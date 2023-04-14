Оптимістичні інвестори «женуть ринок»: чи не зарано радіти

Інфляція сповільнюється, інвестори та трейдери сповнені оптимізму. Про те, чи він виправданий, чого чекати від ФРС та корпоративної звітності наступного тижня, розмірковує засновник First Kyiv Investment Іван Компан.

Може звучить трохи самовпевнено, але, схоже, що минулий тиждень може стати початком прощання з інфляцією. Саме тема підвищення цін була на перших шпальтах всіх економічних видань протягом останніх півтора року. Саме навколо оцінки глибини інфляційних процесів, від «транзитивності» до «стійкості», ламали списи найкращі економісти, фінансисти та інвестори світу.

Саме інфляція змусила ФРС здійснити один з найстрімкіших у новітній історії циклів підвищення ставки, від 0% до 5%, за рік. Саме через інфляцію, її сповільнення й повернення, ринок злітав і падав не один раз протягом півтора років, радуючи трейдерів і додаючи клопоту інвесторам.

Але, ймовірно, що історія прямує до свого логічного завершення. Принаймні, про це свідчать останні дані про промислову та споживчу інфляцію, які було оприлюднено цього тижня і яких чекав увесь ринок, в надії отримати дороговказ хоча б на найближче майбутнє.

Інфляція сповільнюється

Дані щодо споживчої інфляції в березні, оприлюднені в середу, виявилися краще ніж очікувалося: 5.0% проти 5.2%, і набагато кращими, ніж 6.0% у лютому. Є, звісно, невеличка ложка дьогтю, у вигляді базової інфляції, яка не враховує харчові продукти та пальне, і залишається високою: 5.6%, як і очікувалося, і вище лютневих 5.5%. Але все одно, результати березня — це набагато краще, ніж 9.1% в червні минулого року, і загальна картина вже не виглядає так загрозливо.

Також, на користь висновку щодо вгамування інфляції промовляють і дані про динаміку промислових цін: в березні вони знизилися на 0.5%, минулого разу таке було у квітні 2020-го, і ще більше зміцнили віру в те, що боротьба ФРС зі зростанням цін принесла результати.

Протягом останніх місяців загальна динаміка індексів інфляції позитивна, і хоча до повної перемоги ще не так близько, напрямок руху додає оптимізму і зміцнює надії ринку на те, що…

ФРС може змінити монетарну стратегію

Однією з важливих і цікавих подій тижня стало оприлюднення протоколів останнього засідання ФРС. Якщо коротко, то основні тези такі:

голосування за підвищення на 25 б.п. в березні було одностайним; всі учасники висловилися за продовження QT (скорочення балансу ФРС); інфляція продовжує залишатися високою, а ринок праці розігрітим, що, можливо, вимагатиме продовження жорсткої монетарної політики; криза банківського сектору приведе до скорочення обсягів кредитування;

і найголовніше: ФРС прогнозує помірну рецесію, що почнеться цього року і триватиме близько двох років.

На глибину і тривалість рецесії, звісно, впливатиме ситуація в банківському секторі. Скорочення обсягів кредитування її поглибить і прискорить.

Якщо банківська криза буде швидко подолана, то є шанс уникнути рецесії, але в такому випадку є ризик повернення інфляції. Як саме будуть розвиватися події, сказати дуже важко, якщо взагалі можливо, і в цьому контексті великого значення набувають звіти банків за перший квартал та прогнози їх керівників на майбутнє.

Ну, а щодо подальших дій головного банку світу, ФРС, прогноз виглядає так, що цикл підвищення ставки добігає кінця. Швидше за все, на нас чекає ще одне підвищення на черговому засіданні, 3 травня. Ймовірність того, що в травні ставку підвищать на 25 б.п., складає майже 70%. І на цьому все!

Більше підвищень ніхто не очікує, навпаки, найімовірнішою подією на кінець цього року ринки вважають зниження на ставки на 50 б.п., від поточного рівня. І ось тут є певна колізія, бо бачення майбутнього у ринків та ФРС різні. Хто правий, а хто ні побачимо, але, в цілому, подібні перспективи щодо зниження ставки точно радують трейдерів і інвесторів, які в четвер, після оголошення даних промислової інфляції, погнали ринок вперед так, начебто всі труднощі вже позаду. Але чи так це насправді?

Відповідь на те, що може чекатиме нас далі, в коротко- і середньостроковій перспективі, варто шукати у звітах компаній та банків за перший квартал та прогнозах на наступний.

Компанії починають звітувати

Думаю, що в наступні тижні увага як раз і перемикнеться з макропоказників на корпоративний сектор. В п’ятницю сезон звітів нарешті розпочався.

Традиційно відзвітували великі банки: JP Morgan, Wells Fargo, Citi, які перевищили прогнози, що, власне, було досить очікувано, враховуючи позитивний ефект від підвищень ставки та переходу великої кількості клієнтів з регіональних банків.

Black Rock теж не пасе задніх — інвестори продовжують вкладати гроші в фонди компанії, в тому числі, в пошуках більшої дохідності, аніж її пропонують банківські депозити. Початок гарний і побачимо чи продовжать цей тренд компанії, які звітуватимуть протягом наступних тижнів?

Очікування не дуже оптимістичні й дуже ймовірно, що в цьому і наступному кварталі на нас чекатиме рецесія доходів компаній.

Неможливо уявити, щоб геополітичні проблеми, інфляція, банкрутство банків та скорочення обсягів кредитування не позначилися на фінансових результатах та перспективах корпоративного сектору.

Але, з огляду на оптимізм інвесторів, продемонстрований в окремі дні минулого тижня, багато хто вірить в безхмарне майбутнє. Чи є така віра прибутковою, дізнаємося вже найближчими тижнями, коли відзвітують найбільші компанії, які саме й забезпечили зростання ринків протягом останніх місяців.