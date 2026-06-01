У понеділок, 1 червня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 4 коп. до 75,98 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 51 коп. до 85,54 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
1 червня 2026, 15:39
Ціни на пальне 1 червня: дизель подешевшав, А-95 додав в ціни
Середні ціни на пальне 1 червня
- Бензин марки А-95 (преміум) — 79,93 грн/л (здорожчав на 36 коп.);
- Бензин марки А-95 — 75,98 грн/л (здорожчав на 4 коп.);
- Бензин марки А-92 — 69,71 грн/л;
- Дизпальне — 85,54 грн/л (здешевшало на 51 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 46,45 грн/л, що на 7 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем — 29 травня.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
