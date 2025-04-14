Облігації ЄС, замість трежеріс, та ринки Індії: як змінюються переваги інвесторів

Основні індекси американських акцій завершили торги 11 квітня зростанням. Новий тиждень розпочався на позитиві не лише на американських, але й на азіатських майданчиках. Головним ньюсмейкером, традиційно, стала Адміністрація Білого дому та новини про перебіг торгових воєн.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону у понеділок, 14 квітня, показали зростання. Так інвестори відреагували на зупинення запровадження мит на окремі споживчі електронні товари, що покращило настрої інвесторів, повідомляє CNBC.

Згідно з керівництвом Митно-прикордонної служби США, опублікованому в п'ятницю ввечері, 11 квітня, смартфони, комп'ютери, напівпровідники та інші компоненти були виключені із нових «взаємних» мит Трампа. Однак, як заявив сам Дональд Трамп та міністр торгівлі Ховард Латник, ці винятки не діятимуть постійно. Як уточнив Латник для ABC News, за місяць-два на ці товари запровадять спеціальні «напівпровідникові мита».

Наразі оптимізм охопив і ринок американських акцій: ф'ючерси на S&P 500 додали 0,86%, на Nasdaq-100 — 1,31%, а контракти на Dow Jones Industrial Average підвищилися на 0,27%.

За словами голови відділу стратегії з американських акцій в RBC Capital Markets Лорі Кальвасіна, окрім затримки мит, зростанню сприяють сильні квартальні звіти банків, які були представлені у п'ятницю, та очікування можливого втручання ФРС, у разі потреби. Деякі аналітики також пов'язують відскок зі спрацюванням коротких позицій.

Проте всі три ключові індекси залишаються в мінусі з моменту оголошення нових мит. S&P 500 знизився на 5,4%, Nasdaq Composite — на 5%, а Dow — на 4,8%.

Торгова політика Трампа змінила ставлення інвесторів і до ще одного інструменту — американських трежеріс, які довгі роки вважалися одним із найнадійніших і найбезпечніших вкладень.

NYT пише, що через торговельну війну Дональда Трампа іноземні інвестори продають держоблігації США. Минулого тижня дохідність 10-річних казначейських облігацій підвищилася з менше ніж 4% до приблизно 4,5%, що відображає падіння попиту на ці папери. Дохідність облігацій зростає, коли інвестори активно позбавляються їх, — уряд змушений пропонувати вищу ставку через зниження попиту. І це, зазвичай, призводить до зростання відсоткових ставок у всій економіці, збільшуючи виплати за іпотекою, автокредитами та залишками на кредитних картках.

«Весь світ вирішив, що уряд США поняття не має, що робить», — зазначив економіст Марк Бліт із Університету Брауна.

Із безпечного притулку Америка перетворилася на джерело нестабільності та небезпеки. Є побоювання, що Китай, як відповідь на американські мита, почне розпродаж держоблігацій США. Таке рішення може мати серйозні наслідки: Пекін є найбільшим власником боргу США у сумі близько $761 млрд.

Бліт упевнений — якщо Євросоюз наважиться, він може потіснити Америку на ринку держоблігацій. Втім, єдності думок щодо цього питання в ЄС немає. Наприклад, проти випуску боргових зобов'язань активно виступає Німеччина.

Торгові війни забезпечили появу й інших фаворитів інвесторів. Світові інвестори знову звертають увагу на індійські активи, як на відносно «безпечну гавань», пише Bloomberg. Індекс акцій Індії від Morgan Stanley Capital International втратив з 2 квітня менше ніж 3% — вдвічі менше, ніж його аналоги з інших країн Азії. Облігації Індії також витримали глобальний розпродаж.

Економіка країни здатна краще протистояти глобальній рецесії, ніж багато інших країн, оскільки вона здебільшого орієнтована на внутрішній ринок. Щобільше, у різкому контрасті із заходами у відповідь Пекіна Нью-Делі зайняв примирливу позицію. Індія прагне досягти хоча б тимчасової торгової угоди з Білим домом. Також ця країна може виграти від зсуву у глобальному ланцюжку поставок. Саме Індія може стати альтернативним Китаю виробничим центром.

