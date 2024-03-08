Непохитна Nvidia: чому її акції зростають, попри всі закони

Цього тижня увага інвесторів була зосереджена на економічній ситуації в США та намаганні вгадати, як вона впливатиме на настрої керівництва ФРС. Які ще важливі для інвесторів події відбувалися протягом тижня та як реагували ринки, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Що сказав голова ФРС

Головні події розпочалися в середу, коли голова центрального банку Пауелл розпочав своє традиційне дводенне спілкування з законодавцями у Сенаті та Конгресі США.

Щодо виступу перед законодавцями, то завдання, яке стояло перед Пауеллом, навряд чи можна назвати легким. Потрібно було не посваритися з демократами та їх опонентами — республіканцями, які в довгостроковій перспективі, звісно, всі гуртом «за Америку!», але в короткостроковій — кожна партія сама за себе, а особливо цього року, коли потрібно виграти президентські вибори, і партійні інтереси, якщо казати відверто, важать не менше, ніж інтереси країни.

Потрібно було не налякати ринки й, водночас, не викликати додаткового збудження, його й так останнім часом вистачає. Потрібно було не взяти на себе якихось зобов’язань, що неможливо виконати, та уникнути відповідальності за вже зроблене.

Потрібно було, як висловився один із сенаторів, «не дати політиці стати на заваді боротьбі з інфляцією». І схоже, що Пауеллу багато чого з цього вдалося, принаймні, з огляду на ті новини, які з’явилися в публічній площині.

Якщо виділити найголовніше, то голова ФРС сказав, що зниження ставок, ймовірно, буде «виправдане в якийсь момент» у 2024 році.

Це дало ринкам надію — в середу індекси зазеленіли, а золото сягнуло історичного максимуму. У четвер, змінивши аудиторію Конгресу на Сенат, Пауелл підтвердив те, що було сказано напередодні, — зниження ставки можливе до кінця року. Отже, тепер і надалі уважно слідкуватимемо за макроекономічними новинами, адже саме від них залежатиме, як швидко ФРС повертатиме в бік зниження.

Чим завершився тиждень

Чекати на важливі дані довго не довелося — вже у п’ятницю інвестори мали нагоду ознайомитися з останнім звітом про стан ринку праці, який є одним із найважливіших документів, що впливають на політику центрального банку.

Саме ринок праці, який вже декілька років знаходиться в розігрітому стану — рівень безробіття демонструє показники, близькі до історичних мінімумів, а рівень оплати праці продовжує зростати, — є одним із головних чинників, що не дозволяють ФРС оголосити інфляцію переможеною. Навіть Пауелл у своєму виступі сказав, що низьке безробіття при зниженні інфляції стало для ФРС сюрпризом.

Останні дані щодо ринку праці продемонстрували, що певні сюрпризи поки що в силі. В лютому економіка США додала 275 тисяч робочих місць, що значно більше, ніж 200 тисяч, як очікували економісти. А ось рівень безробіття, який непокоїть Пауелла, зріс вперше за чотири місяці до 3,9%, при очікуваних 3,7%. Погодинна оплата праці за рік зросла, як і очікувалося, на 4,3%.

Загалом, звіт про стан ринку праці навряд чи вплинув на «переможний» настрій інвесторів, принаймні, після його оприлюднення, в п’ятницю зранку, індекси «зеленіли» з вірою в «м'яку посадку» і зниження ставок.

Ринки коливаються, Nvidia не зважає

Протягом тижня ринки коливалися то вниз, то вгору, залежно від новин, власне, як і має бути. Єдина компанія, на яку, здається, не діють фінансові та психологічні закони та правила, — це Nvidia.

Що б не відбувалося на ринку, останнім часом ціна на акції Nvidia зростає. Так було і цього тижня. Навіть, коли Nasdaq із гуркотом летів донизу, як у вівторок, акції лідера AI-манії зеленіли, начебто нічого й не трапилося.

І так вже декілька місяців — із початку року ціна на акції компанії вже майже подвоїлася. Віра і страх не встигнути на потяг, що веде прямісінько до країни казкових скарбів, — це страшна сила!

А ось інші представники «Чудової сімки» пережили минулий тиждень не так вже й легко. Продовжив падіння Alphabet, проблеми китайської економіки починають впливати на Apple та Tesla, продажі яких в Піднебесній суттєво падають.

Виправдати ті аванси, які роздали компаніям інвестори у вигляді захмарних оцінок, неможливо без китайського ринку, а він зараз далеко не в найкращому стані.

Впевнений рух вгору продовжує ціна на золото — що не день, то новий історичний максимум, а ось «криптосвіт» коливається: протягом тижня біткоїн злітав і падав з чималою амплітудою — у межах від $61 до $69 тисяч за монету, як, власне, й інші криптовалюти. Але така вже в них доля, і криптоінвесторам до цього не звикати!