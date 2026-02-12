Нові українські монети: 3 варіанти, які дорожчатимуть

У моїй попередній статті на тему нумізматики я розповідав про українські монети, які вже суттєво подорожчали з моменту їх випуску, та про цікаві випуски 2025 — початку 2026 року, до яких варто придивитися тим, хто хоче заробити на таких покупках. Так і сталося: ціни на багато позицій продовжили зростання, але ще його не вичерпали. Водночас були й винятки. Розповім про це докладніше.

У моїй рекомендації до придбання на початку 2026 року були такі монети:

«Набір оборотних пам'ятних монет «Сили безпеки і оборони України» у сувенірній упаковці (тираж 14 тисяч). Він включає обігові та пам'ятні монети військової тематики за декілька років. Початкова ціна в інтернет-магазині НБУ - 1 286 гривень. А на аукціонних майданчиках вартість такого набору ще на початку січня була в межах 3 500−4 500 гривень:

До середини лютого цей набір ще подорожчав, і наразі коштує від 7 500 гривень і вище. Найжадібніші продавці виставляють ціну до 12 000 грн.

НБУ вже розпродав ці набори, але, за моєю інформацією, найближчим часом виставить ще певну кількість на продаж. Оскільки ціна в інтернет-магазині буде «нацбанківською», дуже раджу не проґавити можливість і купити собі цей набір як для колекції та пам'яті, так і як інвестицію.

Срібна одноунцієва монета «Дух Різдва» номіналом 10 гривень та тиражем 7 500 штук. Пам'ятна монета присвячена глибоким традиціям святкування Різдва в Україні.

Її початкова ціна — близько 10,6 тисяч гривень. На самому початку на інтернет-майданчиках (коли ще практично не було продажу через інтернет-магазин НБУ) вартість цієї монети на піку сягала 22−25 тисяч. Після активнішого продажу Нацбанком і банками-дистриб'юторами ціна стабілізувалася в межах 14,88−15 тисяч гривень і надалі вже особливо не просідатиме. А ось зростання ще в межах 10−18% до ціни, що вже склалася, при подальшому зростанні срібла і високого інтересу до неї з боку нумізматів, — досить ймовірний сценарій.

Набір «Монеті України 2025» у сувенірній упаковці загальним номіналом 58,5 гривень та тиражем 20 000 штук. Я вже писав про потенційний інтерес до цієї монети з боку нумізматів. Це й сталося, що спровокувало суттєве зростання ціни на цей екземпляр.

Якщо НБУ запустить з 2026 року шаги замість копійок, набір 2025 року, що продається зараз, стане останнім роком випуску 50-копійкової монети. А такі нюанси завжди додають вартості до подібних рідкісностей.

Нацбанк відкрив продаж 15 тисяч таких наборів 5 лютого о 10:00 ранку. Але вже о 10:01 я не зміг його купити, бо був у черзі під номером 24 480.

За початкової «нацбанківської» ціни в 822 гривні, на нумізматичному ринку цей набір відразу пішов за подвійно-потрійною ціною, і навряд чи зростання цінників зміниться серйозним просіданням навіть після продажу Нацбанком 4−5 тисяч наборів, що залишилися в його розпорядженні. Розметуть їх колекціонери дуже швидко, тому раджу при оголошенні НБУ чергового розпродажу цієї позиції з придбанням не зволікати.

«Архістратиг Михаїл», пам'ятна монета присвячена архангелу Михаїлу — одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює «небесне воїнство ангелів» та вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість. Золото в чистоті AU 900 вага 7,78 грами, тираж 3 500 штук.

А ось із купівлею цієї монети я б поки що не поспішав. Річ у тім, що НБУ дуже часто «грішить» серйозним завищенням вартості золотих монет у своєму інтернет-магазині в перерахунку на вагу фізичного металу (навіть з огляду на значне подорожчання золота за останній рік на світових ринках). Тому тут принциповою є саме ціна ¼ унції золота в монеті, порівнюючи зі світовою. Якщо переплата інвестора за золото (як фізичний метал у гарній монеті) становить 4−10% до ціни ф'ючерсу на золото на цей момент — це коректна ринкова націнка. Якщо ж ця націнка становить 15−20% або навіть більше до світової ціни золота, то я б все ж таки був обережним із такими покупками.

Ну і насамкінець — дуже ліквідний і ходовий нумізматичний товар, який я навіть не описував у своїй попередній статті, хоча він заслуговує на увагу, саме з інвестиційного погляду та швидкої обіговості торгівельного капіталу.

Йдеться про звичайні монети номіналом у 10 гривень «Автономна республіка Крим», «Донецька область» та «Луганська область», випущені у 2025 році в рамках серії «Ми сильні. Ми разом».

Ці монети можна іноді навіть попросити в касах самих банків, як підкріплення розмінною монетою ваших кас як клієнта банку. Банки їх зазвичай видають ролами по 40 монет у кожному. Ця серія є дуже популярною серед колекціонерів та далеких від нумізматики громадян, які цікавляться своєю історією та культурою. Тому ці роли із задоволенням купують гуртові покупці. А потім перепродують уже ці позиції в роздробі із подвійною-четверною націнкою.

Наприклад, при номіналі у 10 гривень ці монети продаються на тій же Петрівці у Києві за 25−40 гривень за монету. Ці позиції популярні серед нумізматів, але особливого зростання цінників за ними, порівнюючи зі спочатку встановленими, вже не буде — надто великі тиражі цих повсякденних монет (до 2 млн штук). При цьому вони точно будуть присутні в колекції кожного колекціонера українських монет, що поважає себе.