Втрати від високих мит для Нью-Делі будуть невеликими, оскільки у 2024 році на індійський імпорт припало лише 2,7% від загального обсягу поставок товарів до США. У Китаю цей показник становить 14%, Мексики — 15%, підрахував Bloomberg. «Інвестори мають всі підстави робити ставку на Індію», — упевнений Харшад Патвардхан, головний інвестиційний директор Union Asset Management Co.

Навіть в умовах невизначеності індійська економіка може зрости у 2025 році на понад 6%, вважають у Federated Hermes. Звісно, не всі сектори у безпеці. Індійські експортери програмного забезпечення і ліків належать до найбільш схильних до торгової напруженості.

Злети та падіння на американському фондовому ринку за тиждень

Серед лідерів зростання минулого тижня на американських фондових майданчиках опинилися компанії, які переважно представляють сектори золота та біофармацевтики. Саме ці сектори інвестори обирали, як притулок в умовах ринкової невизначеності.

Топ-3 компанії з найбільшим зростанням/падінням за тиждень

Акції Summit Therapeutics Inc. (SMMT), розробника препаратів для лікування та підвищення якості життя пацієнтів із онкологією, минулого тижня показали зростання у 33,87%. До закриття торгів у п'ятницю їх ціна зросла до $23,24 за штуку, порівнюючи з $17,36 попередньої п'ятниці. Так інвестори відреагували на позитивні оцінки для компанії відразу двох інвестиційних фірм.

У четвер Cantor Fitzgerald підтвердив свою рекомендацію для SMMT «Overweight» («вище за ринок») після того, як со-CEO і голова компанії Боб Дагган виконав умови опціонів на придбання 4 мільйонів її акцій. Угода була укладена майже за чотири роки до закінчення терміну дії опціонів за ціною виконання $1,58 за штуку.

«На наш погляд, є лише одна причина для дострокового виконання цих варантів. Боб вважає, що акції SMMT зростуть у ціні», — написав у замітці про цю угоду Ерік Шмідт, аналітик Cantor Fitzgerald.

Truist Securities також виставила компанії рейтинг Buy («купувати») і цільову ціну $35, що становить приріст в 50,6% від останньої закритої ціни SMMT.

Компанія Summit наразі проводить третю фазу випробувань свого основного препарату для лікування раку легенів — івонесцимаб. Проте препарат уже показав надзвичайно позитивні результати під час попередніх випробувань, опублікованих минулого року.

Зокрема, у проведеному в Китаї клінічному дослідженні івонесцимаб вперше показав клінічно значущу перевагу ефективності над бестселером Keytruda (діюча речовина — пембролізумаб) компанії Merck.

«Отримані результати безпрецедентні, вони створюють міцний фундамент для формування заявки на регуляторне схвалення івонесцимабу в США, як першої лінії терапії раку легені. У разі успіху, івонесцимаб може стати прямим конкурентом Keytruda та одним із головних проривів в імунотерапії раку останніми роками», — пишуть аналітики Freedom Finance Global.

Ці здобутки дозволили акціям Summit за минулий рік показати зростання на 584%.

Акції AngloGold Ashanti PLC (AU), глобальної золотодобувної компанії за тиждень зросли на 27,4%, завершивши п'ятничні торги на рівні $42,79, проти $33,55 тижнем раніше. Цьому зльоту сприяли сильні результати прибутку за четвертий квартал та подальше зростання цін на золото.

До портфелю AngloGold входять операції в Аргентині, Австралії, Бразилії, Демократичній Республіці Конго (ДРК), Єгипті, Гані, Гвінеї та Танзанії, а також нові проєкти в Колумбії, Кот-д'Івуарі та США.

Компанія також проводить геологорозвідувальні роботи на нових родовищах в Аргентині, Австралії, Бразилії, Кот-д'Івуарі, Єгипті, Танзанії та США.

