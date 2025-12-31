Чому Україну вже називають «бюджетним Ізраїлем»

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про намір купити частку української defense-tech компанії Fire Point. Загалом виробника зброї оцінили у $2,5 млрд. У межах угоди продадуть 30% частки компанії. Сума угоди становить близько $760 млн. Чи виправдана така оцінка та що це означає для всього ринку зброї України, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Компанія виробляє далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також ракети Фламінго. У планах також виробництво балістичної ракети (двох, їх вже презентували у Польщі).

Що ця новина означає для України?

Доступ українських компаній до капіталу, технологій та ринків Близького Сходу і не тільки.

Це прискорить масштабування виробництва дронів та ракет (включаючи Flamingo).

Зміцнить експортний потенціал і репутацію України.

Це допоможе залучити нові інвестиції.

Скільки заробляє компанія

У воєний час інформацію про контракти, фінансові показники закривають. Але в мережі є окремі дані, за якими можна порахувати підходи до оцінки.

За публічно озвученими даними, 2024 року доходи компанії збільшилися в 26 разів — до 4,3 млрд грн ($104 млн). Чистий прибуток склав близько 600 мільйонів гривень ($14,5 млн)

На 2025 рік компанія вже має держконтрактів на $1 млрд. Виходячи з оцінки компанії $2,5 млрд за відсутності значного боргу, enterprise value можна вважати приблизно рівною equity value.

На базі виторгу 2024 року у розмірі $104 млн мультиплікатор EV/Revenue складає 24x. Це означає, що за кожен долар річного виторгу покупець готовий заплатити $24. Це багато.

При чистому прибутку близько $14,5 млн, додаючи податок на прибуток (ставка 18% дає близько $3), мінімальні процентні витрати (компанія практично без боргу) та амортизацію виробничого обладнання (оціночно $5−10 млн при капіталомісткому виробництві), отримуємо EBITDA в діапазоні $22−28 млн.

Відповідно, мультиплікатор EV/EBITDA на базі 2024 становить близько 90−115x. Такий високий мультиплікатор до поточних показників пояснюється, мабуть, тим, що угода оцінюється з урахуванням очікуваних грошових потоків 2025—2027 років.

За прогнозного виторгу понад $1 млрд у 2025 році форвардний мультиплікатор EV/Revenue знижується до 2,5x (що виглядає вже адекватно для європейських, не українських компаній)

Якщо EBITDA-маржа збережеться на рівні 15−20% (типово для оборонного виробництва), форвардний EV/EBITDA складе 8−17x — цілком розумний рівень для технологічної компанії, що швидко росте.

Як оцінюють подібні компанії

Для коректної оцінки угоди необхідно зіставити мультиплікатори Fire Point із аналогічними компаніями в секторі defense tech.

Американська компанія Anduril, заснована творцем Oculus Палмером Лакі, у червні 2025 року залучила $2,5 млрд при оцінці $30,5 млрд. За виручки близько мільярда у 2024 році це дає мультиплікатор 30,5x до виручки.

Shield AI, інший провідний американський стартап у сфері автономних дронів, оцінюється в $5,6 млрд після останнього раунду фінансування. За виручки близько $267 млн у 2024 році мультиплікатор становить приблизно 21x

Таким чином, Fire Point з мультиплікатором 24x до виручки 2024 позиціонується точно між Anduril (30,5x) і Shield AI (21x), що відповідає рівню топових приватних defense-tech компаній.

Премія до публічних аналогів компаній становить 4−6 рази і пояснюється високими темпами зростання, унікальністю технологій та відсутністю публічної ліквідності.

Тож, можна казати, що ця угода зробила революцію на українському інвестиційному і технологічному ринку. Інвестори часто не наважуються зайти на ризиковий ринок. Дивляться на ситуацію, поведінку інших учасників. Але після такої ситуації, вважаю, почнеться процес «усі побігли і я побіг!». Саме тому дана угода така знакова!

І ще. Деякі експерти вже називають Україну — «бюджетним Ізраїль» у секторі defense-tech. Як на мене, не найгірше позиціонування у період глобального переозброєння!