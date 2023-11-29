Інвестиції у фондовий ринок доволі ризиковані. Однак, інвестор може використовувати інструменти, які дозволяють застрахуватися і заробити, незалежно від того, падатимуть чи зростатимуть ринки. Що це за інструмент, як ним користуватися та чим він може стати у нагоді українському інвесторові, на конференції «Жити на відсотки» розповів лектор Біржового Університету Богдан Сидоренко.
Як сформувати надійний портфель акцій на 2024 рік
Як зібрати свій портфель
Перше, з чого сьогодні варто починати інвестору, — мінімізувати ризики за всіма портфелями, переконаний Богдан Сидоренко. Адже завжди будуть моменти, що здатні негативно впливати на портфель у майбутньому. Серед основних зараз — геополітичні ризики (війна в Україні та Ізраїлі) та монетарна політика ФРС, яка продовжує боротися з інфляцією високими ставками.
Крім того, аналізуючи актив для покупки, треба враховувати й інші фактори: фаза ринку, тренди (хайпи), режими Risk On, Risk Off, макроекономіка. І головне — не купувати цінних паперів, які інвестор не розуміє.
На конференції Богдан Сидоренко розкрив структуру портфелю, яку використовуватиме наступного року. Його ядро — це захисна частина; загалом, портфель виглядає так:
- Treasury із дохідністю 4,6%-5,4% річних;
- Облігації високого інвестиційного рейтингу з дохідністю 6−8% річних;
- ETF широкого ринку (SPY, VOO);
- ETF облігацій (TLT);
- ЕTF секторів (XLV, XLU);
- ETF дорогоцінних металів (GLD, SLV);
- ETF дивідендних аристократів (NOBL).
Портфель містить і середньострокові позиції на термін від 1 до 5 років:
- ETF секторів (TAN, CIBR, XLB);
- Облігації (ОЗДП чи середнього інвестиційного рівня);
- Blue Chips;
- Дивідендні аристократи.
Для спекуляцій добре підійдуть короткострокові угоди. Тут теж є низка критеріїв, на які варто звертати увагу. Серед основних:
- Технічний аналіз.
- Звіт і відпрацювання зміни очікування.
- Лобізм.
- Нові продукти.
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Що таке опціон
Ще одна можливість захистити свій портфель — скористатися опціоном. Це договір, за яким покупець опціону отримує право купити/продати якийсь актив у певний момент часу за заздалегідь обумовленою ціною.
«Поясню просто: ви прийшли купувати квартиру, вам озвучили ціну $100 тис. Якщо ви зацікавилися, то повідомляєте, що готові розглянути цю угоду. Домовляєтеся, щоб вам притримали квартиру 3 місяці, а за це ви заплатите $2 тис. По закінченні терміну ви не зобов’язані викуповувати актив. Якщо квартира за 3 місяці підвищиться в ціні і коштуватиме $110 тис., ви можете використати своє право і придбати її. Якщо ж ціна знизиться, умовно, до $95 тис., то ви, зрозуміло, відмовитеся. Тобто ви можете втратити $2 тис, але не ризикувати $100 тис.», — пояснив на прикладі суть роботи опціону Богдан Сидоренко.
Але без відповідних знань починати торгувати опціонами — не найкраще рішення. Цей інструмент не для новачків.
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Навіщо інвестору опціони
Причин торгувати опціонами можна назвати безліч. Серед основних:
- Збільшити кредитне плече для хеджування ризику чи спекуляції.
- Отримати більший дохід із точки виходу.
- Покращити показники спекуляції.
- Усереднити позицію з мінімальними ризиками.
- Отримати прибуток за свої очікування.
- Перекласти ризики на інших учасників ринку.
- Страхування позицій.
- Відкриття угод ринково-нейтральних.
- Заробляти більше на своєму портфелі.
- Покриття ризиків IPO в Lock-up періоді.
- Зменшення ризиків при торгівлі за технічним аналізом.
Водночас, професійна торгівля опціонами — це непросто, вона включає:
- використання стратегії для різних ринкових ситуацій;
- комбінацію покупок і продажів опціонів;
- 100% ризик-менеджмент;
- вміння коригувати опціонні позиції;
- аналіз волатильності тощо.
«Якщо говорити про співпрацю з деривативами, то деякі із вищеперелічених пунктів для декого будуть відкриттям. Скажімо, не всі розуміють, що таке аналіз волатильності і як його проводити. Для цього треба розуміти, що це за актив, як використовувати ці деривативи», — підкреслив лектор Біржового Університету.
Він наголосив, що отримати ці знання в Україні можна, головне бажання — вкладати у свої знання, розвивати себе, як інвестора. Це допомагає краще аналізувати майбутнє щодо портфеля та своїх інвестицій.
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