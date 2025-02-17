Долар, золото, трежеріс: які активи виграли від нових правил торгівлі Трампа

Королю угод, як себе любить називати Трамп, поки що з ними не щастить. Дохідність трежеріс знижується, долар йде донизу, інфляція зростає. Схоже, що поки що єдиною вдалою «угодою» стає зростання цін на золото: погрози президента США запровадити мита допомогли зливкам досягти рекордних висот, пише FT. «Мінфін» вибрав головне.

Золото стало найприбутковішим «активом Трампа» останніми тижніями, затьмаривши інші основні класи активів із моменту інавгурації президента США. Причина: побоювання торгової війни та потенційного удару по світовому економічному зростанню підживлюють попит на цей метал.

Останній «тарифний залп» Трампа включає план запровадження «взаємних» тарифів для торгових партнерів США, включаючи як союзників, так і противників. Він також запровадив додаткові 10%-ві тарифи на товари з Китаю.

Аналітики вважають, що глобальна торговельна війна зменшить економічне зростання і посилить інфляцію — чинники, які зазвичай приносять користь зливкам золота. «Золото — це тарифна торгівля Трампа», — сказала Нікі Шилс, аналітик MKS Pamp, золотопереробної компанії. «Існує позитивна кореляція між заголовками про тарифи та зростання цін на золото», — додала вона.

Золото цього року дорожчало щотижня, оскільки Трамп почав запроваджувати масштабні мита, і цього тижня він досяг нового рекорду в $2 942,70 за тройську унцію. Воно зросло майже на 7% із моменту інавгурації 20 січня, попри падіння у п'ятницю.

«Коли торгівля скорочується, золото злітає», — говорить Джеймс Стіл, аналітик із дорогоцінних металів в HSBC, відзначивши схожий досвід під час пандемії COVID та світової фінансової кризи. «Чим більше тарифів буде запроваджено, тим більше це порушить світову торгівлю і тим краще для золота», — додав він.

Зростання цін на зливки було посилено зростаючими запасами в Нью-Йорку, які зросли на 116% після виборів, оскільки трейдери та банки поспішають перевести золото з Лондона, найбільшого фізичного торговельного центру, до США. Черга на вилучення золота зі сховищ Банку Англії «забита» на тиждень наперед.

S&P 500 виріс менш ніж на 2%, тоді як інші «популярні угоди» Трампа, такі як ставки на зміцнення долара, вищу дохідність казначейських облігацій або біткоїн, дали зворотний ефект.

Долар упав на 2,4% цього року щодо кошика інших валют і різко впав із моменту інавгурації. Дохідність десятирічних казначейських облігацій США, яка зросла до трохи більше 4,8% минулого місяця, з того часу впала до 4,48%, оскільки ціна боргу відновилася.

Трейдери та інвестори кажуть, що поступовіший підхід до тарифів, ніж очікувалося раніше, зміцнив валюти країн чи регіонів із великим експортом, таких як євро. Натомість зміщення фокусу ринку на ризики для зростання від торгової війни спонукало інвесторів купувати державні облігації.

«Золото може виступати як геополітичне хеджування, хеджування від інфляції та хеджування долара», — каже Тревор Гритем, голова відділу мультиактивів у Royal London Asset Management. «Саме перші два чинники зробили золото таким вигідним вкладенням за останній рік, оскільки центральні банки та роздрібні покупки сприяли зростанню ціни», — додав він.

Нещодавнє падіння курсу долара посилило тиск на золото, яке оцінюється в доларах, що робить його вигіднішим для придбання в інших валютах. Оскільки золото досягло серії рекордних максимумів, деяким банкам довелося вже оновити прогнози цін, які вони встановили в грудні.

Минулого тижня і UBS, і Citigroup підвищили свою цільову ціну до $3 000 за тройську унцію. Очікується, що цього року активні закупівлі з боку центральних банків, які прагнуть диверсифікувати свою діяльність та відійти від долара, стануть ключовим чинником попиту на золото.

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За даними Всесвітньої золотої ради, минулого року центральні банки третій рік поспіль закупили понад 1 000 тонн золота. Марк Брістоу, генеральний директор гірничодобувної компанії Barrick Gold, заявив, що «хаос у всьому світі» сприяв зростанню попиту інвесторів на золото, як на безпечний притулок. «Ринок абсолютно зрозуміло говорить вам, що у світі є лише одна резервна валюта, і це та, яку політики не можуть друкувати, — і це золото», — резюмував він.