Інвестори обирають золото і пов'язані з ним компанії, як захисний актив, на тлі торгової війни, яку розв'язав Дональд Трамп. Тому рекорди, які ставить цього року жовтий метал, далеко не останні, вважають експерти. З початку 2025 року золото подорожчало на 24%. Для порівняння: за весь 2024 рік було зафіксовано зростання на 39%.

Market Watch зібрав думки аналітиків щодо подальших перспектив цього ралі.

Джен Скойлс із GoldCore вважає, що купувати цей актив «ще не пізно — саме вчасно».

«Позначка понад $3 000 за унцію — це не фініш. Бо коли золото зростає, це не означає, що економіка процвітає — це сигнал про серйозні проблеми. Це означає: щось ламається, чи вже зламалося», — пояснює він.

Торгова війна Трампа нагадала інвесторам, що золото — «єдина валюта, яка не є чиїмось боргом», каже Роберт Мінтер, директор інвестиційної стратегії ETF в Aberdeen Investments. Він наголосив, що всі валюти тримаються «на вірі та кредитах країни-емітента» за умови стабільності урядів та їхньої політики. І тільки золото має безумовну та об'єктивну цінність. Тому Мінтер чекає на продовження ралі.

Діна Тінг із Franklin Templeton нагадала, що центробанки вже давно активно вкладають у золото і, найімовірніше, продовжать придбання металу. Цей чинник підтримуватиме зростання його ціни.

«Тарифна політика Трампа продовжує спантеличувати інвесторів, тож переведення доларів у резервах у золото продовжиться», — вважає аналітик. Втім, Джен Скойлс попереджає, що не можна сприймати ці інвестиції, як стратегію швидкого збагачення: «Золото не зробить вас багатим за одну ніч, але воно може завадити вам згодом стати бідним».

Акції Carvana (CVNA), платформи електронної торгівлі для купівлі вживаних автомобілів, за минулий тиждень зросли майже на 27%, і зараз торгуються за ціною $206,2.

Торгова війна Трампа загрожує підвищенням цін на автомобілі в усіх напрямках, що збільшить попит на вживані авто та сприятливо позначиться на фінансовому становищі Carvana, вважають аналітики.

Керуючись цією логікою, минулої середи брокерська фірма BTIG підтвердила для CVNA рейтинг Buy («купувати») і цільову ціну $295.

Однак далеко не всі аналітики настільки оптимістичні щодо акцій Carvana. Аналітики Citi скоригували свій прогноз щодо CVNA: цільову ціну знижено до $280 з $320, рейтинг «купувати» для акцій компанії збережено. Також знизили цільову ціну для акцій компанії аналітики JMP Securities — з $340 до $275, зберігши при цьому рейтинг Market Outperform («вище ринку»).

Головні події тижня

Після «американських гірок» на ринку акцій, розпродажу трежеріс та ослаблення долара західні інвестори розраховують на перепочинок перед довгими великодніми вихідними. Але надії можуть не виправдатися: невизначеність довкола тарифів, напруженість у торговельних відносинах між США та Китаєм, а також ризики рецесії зберігаються, пише The Wall Street Journal.

Цього тижня у фокусі дані щодо роздрібних продажів у США: інвестори шукають ознаки того, як споживачі реагують на економічну політику Трампа. Рішення європейського ЦБ щодо ставки покаже, наскільки регулятори готові реагувати на зростання торговельних ризиків та коливання на ринках. В Азії увага інвесторів буде зосереджена на економічній статистиці з Китаю — якщо макродані виявляться слабшими за очікування, це може посилити тиск на владу і прискорити запуск Пекіном нових заходів держпідтримки, вважає WSJ.

Свіжу фінансову звітність цього тижня представлять Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Johnson & Johnson, Taiwan Semiconductor (TSMС) та Netflix. Минулий тиждень виявився для американських індексів акцій S&P 500 та Dow Jones Industrial Average найкращим з 2023 року, а Nasdaq Composite відзначився рекордним тижневим приростом з 2022-го. Проте S&P 500 все ще на 6% в мінусі з 2 квітня — дати, коли Трамп анонсував нові мита. Nasdaq Composite та Dow за той же період втратили близько 5%, зазначає Yahoo Finance.