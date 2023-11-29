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29 листопада 2023, 11:04

Як сформувати надійний портфель акцій на 2024 рік

Інвестиції у фондовий ринок доволі ризиковані. Однак, інвестор може використовувати інструменти, які дозволяють застрахуватися і заробити, незалежно від того, падатимуть чи зростатимуть ринки. Що це за інструмент, як ним користуватися та чим він може стати у нагоді українському інвесторові, на конференції «Жити на відсотки» розповів лектор Біржового Університету Богдан Сидоренко.

За допомогою опціонів можна застрахуватися та заробити, незалежно від того, ринки зростатимуть чи падатимуть.

Як зібрати свій портфель

Перше, з чого сьогодні варто починати інвестору, — мінімізувати ризики за всіма портфелями, переконаний Богдан Сидоренко. Адже завжди будуть моменти, що здатні негативно впливати на портфель у майбутньому. Серед основних зараз — геополітичні ризики (війна в Україні та Ізраїлі) та монетарна політика ФРС, яка продовжує боротися з інфляцією високими ставками.

Крім того, аналізуючи актив для покупки, треба враховувати й інші фактори: фаза ринку, тренди (хайпи), режими Risk On, Risk Off, макроекономіка. І головне — не купувати цінних паперів, які інвестор не розуміє.

На конференції Богдан Сидоренко розкрив структуру портфелю, яку використовуватиме наступного року. Його ядро — це захисна частина; загалом, портфель виглядає так:

  • Treasury із дохідністю 4,6%-5,4% річних;
  • Облігації високого інвестиційного рейтингу з дохідністю 6−8% річних;
  • ETF широкого ринку (SPY, VOO);
  • ETF облігацій (TLT);
  • ЕTF секторів (XLV, XLU);
  • ETF дорогоцінних металів (GLD, SLV);
  • ETF дивідендних аристократів (NOBL).

Портфель містить і середньострокові позиції на термін від 1 до 5 років:

  1. ETF секторів (TAN, CIBR, XLB);
  2. Облігації (ОЗДП чи середнього інвестиційного рівня);
  3. Blue Chips;
  4. Дивідендні аристократи.

Для спекуляцій добре підійдуть короткострокові угоди. Тут теж є низка критеріїв, на які варто звертати увагу. Серед основних:

  1. Технічний аналіз.
  2. Звіт і відпрацювання зміни очікування.
  3. Лобізм.
  4. Нові продукти.

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Що таке опціон

Ще одна можливість захистити свій портфель — скористатися опціоном. Це договір, за яким покупець опціону отримує право купити/продати якийсь актив у певний момент часу за заздалегідь обумовленою ціною.

«Поясню просто: ви прийшли купувати квартиру, вам озвучили ціну $100 тис. Якщо ви зацікавилися, то повідомляєте, що готові розглянути цю угоду. Домовляєтеся, щоб вам притримали квартиру 3 місяці, а за це ви заплатите $2 тис. По закінченні терміну ви не зобов’язані викуповувати актив. Якщо квартира за 3 місяці підвищиться в ціні і коштуватиме $110 тис., ви можете використати своє право і придбати її. Якщо ж ціна знизиться, умовно, до $95 тис., то ви, зрозуміло, відмовитеся. Тобто ви можете втратити $2 тис, але не ризикувати $100 тис.», — пояснив на прикладі суть роботи опціону Богдан Сидоренко.

Але без відповідних знань починати торгувати опціонами — не найкраще рішення. Цей інструмент не для новачків.

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Навіщо інвестору опціони

Причин торгувати опціонами можна назвати безліч. Серед основних:

  • Збільшити кредитне плече для хеджування ризику чи спекуляції.
  • Отримати більший дохід із точки виходу.
  • Покращити показники спекуляції.
  • Усереднити позицію з мінімальними ризиками.
  • Отримати прибуток за свої очікування.
  • Перекласти ризики на інших учасників ринку.
  • Страхування позицій.
  • Відкриття угод ринково-нейтральних.
  • Заробляти більше на своєму портфелі.
  • Покриття ризиків IPO в Lock-up періоді.
  • Зменшення ризиків при торгівлі за технічним аналізом.

Водночас, професійна торгівля опціонами — це непросто, вона включає:

  • використання стратегії для різних ринкових ситуацій;
  • комбінацію покупок і продажів опціонів;
  • 100% ризик-менеджмент;
  • вміння коригувати опціонні позиції;
  • аналіз волатильності тощо.

«Якщо говорити про співпрацю з деривативами, то деякі із вищеперелічених пунктів для декого будуть відкриттям. Скажімо, не всі розуміють, що таке аналіз волатильності і як його проводити. Для цього треба розуміти, що це за актив, як використовувати ці деривативи», — підкреслив лектор Біржового Університету.

Він наголосив, що отримати ці знання в Україні можна, головне бажання — вкладати у свої знання, розвивати себе, як інвестора. Це допомагає краще аналізувати майбутнє щодо портфеля та своїх інвестицій.

Якщо ви пропустили конференцію «Жити на відсотки», записи доповідей можна придбати за посиланням: https://www.zhyty-na-vidsotky.com.ua/

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Коментарі - 2

+
0
veritas69
veritas69
29 листопада 2023, 15:03
#
Так вся ця стаття не для новачків.
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0
Krop06
Krop06
29 листопада 2023, 17:06
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Ця стаття реклама їх курсів :)
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