів оновили історичні максимуми і не схоже, щоб їм був потрібен перепочинок. Настали нові часи, а з ними — нові правила! АІ-революція, трильйонні капіталовкладення і очікування нових контрактів на постачання мікропроцесорів, пам’яті, енергії та всі інших компонентів, необхідних для функціонування штучного розуму, штовхає ринки «до нескінченності і ще далі!», як висловився один відомий аналітик.

Чудовим каталізатором для зростання акцій технологічних компаній, а разом з ними й всього ринку став звіт АMD, яка в першому кварталі перевищила очікування і по виручці, і по прибутку та ще й порадувала інвесторів чудовим прогнозом на майбутнє. В підсумку, після оголошення результатів ціна на акції АMD виросла на 20%, ринки отримали чудовий поштовх, а віра інвесторів в АІ зміцніла ще більше.

AMD, до речі, не одна така успішна — Deutsche Bank вважає, що нинішній сезон квартальних результатів є найкращим за останні 20 років — це стосується і фактичних результатів, і прогнозів на наступний квартал. Статистика FactSet це підтверджує: станом на початок травня 84% компаній з S&P 500 перевершили прогнози прибутку, 81% перевищили прогнози по виручці, а зростання прибутку за перший квартал становило 27%, що вдвічі більше за середній показник. Аналітики Wall Street переповнені оптимізмом: згідно консенсус-прогнозу довгострокове зростання прибутку (LTEG) для S&P 500 тепер на рівні 20,2%. Під час пандемії, коли ФРС зробила гроші безкоштовними і друкувала їх трильйонами, а уряд запровадив ряд фіскальних ініціатив на підтримку економіки, LTEG був ще вище, на рівні майже 24%, але поточний показник вже перевищує пік 2000 року, ери «доткомів», у 18,6%. Фантастичні показники, особливо враховуючи, що все це відбувається в часи геополітичної та енергетичної кризи.

Іран без змін

На Ормузькому фронті без грандіозних потрясінь. На початку тижня Трамп в черговий раз без особливого успіху спробував залякати іранців, а коли ті не злякалися, почав згодовувати ринкам історію про тривале перемир’я, яке ось-ось має настати. Чогось згадалося, як ще недавно всі вірили історіям про прорив в україно-російських переговорах, що мав настати зі дня на день, мирні договори з Путіним, що були погоджені на 95%, та інші оптимістичні прогнози, жоден з яких не збувся.

Тож, не варто дивуватися, що «східним казкам» ринки теж охоче вірять, а деякі обізнані люди ще й гарно на цьому заробляють, враховуючи шалену волатильність тих же цін на нафту.

Роботи менше не стає

Головною темою тижня була ситуація на ринку праці в США, адже його стан має безпосередній вплив на рішення, які приймає ФРС, і думаю, що не варто зайвий раз пояснювати їх важливість для ринків. Багато хто вважає, що штучний інтелект загрожує ринку праці, але дехто з впливових інвесторів заперечує, що АІ навпаки сприятиме створенню робочих місць, адже його використання дозволить досягнути вищої продуктивності, менших витрат, що матиме позитивний ефект на зростання добробуту суспільства, а це, в свою чергу, вимагатиме нових професій, знань та умінь, в ще більшій кількості, ніж раніше.

В якості ілюстрації згадують парадокс Джевонса, який стверджує, що «підвищення ефективності виробництва знижує вартість кінцевого продукту, стимулює попит на нього і врешті-решт призводить до більшого попиту на саму сировину, незважаючи на зростання продуктивності». Поки АІ ще знаходиться на дуже ранній стадії свого розвитку і було б зарано робити якісь далекоглядні висновки про його вплив на ринок праці, але дані, які інвестори отримали цього тижня, підтверджують, що штучний інтелект ринку праці не на заваді, принаймні, поки що.

Першим цього тижня був оприлюднений звіт JOLTS, згідно якого в березні кількість вакансій знизилася, але кількість найнятих на роботу суттєво зросла, що свідчить про стійкість американського ринку праці. Звіт ADP теж додав впевненості: в квітні приватний сектор продемонстрував найшвидше зростання кількості робочих місць за останні півтора роки, а темпи найму на роботу виявилися найвищими майже за два роки.

Звіт від Бюро трудової статистики США, який є найважливішим з усіх звітів про стан ринку праці, чекали з особливими нетерпінням. Згідно опитувань Bloomberg, очікувалося, що у квітні створення нових робочих місць сповільниться до 65 тис., після грандіозного зростання на 178 тис. у березні, а безробіття залишиться на тому ж рівні, що й минулого місяця (4,3%). Реальність виявилася краще за прогноз: кількість створених робочих місць зросла на 115 тис., рівень безробіття лишився без змін.

Читайте також: Золото або мідь: куди вигідніше інвестувати в захисний метал чи енергетичну революцію

Що в підсумку? Як бачите, американська економіка тримається «на ура», набагато краще, ніж очікувалося: ВВП зростає, ринок праці тримається, роздрібні споживачі витрачають, менеджери по закупівлях активно купують, якби ще не зависока інфляція, то картинка взагалі була б ідеальною. Історія про АІ повністю затьмарює провали Трампа у зовнішній політиці і ринки летять вперед зі швидкістю, що вже суттєво перевищує темпи епохи «доткомів». За даними BTIG, в 1999 році топ-10 компаній з індексу Nasdaq 100 зросли, в середньому, на 559%, протягом року, з березня 1999-го по березень 2000-го, на 622%. Станом на 5 травня 2026 року, за попередні дванадцять місяців топ-10 компаній з Nasdaq 100 зросли вже на 784%, побивши «доткомівські» рекорди.

Звісно, всі рекорди рано чи пізно будуть побиті, але, чесно кажучи, особисто мене такі темпи лякають. Хоча, хто ж стане звертати увагу на подібні перестороги, коли ринки летять в космос?