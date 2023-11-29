Як сформувати надійний портфель акцій на 2024 рік

Інвестиції у фондовий ринок доволі ризиковані. Однак, інвестор може використовувати інструменти, які дозволяють застрахуватися і заробити, незалежно від того, падатимуть чи зростатимуть ринки. Що це за інструмент, як ним користуватися та чим він може стати у нагоді українському інвесторові, на конференції « Жити на відсотки » розповів лектор Біржового Університету Богдан Сидоренко.

Як зібрати свій портфель

Перше, з чого сьогодні варто починати інвестору, — мінімізувати ризики за всіма портфелями, переконаний Богдан Сидоренко. Адже завжди будуть моменти, що здатні негативно впливати на портфель у майбутньому. Серед основних зараз — геополітичні ризики (війна в Україні та Ізраїлі) та монетарна політика ФРС, яка продовжує боротися з інфляцією високими ставками.

Крім того, аналізуючи актив для покупки, треба враховувати й інші фактори: фаза ринку, тренди (хайпи), режими Risk On, Risk Off, макроекономіка. І головне — не купувати цінних паперів, які інвестор не розуміє.

На конференції Богдан Сидоренко розкрив структуру портфелю, яку використовуватиме наступного року. Його ядро — це захисна частина; загалом, портфель виглядає так:

Treasury із дохідністю 4,6%-5,4% річних;

Облігації високого інвестиційного рейтингу з дохідністю 6−8% річних;

ETF широкого ринку (SPY, VOO);

ETF облігацій (TLT);

ЕTF секторів (XLV, XLU);

ETF дорогоцінних металів (GLD, SLV);

ETF дивідендних аристократів (NOBL).

Портфель містить і середньострокові позиції на термін від 1 до 5 років:

ETF секторів (TAN, CIBR, XLB); Облігації (ОЗДП чи середнього інвестиційного рівня); Blue Chips; Дивідендні аристократи.

Для спекуляцій добре підійдуть короткострокові угоди. Тут теж є низка критеріїв, на які варто звертати увагу. Серед основних:

Технічний аналіз. Звіт і відпрацювання зміни очікування. Лобізм. Нові продукти.

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Що таке опціон

Ще одна можливість захистити свій портфель — скористатися опціоном. Це договір, за яким покупець опціону отримує право купити/продати якийсь актив у певний момент часу за заздалегідь обумовленою ціною.

«Поясню просто: ви прийшли купувати квартиру, вам озвучили ціну $100 тис. Якщо ви зацікавилися, то повідомляєте, що готові розглянути цю угоду. Домовляєтеся, щоб вам притримали квартиру 3 місяці, а за це ви заплатите $2 тис. По закінченні терміну ви не зобов’язані викуповувати актив. Якщо квартира за 3 місяці підвищиться в ціні і коштуватиме $110 тис., ви можете використати своє право і придбати її. Якщо ж ціна знизиться, умовно, до $95 тис., то ви, зрозуміло, відмовитеся. Тобто ви можете втратити $2 тис, але не ризикувати $100 тис.», — пояснив на прикладі суть роботи опціону Богдан Сидоренко.

Але без відповідних знань починати торгувати опціонами — не найкраще рішення. Цей інструмент не для новачків.

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Навіщо інвестору опціони

Причин торгувати опціонами можна назвати безліч. Серед основних:

Збільшити кредитне плече для хеджування ризику чи спекуляції.

Отримати більший дохід із точки виходу.

Покращити показники спекуляції.

Усереднити позицію з мінімальними ризиками.

Отримати прибуток за свої очікування.

Перекласти ризики на інших учасників ринку.

Страхування позицій.

Відкриття угод ринково-нейтральних.

Заробляти більше на своєму портфелі.

Покриття ризиків IPO в Lock-up періоді.

Зменшення ризиків при торгівлі за технічним аналізом.

Водночас, професійна торгівля опціонами — це непросто, вона включає:

використання стратегії для різних ринкових ситуацій;

комбінацію покупок і продажів опціонів;

100% ризик-менеджмент;

вміння коригувати опціонні позиції;

аналіз волатильності тощо.

«Якщо говорити про співпрацю з деривативами, то деякі із вищеперелічених пунктів для декого будуть відкриттям. Скажімо, не всі розуміють, що таке аналіз волатильності і як його проводити. Для цього треба розуміти, що це за актив, як використовувати ці деривативи», — підкреслив лектор Біржового Університету.

Він наголосив, що отримати ці знання в Україні можна, головне бажання — вкладати у свої знання, розвивати себе, як інвестора. Це допомагає краще аналізувати майбутнє щодо портфеля та своїх інвестицій.

Якщо ви пропустили конференцію «Жити на відсотки», записи доповідей можна придбати за посиланням: https://www.zhyty-na-vidsotky.com.ua/